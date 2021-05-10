UFC 262: Оливейра — Чендлер. Отчаянная схватка за пояс Хабиба Нурмагомедова! LIVE!

Бой Чарльза Оливейры с Тони Фергюсоном на UFC 256, видео

Чарльз Оливейра впечатляет. Он проводит невероятно зрелищные поединки. В качестве примера можем привести его последний выход в октагон против Тони Фергюсона. Кукуй после почти 7-месячного восстановительного периода вернулся в клетку и продемонстрировал удивительную живучесть. Самый пугающий момент случился, когда Чарльз выполнил болевой на руку.

Локоть американца выгнулся в обратную сторону, и казалось, что в следующий миг он выскочит из сустава. Как Тони дотянул до судейского решения, было непонятно. Предлагаем вам вспомнить этот поединок.