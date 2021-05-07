Снёс американца одним ударом. Дагестанский Принц показал, как надо врываться в PFL. Видео

В ночь с 6 на 7 мая по московскому времени в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) прошёл очередной турнир регулярки Professional Fighters League — PFL 3. В главном бою вечера экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум проиграл соотечественнику Ренану Феррейре техническим нокаутом. А в первом поединке турнира почти так же, как Феррейра, но более ярко сработал бывший чемпион лиги Eagle FC в полусреднем весе Магомед Умалатов. Он нокаутировал американца Кайрона Боуэна во втором раунде.

«Он постучал, и я остановился». Вердум поступил благородно, но проиграл выигранный бой Судья Петерсон снова проявил худшие свои качества. Сначала он упустил момент сдачи, а потом допустил пять лишних ударов в голову Фабрисиу.

Прежде Магомед выступал по профессионалам только на территории России. Непобеждённый боец из Дагестана по прозвищу Принц в 2019 году становился чемпионом лиги Gorilla Fighting Championship, после чего повторил успех в лиге Хабиба Нурмагомедова в декабре 2020 года. Ни одного поединка Магомед не довёл до решения – все его победы были добыты досрочно. В первом бою в PFL ему предстояло биться с участником шоу Dana White’s Contender Series с рекордом 9-5. Дебют оказался успешным: Умалатов одержал свою десятую победу в карьере и девятую – нокаутом.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

В первом раунде в стойке парни работали недолго. Уже через 20 секунд Магомед повалил американца на настил, где с лёгкостью его контролировал. Боуэн защищался достаточно активно, не сдавался и даже смог дважды освободиться, после чего пытался зайти за спину Умалатова и выйти на болевой на ногу. Тем не менее все его усилия оказались тщетны: россиянин значительно превзошёл его как в контроле, так и в количестве нанесённых ударов. А в последние 10 секунд раунда Боуэн и вовсе выживал под градом ударов Магомеда, пока его не спасла сирена.

В перерыве было заметно, что американский боец ещё не восстановился: его неплохо болтало. Однако в атаку первым пошёл именно он, попытавшись достать Умалатова правым оверхендом. Но Боуэн промахнулся, а Принц тут же всадил в голову соперника мощный боковой. Американец рухнул на канвас, Умалатов кинулся его добивать, но рефери дал понять, что делать этого не нужно. Боуэн моментально пришёл в себя и, видимо, попытался объяснить судье, что он в порядке. Однако решение было принято: бой остановлен на седьмой секунде второго раунда.

Кайрон Боуэн потерпел первое поражение нокаутом в карьере, а Магомед Умалатов записал в свой актив очередную досрочную победу. Статус поединка россиянина, к сожалению, пока не определён, и в турнирной таблице его фамилия отсутствует. Но в перспективе Принц может заменить других полусредневесов, например, тех же Магомеда Магомедкеримова и Алексея Кунченко, которые выбыли из чемпионата. Теперь дальнейшая судьба Умалатова и его шансы побороться за миллион долларов зависят от руководства лиги.