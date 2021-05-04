Бывший соперник Ломаченко совершил зверское убийство. Ему грозит пожизненное заключение?

В наше время, наверное, уже никого не удивить тем, что профессиональные боксёры или бойцы ММА попадают в криминальные сводки. Но зачастую они преступают закон по относительно лёгким статьям. А вот Феликс Вердехо, пожалуй, переплюнул всех. Пуэрториканец совершил нечто такое, что не укладывается в голове.

Кто такой Феликс Вердехо?

Эктор Камачо, Уилфредо Васкес, Хуан Мануэль Лопес, Феликс Тринидад, Мигель Анхель Котто. Когда-то Пуэрто-Рико дарило мировому боксу по-настоящему великолепных боксёров. В последние годы запас таковых на островном государстве словно иссяк. Одним из самых многообещающих пуэрториканцев на фоне кадрового кризиса в последние годы стал Феликс Вердехо.

За плечами легковеса была достаточно неплохая любительская карьера. Феликс был чемпионом Панамериканских игр среди юниоров. Позже выступал на таких же взрослых соревнованиях, ну а пиком его аматорской карьеры стала поездка на Олимпиаду в Лондон. Тогда Бриллиант одержал две победы, но в четвертьфинале нарвался на великолепного Василия Ломаченко и поделать с украинцем ничего не смог.

После Игр Феликс перешёл в профессионалы. Дела боксёра вела известная компания Top Rank. Нельзя сказать, что его карьера развивалась стремительно, но в 2015-м он завоевал региональный пояс WBO Latino, а после этого несколько раз его защитил. Вскоре пошли разговоры о титульном поединке с Терри Флэнаганом, но пуэрториканец угодил в аварию на мотоцикле, так что вопрос был отложен. Позже промоутерам всё же удалось договорить о схватке с Терри, но на этот раз травму получил сам Флэнаган. Тогда в Top Rank решили не затягивать простой своего подопечного и дали ему бой с Антонио Лосадо. И Вердехо сенсационно уступил.

Как бы то ни было, он всё ещё оставался многообещающим и молодым спортсменом, так что питал надежды побороться за пояс в будущем. После поражения от Лосадо была серия из четырёх побед кряду, но в последнем поединке она прервалась. В декабре 2020 года Феликс разделил ринг с Масаёси Накатани. На кону схватки стоял пояс WBO Intercontinental. Бриллиант здорово начал, к четвёртому раунду он отправил соперника в нокдаун уже дважды. Но стойкий японец восстановился и одержал победу техническим нокаутом.

В результате Накатани получил бой всё с тем же Ломаченко, который ожидается в июне. Что касается Вердехо, то ему пообещали поединок с бывшим чемпионом мира Ричардом Комми. Однако этой схватке уже точно не суждено будет случиться. Весной 2021 года Вердехо поставил на своей карьере крест.

Что случилось в Пуэрто-Рико?

30 апреля в социальной сети «Фейсбук» на странице Берелиз Николь появилось объявление об исчезновении человека. Девушка заявила о пропаже сестры – Кейшлы Марлен Родригес, которая не появилась ни на работе, ни дома. При этом Родригес была беременна. Так что беспокойство Николь было вполне объяснимо.

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В тот же день, 30 апреля, стало известно, что пуэрто-риканские полицейские пообщались с Вердехо об исчезновении молодой женщины, но тогда никаких обвинений ему предъявлено не было. Собственно говоря, к Феликсу правоохранители обратились после того, как стало известно, что Родригес последний раз уходила из дома, чтобы встретиться с боксёром, с которым состояла в романтических отношениях. Позже стало известно, что последней зафиксированной локацией Родригес стал адрес неподалёку от места проживания спортсмена.

Оказалось, девушка поехала к Вердехо, чтобы обсудить свою беременность. Феликс, состоявший в законном браке с другой женщиной, настаивал на том, чтобы Родригес сделала аборт, и обещал ей помочь. Любовница боксёра хотела сохранить ребёнка, за что в итоге и поплатилась.

Что сделал Вердехо?

Как говорилось выше, первый допрос Феликса результата не дал. Тогда полиция пообщалась с его супругой, которая, к слову, была в курсе интрижки мужа. Но и этот допрос результата не принёс. Вскоре у правоохранителей появилась новая информация. На записях камер видеонаблюдения обнаружилось, что с одного из мостов Сан-Хосе было сброшено тело. В результате поисковых работ оно было обнаружено. Убитой оказалась та самая пропавшая девушка.

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Вскоре в деле появился и свидетель, по-видимому, сообщник Вердехо. После этого картина преступления стала ясна. 29 апреля Родригес пришла на встречу к Феликсу. Сев к нему в автомобиль, она сразу же получила удар по лицу и потеряла сознание. Вслед за этим жертву накачали наркотиками. А потом Вердехо и сообщник сбросили её с моста. Но, мало того, потом преступник ещё и совершил выстрел, по-видимому, пытаясь усложнить полиции процесс идентификации убитой. К слову, опознать девушку, действительно, получилось не сразу. Это удалось сделать лишь благодаря татуировке в виде бриллианта, которую она сделала в честь Вердехо.

Когда Феликсу стало понятно, что отпираться смысла больше нет, он решил сдаться властям добровольно. Сейчас 27-летнему боксёру предъявлено обвинение в угоне машины, похищении человека, убийстве, а также в убийстве нерождённого ребёнка. Власти Пуэрто-Рико уже объявили, что выход под залог по таким тяжким статьям невозможен. Островное государство негодует от поступка боксёра, который ещё не так давно представлял страну на международных соревнованиях. Судя по всему, с учётом отягчающих обстоятельств и огромного резонанса, Вердехо, не достигнув даже 30-летнего возраста, может попрощаться со свободой на всю жизнь. Впрочем, вполне заслуженно.