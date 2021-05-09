Не умеешь бороться, не берись. Американец уснул от редкого приёма. Видео

В ночь с 8 на 9 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир UFC Vegas 26. В главном бою вечера Марина Родригес единогласным решением победила Мишель Уотерсон. Турнир состоял всего из 9 поединков, а из громких имён в карде присутствовал только ветеран ММА Дональд Ковбой Серроне, проигравший техническим нокаутом Алексу Мороно. Тем не менее, кроме главного и соглавного боя посмотреть здесь было на что. Первое же противостояние завершилось достаточно редким для турниров по ММА удушающим «анаконда», автором которого стал представитель Гайаны Карлстон Линдси Харрис.

Этот поединок стал для Харриса дебютным в UFC. Прежде боец выступал в различных промоушенах, самым известным из которых был Brave CF. Здесь гайанец в 2017 году стал первым чемпионом организации в полусреднем весе, победив единогласным решением Карла Бута. Правда, уже в следующем бою он был нокаутирован нынешним чемпионом лиги Джарра Хусейном Аль-Силави, которому и уступил титул.

После боец с рекордом 15-4 более двух лет скитался по второсортным организациям и вот, наконец, попал в UFC. В качестве первого соперника ему достался американец Кристиан Агилера с рекордом 14-7, который в промоушене одержал одну победу и потерпел одно поражение. В последнем бою Агилеру во второй пятиминутке «гильотиной» задушил Шон Брэйди. Харрис решил продолжить дело своего предшественника, причём сделать ему это удалось гораздо быстрее – уже в первом раунде.

Свой геймплан Харрис раскрыл уже через 15 секунд после начала поединка, когда попытался провести тейкдаун. Повалить на канвас Агилеру не удалось, но получилось прижать его к сетке. Здесь гайанец крутил соперника в разные стороны, пытаясь зайти за его спину, но в итоге Агилера перехватил инициативу, и парни поменялись местами. Впрочем, это длилось недолго. Харрис вырвался, и почти минуту бойцы провели в стойке. Американец, постоянно ожидая прохода в ноги, дрался с опущенными руками. А потом и вовсе решил сам полезть в борьбу, что стало его роковой ошибкой.

В середине пятиминутки Агилера подсел и подхватил обе ноги Харриса, но последний отлично знал, как защищаться от таких тейкдаунов. Кроме того, гайанец столь же прекрасно понимал, что нужно делать дальше. Уверенными движениями он моментально просунул руки под шею оппонента и, закрыв замок, повалился на левый бок. Здесь он начал сильнее сжимать руки. Какое-то время Агилера держался, но потом закрыл глаза и уснул. Рефери Марк Годдард потрогал руку американца: она болталась, словно тряпочка. Бой тут же был остановлен.

Агилеру ещё долго приводили в чувство, пока Харрис праздновал свою четвёртую победу подряд. Кстати, удушением «анаконда» гайанец выиграл впервые в профессиональной карьере. А позже Дана Уайт наградил парня бонусом за лучшее выступление вечера. Дебют Харриса в UFC удался на славу. Посмотрим, порадует ли нас этот боец чем-то подобным в своих следующих поединках.