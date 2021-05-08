Веном наказал соперника за опущенные руки. Хай-кик – и носа как не бывало. Видео

В ночь с 7 на 8 мая по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир Bellator 258. В главном бою вечера Серхио Петтис победил Хуана Арчулету единогласным решением судей и стал новым чемпионом лиги в легчайшем весе. В соглавном событии Энтони Джонсон нокаутировал Жозе Аугусто и вышел в полуфинал Гран-при полутяжёлого дивизиона. Теперь ему предстоит встретиться с чемпионом Вадимом Немковым.
Всего в этот вечер досрочно завершилось 6 боёв. И, если просто взглянуть на кард, можно догадаться, кто из бойцов наиболее вероятно причастен к одной из таких побед. Конечно же, это Майкл Пейдж по прозвищу Веном. Из 19 боёв Пейдж выиграл 18, при этом только 4 из этих поединков дошли до решения судей. После единственного поражения от Дугласа Лимы Веном вышел на серию из четырёх побед подряд и явно не был намерен останавливаться. Его следующим соперником стал Дерек Андерсон, с которым он расправился весьма быстро: Веном сломал американцу нос в первом раунде, после чего поединок был остановлен.
Мощью своих ударов Пейдж известен уже давно. Один из самых известных и наиболее травматичных для соперников поединков с участием Венома случился в 2016 году. Тогда во втором раунде он летящим коленом разбил лоб Евангелисты Сантоса. После этого бразилец оправдал своё прозвище, став настоящим киборгом: в лобную часть ему установили титановые пластины. В этот раз всё оказалось не так критично, но всё же достаточно жутко и болезненно для Андерсона.
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Пейдж сразу же начал работать в своей фирменной стойке: с опущенными руками, боком к оппоненту, при этом поддразнивая его, как он это любит и умеет. Все атаки Андерсона Веном видел и без труда уходил от них, сам же периодически внезапно взрывался и наносил меткие одиночные удары либо выбрасывал комбинации. Удача ненадолго улыбнулась американцу лишь через 2 минуты: ему удалось схватить Пейджа за ногу и прижать к сетке. Впрочем, за минуту и 25 секунд до конца раунда Веном освободился и снова начал навязывать свои правила игры.
У Андресона по-прежнему ничего не получалось в стойке, а Пейдж всё нацеливался на идеальный удар. Удался он ему уже через 20 секунд: хай-киком с передней ноги он попал прямо по носу соперника, который опустил руки и при этом как будто сам подставился под этот удар, слегка подсев. Нос Андерсона был сломан, но он мужественно встал и пошёл рубиться дальше. Впрочем, оставшееся время попадал в цель только англичанин, а оппонент просто доживал эту пятиминутку.
В перерыве врач осмотрел нос Дерека Андерсона, который был буквально вдавлен внутрь, и принял решение моментально: с таким переломом продолжать поединок нельзя. Американец вёл себя всё так же мужественно, но при этом с решением не спорил. Это оценил и сам Веном: он подошёл к бойцу, обнял его и назвал крутым парнем. Такого поведения от Пейджа обычно не дождёшься. Даже праздновал успех Майкл в этот раз не так бурно, как всегда. Но и совсем не отметить победу не мог, ведь она сделала Венома ближе к титульному бою и желаемому реваншу с Дугласом Лимой.
Кстати, теперь рекорд по наибольшему количеству побед нокаутами в Bellator принадлежит Пейджу – у него таковых 10. «Я знал, что нанесу этот удар, – сказал Веном после поединка. – Я действую прямо, я снайпер». А после напомнил, что следующий бой хочет провести против Лимы. В их первом противостоянии бразилец нокаутировал Пейджа во втором раунде. Но, наблюдая за успехами англичанина в октагоне и последствиями его разрушительных ударов, понимаешь, что в следующий раз всё может выйти с точностью до наоборот.
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