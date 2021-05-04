«Джонс не может получать столько, сколько Конор». Кормье открыл Костлявому горькую правду

Понедельник принёс фанатам UFC новый рейтинг бойцов. Фурор, который устроили Гига Чикадзе и Мерад Двалишвили, позволил им здорово повысить свои котировки. Невероятный взлёт совершил Иржи Прохазка, который всегда за два поединка в лиге сумел подняться на вторую строчку в рейтинге полутяжёлого дивизиона.

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И уже мало кто вспоминает о бойце, который доминировал в этом весе на протяжении последних десяти лет. Джон Джонс завоевал пояс в апреле 2011 года, став в свои 23 года самым молодым чемпионом в истории UFC. Не сложно себе представить, насколько скучно было жить этому парню. Он и с допингом шалил, и закон нарушал неоднократно (за что был лишён чемпионского звания в 2015 году) и звезду поймал нешуточную. А что, имеет право, наверное.

Ведь несмотря на то, что в настоящий момент у него нет ни званий, ни боёв, Джонс по-прежнему возглавляет рейтинг лиги в разделе «вне зависимости от весовых категорий». И в этом есть прямо скрытый смысл – сейчас он реально застрял между категориями, и не понятно, чем закончится его восхождение в тяжи. Джон оставил пояс и отправился разбираться со Стипе Миочичем. Но пока Bones набирал вес, хорватский пожарный потерял пояс, и сражаться за него необходимо с великаном Нганну.

Величайший в истории UFC проиграет Дане Уайту. Джонсу не дадут $ 50 млн У президента UFC есть главный рычаг давления на Бонса — пороки экс-чемпиона и тщеславие.

Но всё оказалось намного сложнее, чем представлял себе Джонс. По какой-то неведомой причине он думал, что Дана Уайт выложит ему любую сумму, какую он попросит за подобный бой. Дана Уайт, который привык считать каждую копейку и держит своих бойцов в чёрном теле, в плане вознаграждения. Выдавить из него лишнюю копейку могли только Хабиб и Конор. Нурмагомедов – своим реальным величием (именно Орёл на короткое время в конце 2020 года сменил Джона на вершине рейтинга), а Макгрегор – невероятным талантом добывать из своих боёв невероятные деньги.

Именно такие деньги Джонсу и снятся. Из общедоступных источников следует, что Хабиб и Конор зарабатывали порядка $ 10 млн гонорарами, плюс доходы от PPV (платных трансляций). Ирландец и вовсе король PPV, буквально курица, которая несёт для UFC золотые яйца. А Джона в последние годы обвиняли в излишнем прагматизме, отсутствие креатива как в октагоне, так и за его пределами. Тем более странно выглядит запрос экс-чемпиона о $30 млн чистыми за бой против Франсиса.

Продавать бои умеет только Конор. Кто побьёт его рекорд по продажам трансляций? Самый большой турнир 2021 года собрал лишь половину того, что принёс UFC Макгрегор. Лишь один турнир без участия ирландца вошёл в рейтинг.

Сумму эту назвал уставший от выкрутасов бывшего своего любимчика Дана Уайт. Заявив, что подождёт, когда Джонс вернётся в реальный мир. Bones немедленно уволил менеджера, с которым работал 11 лет, заявив, что никогда не называл такую сумму, но не прочь её получить. В итоге, получается замкнутый круг. Простой Джонса длится более года, а Нганну тем временем будет драться с Дереком Льюисом. И кто-то должен ведь вправить Джону мозги. В хорошем смысле этого слова.

За задачу эту взялся один из давних оппонентов Джонса Даниэль Кормье. Ди Си объяснил бывшему сопернику, почему требование о $ 30 млн – утопично.

«Я думаю, Джон заслуживает большого вознаграждения. Но не ту сумму, о которой он говорит. Я слышал, что Конор зарабатывал $ 15 млн. Джонс определённо не может рассчитывать на подобную сумму. Он просто не в состоянии сделать для продажи своего боя столько, сколько делает для этого Макгрегор. Определённо, его уровень гораздо ниже. Речь идёт исключительно о маркетинговой составляющей. Джонс не может получать столько, сколько Конор.

«Ты вышел из моих больших ирландских яиц». Конор напомнил Хабибу, кто сделал его звездой Не удержался от троллинга и экс-чемпион UFC Джон Джонс. Костлявого Хабиб сдвинул из топа рейтинга лучших из лучших.

Если Хабиб, например, зарабатывал $ 8-10 млн, то он заслуживал эти деньги, как боец. И Джонс вполне может говорить именно о такой сумму. Раньше ему платили $ 5 млн, он вполне может требовать повышения в два раза. Это будет справедливо, поскольку я говорю о сумме, которую платят за то, что боец делает в клетке. Делать то, что удаётся Макгрегору в медийном пространстве, может только сам Ноториус», — поделился своим мнением Ди Си с обозревателем ESPN Ариэлем Хелвани.

И если Джонс не прислушается к словам одного из самых уважаемых людей в мире ММА, он рискует никогда больше не выйти в октагон UFC. Тактика склочничества и выбивания повышенного гонорара для себя любимого, а не за повышение оплаты всем бойцам (пропорционально их вкладу в благополучие организации), не поможет Костлявому с максимальной выгодой продать свой бой. Либо экс-чемпион умерит свои аппетиты, либо так и останется – экс-чемпионом UFC…