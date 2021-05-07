Братья Пол продолжают издеваться над легендами единоборств. Если Логан ещё и нокаутирует Мейвезера, это будет позор века!

Флойду ещё не заплатили, но уже унизили. Зачем он подписался на бой с блогером-троллем?

«Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым

Сколько денег нужно, нужно тебе?»

Семён Слепаков.

Мир единоборств уже никогда не станет прежним. И речь идёт не о том, что Конор Макгрегор расширил горизонты гонораров для бойцов ММА (в ведущих лигах мира нет таких парней, которые сравнились бы с Ноториусом по зрительскому интересу), а о том, что вытворяют на этом рынке братья Полы. Или просто Пол? Суть от склонения не меняется.

Джейк и Логан подрывают сами основы единоборств. Они разрушают скрепы, глумятся над легендами и доказывают, что главное в сегодняшнем мире – монетизация. Монетизация всего. В том числе и трэш-тока. Уже в 2021 году Джейк нокаутировал экс-чемпиона Bellator и One Championship Бена Аскрена. Легко, кстати, и непринуждённо. И бросил вызов Камару Усману. Он бы и до Хабиба добрался, но тот закончил карьеру. Хотя…

С кем не желают связываться братья-акробаты, так это с Конором. Ибо Макгрегор – единственный в мире ММА, кто реально может оттяпать у хайпожоров львиную долю гонораров. Это, на секундочку, ещё одно доказательство величия Ноториуса! А вот престарелые легенды вполне себе попадают в шорт-лист двух отчаянных блогеров. Следующей жертвой был избран Флойд Мейвезер. Манимейкер не мог обойти стороной парней, бой с которыми сулит десяток чемоданов с баксами.

И если Макгрегор проявлял к легенде хоть какое-то уважение (он ему даже проиграл, чтобы скандала не было), то братья Пол настроены выпотрошить Флойда по полной программе. Уважение? Нет, не слышали. Накануне прошла дуэль взглядов, во время которой Логан максимально сблизился с Мейвезером и сорвал с него бейсболку. И после этого пустился наутёк.

Флойд проявил завидную прыть и в три прыжка достал наглеца, вернув себе спонсорский аксессуар. Было заметно, что боксёр оказался не на шутку взбешён неуважением со стороны будущего соперника. Прижав оппонента к стене, боксёр нанёс несколько акцентированных ударов в голову. Охрана быстро растащила бузотёров, но было очевидно, что более потрёпанным из схватки вышел именно Пол.

Права на видео принадлежат ShowtimeBoxing. Ролик можно посмотреть на странице ShowtimeBoxing в «Инстаграме».

Уже когда соперников растащили, Логан продолжал кричать Флойду: «Давай же, давай!». А Мейвезер, который давненько уже не заводился настолько серьёзно, орал в ответ: «Я прикончу тебя, прикончу!». Довольны все: фанаты предвкушают яркое противостояние, Логан набил себе ещё пару миллионов подписчиков, а Флойд сохранил (ой ли?) своё реноме. По факту, все готовятся срубить максимальный куш.

Пол: всё идёт по плану.

Деньги не пахнут — вот единственный вывод, который мы можем сделать по итогам наблюдения за тем, как позволяют унижать себя вчерашние кумиры. И за тем, как два брата-акробата наклоняют индустрию. По факту, к ним уже стоит огромная виртуальная очередь из успешных и не очень бойцов, которые не прочь пополнить свой банковский счёт суммой с шестью нулями. Спасибо Камару Усману, который отправил братьев в дальнее пешее путешествие.

Права на видео принадлежат ShowtimeBoxing. Ролик можно посмотреть на странице ShowtimeBoxing в «Твиттере».

Пока же мы вынуждены наблюдать за тем цирком, на который подписался Мейвезер. Мы даже не исключаем, что Флойд одержит итоговую победу (не факт), но задаёмся вопросом: как низко готов пасть легендарный воин, чтобы хайпануть и заработать ещё несколько миллионов? Жизнь покажет, а пока кумир миллионов начал понимать, во что он вляпался.