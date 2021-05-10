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Бой Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер, прямая трансляция UFC 262, Фергюсон — Дариуш. Онлайн боя Оливейра — Чендлер

UFC 262: Оливейра — Чендлер, онлайн-трансляция
Игорь Брагин
UFC 262: Оливейра — Чендлер. Отчаянная схватка за пояс Хабиба Нурмагомедова! LIVE!
Трон лёгкого веса свободен. Подробности ивента с историческим титульным боем и возвращением Фергюсона — на «Чемпионате».
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

В ночь на 16 мая 2021 года в Хьюстоне (штат Техас, США) состоится исторический турнир UFC 262. В главном бою Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер разыграют титул чемпиона в лёгком весе, который стал вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира. В со-главном поединке Тони Фергюсон постарается прервать череду болезненных поражений в схватке с Бенэилом Дариушем.

Предварительный кард откроет сестра Валентины Шевченко Антонина. Соперницей Пантеры станет американка Андреа Ли.

UFC 262: Оливейра — Чендлер. Когда смотреть бой UFC 262: Оливейра — Чендлер. Где смотреть бой Полный кард турнира UFC 262 Оливейра — Чендлер
Live Игорь Брагин

Бой Чарльза Оливейры с Тони Фергюсоном на UFC 256, видео

Чарльз Оливейра впечатляет. Он проводит невероятно зрелищные поединки. В качестве примера можем привести его последний выход в октагон против Тони Фергюсона. Кукуй после почти 7-месячного восстановительного периода вернулся в клетку и продемонстрировал удивительную живучесть. Самый пугающий момент случился, когда Чарльз выполнил болевой на руку.

Локоть американца выгнулся в обратную сторону, и казалось, что в следующий миг он выскочит из сустава. Как Тони дотянул до судейского решения, было непонятно. Предлагаем вам вспомнить этот поединок.

13:49 Игорь Брагин

UFC 262: Оливейра — Чендлер. Когда смотреть бой

Ранние прелимы турнира UFC 262 Оливейра vs Чендлер стартуют в 00:45 по московскому времени. Прелимы начнутся в 03:00 мск, а основной кард — в 05:00 по Москве.

Главный бой вечера начнётся не ранее 07:00 по московскому времени.

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13:45 Игорь Брагин

UFC 262: Оливейра — Чендлер. Достижения Майкла

Майкл Чендлера перешёл в UFC из Bellator'a, после того, как уступил чемпионский титул и не дождался возможности реваншироваться. В лиге Даны Уайта Железный сразу был готов выскочить на замену Джастину Гэтжи и сходу сразиться с Хабибом за чемпионский пояс. Но в октябре всё обошлось без неожиданностей. Орёл выполнил успешную защиту и ушёл из спорта.

Сам Майкл шокировал общественность, за 150 секунд нокаутировав Дэна Хукера. Титульный шанс для пятого номера рейтинга выглядит вполне логичным.

13:41 Игорь Брагин

UFC 262: Оливейра — Чендлер. Достижения Чарльза

Чарльз Оливейра расположился на 4 строчке рейтинга лёгкой весовой категории. Он делит с Ковбоем Серроне рекорд по количеству досрочных побед в UFC. Сейчас их на его счету 16, и у нас есть все основания полагать, что бразилец будет уходить в отрыв от ветерана, который потерпел пять поражений кряду.

Кроме того, Чарльз является абсолютным лидером по количеству побед сабмишенами (14), и занимает второе место по количеству полученных бонусов за лучшие бои и лучшие выступления вечера (16). Ну и не может не впечатлять серия из восьми побед, на которой идёт сейчас Оливейра.

13:34 Игорь Брагин

UFC 262: Оливейра — Чендлер. Где смотреть бой

Турнир UFC 262: Оливейра vs Чендлер можно будет посмотреть на видеосервисе UFC Fight Pass. На нём будут доступны трансляции всех турниров промоушена, проходящие в прямом эфире, включая ранние прелимы. Начиная с прелимов, трансляцию турнира можно смотреть на канале UFC ТВ в видеосервисе Wink.

Три главных поединка также будут показаны в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ».

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13:22 Игорь Брагин

Бой Леона Эдвардса и Нейта Диаса сорвался

Изначально соглавным событием на UFC 262 значился поединок Леона Эдвардса и Нейта Диаса. Но главный гангстер UFC переусердствовал на тренировке и получил повреждение носа. Вердикт медиков был неутешителен, бой был перенесён на лето.

13:15 Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC 262 Оливейра — Чендлер

Основной кард

Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер
Тони Фергюсон — Бенэил Дариуш
Джек Херманссон — Эдмен Шахбазян
Кэтлин Чукагян — Вивьен Арауджо
Шейн Бургос — Эдсон Барбоза

Прелимы (Предварительный кард)

Роналдо Соуза — Андре Муниз
Мэтт Шнелл — Рожерио Бонторин
Андреа Ли — Антонина Шевченко

Ранние прелимы

Ландо Ванната — Майк Гренди
Джордан Райт — Джейми Пикетт
Джина Мазани — Присцила Качоэйра
Кевин Агилар — Такер Латц
Йоэль Альварез — Кристос Гиагос

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