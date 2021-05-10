UFC 262: Оливейра — Чендлер. Отчаянная схватка за пояс Хабиба Нурмагомедова! LIVE!

В ночь на 16 мая 2021 года в Хьюстоне (штат Техас, США) состоится исторический турнир UFC 262. В главном бою Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер разыграют титул чемпиона в лёгком весе, который стал вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира. В со-главном поединке Тони Фергюсон постарается прервать череду болезненных поражений в схватке с Бенэилом Дариушем.
Предварительный кард откроет сестра Валентины Шевченко Антонина. Соперницей Пантеры станет американка Андреа Ли.
Бой Чарльза Оливейры с Тони Фергюсоном на UFC 256, видео
Чарльз Оливейра впечатляет. Он проводит невероятно зрелищные поединки. В качестве примера можем привести его последний выход в октагон против Тони Фергюсона. Кукуй после почти 7-месячного восстановительного периода вернулся в клетку и продемонстрировал удивительную живучесть. Самый пугающий момент случился, когда Чарльз выполнил болевой на руку.
Локоть американца выгнулся в обратную сторону, и казалось, что в следующий миг он выскочит из сустава. Как Тони дотянул до судейского решения, было непонятно. Предлагаем вам вспомнить этот поединок.
UFC 262: Оливейра — Чендлер. Когда смотреть бой
Ранние прелимы турнира UFC 262 Оливейра vs Чендлер стартуют в 00:45 по московскому времени. Прелимы начнутся в 03:00 мск, а основной кард — в 05:00 по Москве.
Главный бой вечера начнётся не ранее 07:00 по московскому времени.
UFC 262: Оливейра — Чендлер. Достижения Майкла
Майкл Чендлера перешёл в UFC из Bellator'a, после того, как уступил чемпионский титул и не дождался возможности реваншироваться. В лиге Даны Уайта Железный сразу был готов выскочить на замену Джастину Гэтжи и сходу сразиться с Хабибом за чемпионский пояс. Но в октябре всё обошлось без неожиданностей. Орёл выполнил успешную защиту и ушёл из спорта.
Сам Майкл шокировал общественность, за 150 секунд нокаутировав Дэна Хукера. Титульный шанс для пятого номера рейтинга выглядит вполне логичным.
UFC 262: Оливейра — Чендлер. Достижения Чарльза
Чарльз Оливейра расположился на 4 строчке рейтинга лёгкой весовой категории. Он делит с Ковбоем Серроне рекорд по количеству досрочных побед в UFC. Сейчас их на его счету 16, и у нас есть все основания полагать, что бразилец будет уходить в отрыв от ветерана, который потерпел пять поражений кряду.
Кроме того, Чарльз является абсолютным лидером по количеству побед сабмишенами (14), и занимает второе место по количеству полученных бонусов за лучшие бои и лучшие выступления вечера (16). Ну и не может не впечатлять серия из восьми побед, на которой идёт сейчас Оливейра.
UFC 262: Оливейра — Чендлер. Где смотреть бой
Турнир UFC 262: Оливейра vs Чендлер можно будет посмотреть на видеосервисе UFC Fight Pass. На нём будут доступны трансляции всех турниров промоушена, проходящие в прямом эфире, включая ранние прелимы. Начиная с прелимов, трансляцию турнира можно смотреть на канале UFC ТВ в видеосервисе Wink.
Три главных поединка также будут показаны в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ».
Бой Леона Эдвардса и Нейта Диаса сорвался
Изначально соглавным событием на UFC 262 значился поединок Леона Эдвардса и Нейта Диаса. Но главный гангстер UFC переусердствовал на тренировке и получил повреждение носа. Вердикт медиков был неутешителен, бой был перенесён на лето.
Полный кард турнира UFC 262 Оливейра — Чендлер
Основной кард
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер
Тони Фергюсон — Бенэил Дариуш
Джек Херманссон — Эдмен Шахбазян
Кэтлин Чукагян — Вивьен Арауджо
Шейн Бургос — Эдсон Барбоза
Прелимы (Предварительный кард)
Роналдо Соуза — Андре Муниз
Мэтт Шнелл — Рожерио Бонторин
Андреа Ли — Антонина Шевченко
Ранние прелимы
Ландо Ванната — Майк Гренди
Джордан Райт — Джейми Пикетт
Джина Мазани — Присцила Качоэйра
Кевин Агилар — Такер Латц
Йоэль Альварез — Кристос Гиагос
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