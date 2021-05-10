Американец совершил впечатляющий камбэк. А после боя разозлил Макгрегора

В ночь на 9 мая в Лас-Вегасе состоялся очередной турнир UFС. В силу ряда обстоятельств он получился одним из самых коротких за последние годы. В карде значилось всего девять поединков, такого не было даже в тяжёлые пандемийные времена. И вполне могло оказаться восемь, что было бы уже совсем печально.

Диего Феррейра, которому предстояло биться с Грегором Гиллеспи, не уложился в лимит лёгкого веса, показав на весах лишние 2,5 килограмма. Но его соперник не стал упираться и принял бой. И Грегора можно понять, экс-чемпион американской лиги Ring of Combat не появлялся в октагоне более полутора лет. А последний бой завершился для Гиллеспи глухим нокаутом в первом раунде.

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И сюжет поединка фанатов не разочаровал, подарив один из самых ярких перформансов вечера. Бразилец, который должен был отдать 30% своего гонорара сопернику в виде штрафа, с каким-то особенным остервенением начал эту схватку. Несмотря на то что оба бойца имеют солидную борцовскую базу, первые две минуты боя проходили в стойке, где Грегор пропустил несколько внушительных ударов и перевёл схватку в партер, где в концовке пропустил пару тяжеленных ударов локтями.

Нужно понимать, что 2,5 килограмма, которые не досушил бразилец, за отрезок от взвешивания до старта боя увеличились до 10-12 кило живого веса. Отправляющийся в свой угол Гиллеспи выглядел потрясённым. Американец тяжело дышал и тогда, когда выходил на вторую пятиминутку. Какими-то неимоверными усилиями удалось Грегору не просто перевести оппонента в партер, но и длительное время его контролировать. И если первый раунд остался за бразильцем, то по ходу второго доминировал уже американец.

Из угла Феррейры постоянно кричали, что соперник еле дышит, что нужно дожимать его, но по факту именно их боец внезапно просел физически. А Гиллеспи продолжал нагнетать, в концовке Грегор запустил в голову соперника два увесистых локтя, подобных тем, что он пережил сам пять минут назад. И Феррейра сдался, он ушёл в глухую защиту и уже не сопротивлялся тяжёлым ударам соперника. Судья не стал дожидаться сирены и остановил бой.

Но самое увлекательное для Грегора случилось уже после боя. Выходя из клетки, он прокричал в камеру, что является лучшим рыбаком. Доподлинно неизвестно, имел ли в виду американец UFC или весь мир, но его слова зацепили одного бойца лёгкого веса.

«Этот кот Грегор Гиллеспи ни в коем случае не лучший рыбак в ММА. Даже близко!» — написал в «Твиттере» Конор Макгрегор, который буквально несколько дней назад выкладывал фото с удочкой. Реакция ирландца породила целый шквал мемов, которыми фанаты завалили «твиттер» бойца. Сам же Гиллеспи на пресс-конференции с иронией отнёсся к ситуации, заметив, что это отличный повод для Конора поделиться с ним частью своих подписчиков.