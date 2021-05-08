Веном наказал соперника за опущенные руки. Хай-кик – и носа как не бывало. Видео

В ночь с 7 на 8 мая по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир Bellator 258. В главном бою вечера Серхио Петтис победил Хуана Арчулету единогласным решением судей и стал новым чемпионом лиги в легчайшем весе. В соглавном событии Энтони Джонсон нокаутировал Жозе Аугусто и вышел в полуфинал Гран-при полутяжёлого дивизиона. Теперь ему предстоит встретиться с чемпионом Вадимом Немковым.

Рамбл был в шаге от поражения, но вернулся с нокаутом. Немкова ждёт очередной бой жизни! 1460 дней простоя не сказались на Энтони Джонсоне? Американец эффектно вырубил Аугусто и идёт за поясом русского чемпиона.

Всего в этот вечер досрочно завершилось 6 боёв. И, если просто взглянуть на кард, можно догадаться, кто из бойцов наиболее вероятно причастен к одной из таких побед. Конечно же, это Майкл Пейдж по прозвищу Веном. Из 19 боёв Пейдж выиграл 18, при этом только 4 из этих поединков дошли до решения судей. После единственного поражения от Дугласа Лимы Веном вышел на серию из четырёх побед подряд и явно не был намерен останавливаться. Его следующим соперником стал Дерек Андерсон, с которым он расправился весьма быстро: Веном сломал американцу нос в первом раунде, после чего поединок был остановлен.

Ужимки Венома деморализовали соперника. Было ощущение, что Руди ждал рокового удара. Видео Самоуверенность Пейджа подавляет волю бойцов едва ли не больше, чем его навыки.

Мощью своих ударов Пейдж известен уже давно. Один из самых известных и наиболее травматичных для соперников поединков с участием Венома случился в 2016 году. Тогда во втором раунде он летящим коленом разбил лоб Евангелисты Сантоса. После этого бразилец оправдал своё прозвище, став настоящим киборгом: в лобную часть ему установили титановые пластины. В этот раз всё оказалось не так критично, но всё же достаточно жутко и болезненно для Андерсона.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Пейдж сразу же начал работать в своей фирменной стойке: с опущенными руками, боком к оппоненту, при этом поддразнивая его, как он это любит и умеет. Все атаки Андерсона Веном видел и без труда уходил от них, сам же периодически внезапно взрывался и наносил меткие одиночные удары либо выбрасывал комбинации. Удача ненадолго улыбнулась американцу лишь через 2 минуты: ему удалось схватить Пейджа за ногу и прижать к сетке. Впрочем, за минуту и 25 секунд до конца раунда Веном освободился и снова начал навязывать свои правила игры.

У Андресона по-прежнему ничего не получалось в стойке, а Пейдж всё нацеливался на идеальный удар. Удался он ему уже через 20 секунд: хай-киком с передней ноги он попал прямо по носу соперника, который опустил руки и при этом как будто сам подставился под этот удар, слегка подсев. Нос Андерсона был сломан, но он мужественно встал и пошёл рубиться дальше. Впрочем, оставшееся время попадал в цель только англичанин, а оппонент просто доживал эту пятиминутку.

В перерыве врач осмотрел нос Дерека Андерсона, который был буквально вдавлен внутрь, и принял решение моментально: с таким переломом продолжать поединок нельзя. Американец вёл себя всё так же мужественно, но при этом с решением не спорил. Это оценил и сам Веном: он подошёл к бойцу, обнял его и назвал крутым парнем. Такого поведения от Пейджа обычно не дождёшься. Даже праздновал успех Майкл в этот раз не так бурно, как всегда. Но и совсем не отметить победу не мог, ведь она сделала Венома ближе к титульному бою и желаемому реваншу с Дугласом Лимой.

Кстати, теперь рекорд по наибольшему количеству побед нокаутами в Bellator принадлежит Пейджу – у него таковых 10. «Я знал, что нанесу этот удар, – сказал Веном после поединка. – Я действую прямо, я снайпер». А после напомнил, что следующий бой хочет провести против Лимы. В их первом противостоянии бразилец нокаутировал Пейджа во втором раунде. Но, наблюдая за успехами англичанина в октагоне и последствиями его разрушительных ударов, понимаешь, что в следующий раз всё может выйти с точностью до наоборот.