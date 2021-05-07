Женская версия Хабиба. Харрисон перемолола Мораис за 83 секунды

В Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) завершился турнир по смешанным единоборствам PFL 3. В его соглавном событии выступила победительница минувшего сезона в лёгком весе Кайла Харрисон. Её соперницей была Мариана Мораис.

Харрисон по праву считается одной из самых мощных и талантливых девушек в ММА. Достаточно сказать, что она единственная американская спортсменка как среди мужчин, так и среди женщин, которая выиграла золото для США на Олимпийских играх в дзюдо. Более того, Кайла сделала это два раза. После этого девушка стала строить карьеру в ММА, где прославилась не только победами, но и мощной фактурой, которой могут позавидовать и многие мужчины.

В 2020 году, когда сезон PFL был отменён, Харрисон получила разрешение от лиги PFL провести поединок в Invicta FC и одержала победу и там, уложившись в лимит полулёгкого веса. Так что Кайла не простаивала без дела и не теряла соревновательный ритм.

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Что касается её соперницы в завершившемся бою, то Мораис не могла похвастать безупречной карьерой в ММА, но с точки зрения опыта она во много раз превосходила противницу. В активе Марианы было 26 встреч. Да, в 10 она уступила, но при этом билась с такими известными девушками, как Ариане Липски, Дженнифер Майя, Роксанн Модаффери и многими другими. На схватку с Харрисон она выходила на серии из трёх побед. Невзирая на это, Мораис считалась явным андердогом.

Видимо, так её воспринимала и сама Харрисон. Американка начала без разведки. Хай-кик заставил Мораис сразу сосредоточиться на обороне. Затем Кайла перешла к прессингу, заставив бразильянку отступить к сетке. Здесь двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо показала всё свое мастерство и в результате непродолжительной борьбы в стойке перевела соперницу на канвас. Харрисон вышла на боковой контроль, а ещё через несколько мгновений — в маунт.

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Мораис выглядела совершенно беспомощно и словно покорилась такой участи. Американка забрасывала соперницу тяжёлыми бомбами до тех пор, пока рефери не остановил схватку. На победу было потрачено всего 83 секунды. Глядя на этот поединок, невольно вспоминались поединки Хабиба, который неоднократно говорил, что просто перемалывает соперников. Именно так, в стиле Нурмагомедова, Харрисон добыла победу в бою с Мораис.

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В свою очередь фанаты смешанных единоборств были настолько впечатлены очередным триумфом Харрисон, что массово стали тегать в социальных сетях UFC, дабы лига подписала контракт с Харрисон. По мнению болельщиков, именно она может стать не только достойной соперницей для чемпионки промоушена в двух весовых категориях Аманды Нуньес, но и реальной угрозой для той, которую считают лучшей девушкой в ММА.

С учётом того, что Аманда в последнее время страдает от дефицита соперниц в полулёгком дивизионе, такая схватка действительно могла бы стать интересной, с другой стороны, не факт, что Харрисон снова уложится в лимит этой категории. Как бы то ни было, пока Кайле необходимо победить в новом сезоне PFL, так что ждём следующих боёв.