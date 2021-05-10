«Может не праздник, а день памяти?» Ломаченко попытались учить, как отмечать 9 мая

А Александру Усику пришлось даже закрыть комментарии на странице. Но большинство на Украине всё же славит подвиг ветеранов

9 мая. Как много в этой дате для любого из нас. Безусловно, этот день для каждого ассоциируется с чем-то личным и семейным, но всё же главный смысл этого весеннего дня – празднование Великой Победы. И это то, что десятилетиям объединяло множество народов, даже уже после распада СССР. Но, к сожалению, в последние годы отношение к 9 мая в ряде бывших союзных республик пытаются поменять, причём инициатива эта исходит из высоких кабинетов. Наиболее жёсткие удары по памяти народа пытаются нанести на Украине.

Попытки игнорировать этот день начались ещё в 2014 году, со времён так называемой победы Майдана. С тех пор агрессивное меньшинство регулярно пытается запугивать обычный народ в преддверии 9 мая, устраивая травлю, как в социальных сетях, так и непосредственно на местах сбора ветеранов и их потомков.

Очевидно, что под особо острый огонь критики со стороны радикалов попадают те публичные личности, которые пользуются особой популярностью и при этом активно поддерживают празднование Дня Победы. С каждым годом ряды украинских звёзд, высказывающиеся 9 мая, редеют. Но столпы нынешнего профессионального бокса на Украине, великолепные экс-чемпионы мира Василий Ломаченко и Александр Усик не стали поступаться принципами и в очередной раз поздравили ветеранов и их потомков с Великой Победой.

«Вы не выгоните меня с Украины». Александр Усик ответил на вызов критика из интернета Усика вызвал на бой без правил борец с Украины. Ему не нравятся политические взгляды Александра.

Первым отметился Ломаченко. Почти сразу с наступлением 9 мая, ещё ночью, аккерманец разместил на своей странице пост, посвящённый Победе.

«С Днём Победы! Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но нам не забыть о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слёзы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к родине. Пусть никто и никогда не увидит войны», — написал Ломаченко.

Вскоре под постом появились и комментарии негативного характера. В частности, некоторые пытались буквально учить боксёра, как отмечать 9 мая, и как относиться к этому дню.

«А может всё же день памяти, а не праздник? Это был единственный день, когда дедушка выпивал 30 грамм и поминал павших, с которыми он освобождал Киев. О том, что там происходило, можно было понять по ужасу на его лице», — написал один из подписчиков.

Ещё один пользователь «Инстаграма» попытался посоревноваться с Василием в области истории, указав, что война началась 1939 года. Таким образом подписчик дал понять, что следует в фарватере нынешней украинской историографии, которая отрицает термин Великая Отечественная война, называя её советско-немецкой и рассматривает все события в целом, от момента начала Второй мировой.

«Василий, слова хорошие, но зачем выбирать провокационный видеоряд с гвардейской лентой, под которой недавно люди собирались раздробить нашу страну», — написал ещё один болельщик бокса, выражая недовольство видеороликом, который поставил на свою страницу украинец.

Невзирая на негатив, Василий не стал прогибаться под мнение меньшинства и днём выложил ещё один пост. Боксёр вместе со своим отцом и сыном посетили мемориал воинской славы и поучаствовали в небольшой акции Бессмертный полк, почтив память Василия Ивановича Ломаченко, по всей видимости прадеда экс-чемпиона мира.

Под постом было собрано более 1000 комментариев, но в абсолютном большинстве они были позитивными, что подтверждает тот факт, что, невзирая на все потуги центральных властей, народ на Украине продолжает чтить 9 мая.

Друг Василия Ломаченко Александр Усик также разместил пост на своей странице в «Инстаграме», поздравив всех с праздником. Но при этом, что стало неожиданностью, закрыл комментарии под записью.

То ли экс-чемпиона мира всё-таки начали беспокоить нескончаемые потоки грязи, выливаемые на него агрессивными радикалами, то ли он просто не хотел, чтобы в этот день кто-то выливал эту самую грязь на ветеранов. Как бы то ни было, свою позицию спортсмен обозначил.

«И победа это не моя и не ваша. А наших мужественных дедов, прадедов, отцов, сыновей. Нам нужно это помнить и чтить память героев. Всем мир», — написал Усик.

Кто сумел по-настоящему выделиться, так это экс-чемпион в супертяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко. Но выделился он со знаком минус, сравнив Великую Отечественную войну с нынешним конфликтом на Украине.

«Друзья, сегодня мы вспоминаем тех, кто боролся с нацизмом и героически защищал свою землю. Мы чтим память погибших героев. Выражаем благодарность живым ветеранам за их самопожертвование и отвагу. Сегодня каждый украинец должен как никогда понимать настоящую цену словам „минута мира“. Потому что так, как и во время той страшной войны, украинцам сегодня с оружием в руках приходится отстаивать целостность и независимость государства. Мы должны верить и делать всё для того, чтобы в стране наконец воцарился мир», — написал Кличко-старший.

К слову, здесь стоит отметить, что предки Кличко пострадали от рук нацистов. Прадед и его семья по линии матери отца, имевшие еврейские корни, стали жертвами холокоста.

Почему лучшего боксёра планеты ненавидят в своей стране. Удивительная история Усика Непокорный нрав Александра, который принёс ему большие победы, и за пределами ринга нравится далеко не всем.

Как бы то ни было, ряд подписчиков в первую очередь поздравлял в комментариях других с Днём Победы, а кое-кто припоминал Кличко и то, что мэрия не так давно разрешила провести в столице Украины марш памяти в честь дивизии «СС Галичина», и думается будет лишним напоминать, что все структуры СС были признаны преступными ещё Нюрнбергским трибуналом. Так что и здесь прослеживалась тенденция, при которой большинство населения Украины всё же чтит 9 мая и не принимает какие-то новые трактовки истории.

Ну а пока на Украине народ ведёт свою тихую войну с официальной позицией властей относительно 9 мая, а спортсмены вынуждены сталкиваться с хейтом радикалов, российские боксёры и бойцы ММА могли спокойно отмечать памятную дату.

Так, Александр Шлеменко поздравил всех с 9 мая, но вместе с тем призвал сражаться за память и не дать украсть эту победу.

«Всех с Праздником Великой Победы все!!! Нашей Победы! Её нам подарили наши предки! Но мы должны не посрамить их подвиг. Всех с праздником! Не дайте украсть у нас победу!», — написал Александр.

Бывший чемпион UFC Пётр Ян поздравил подписчиков яркой открыткой и красивым стихом.

«С Великим Днём Победы!!!

В День Победы пожелаю,

Чтобы не было войны,

Чтобы не было печали,

Слёзы больше не нужны,

Этот день такой прекрасный,

Нам свободу подарил,

Чтобы вновь никто на свете

Боль войны не ощутил!», — написал Ян

.Бывший временный чемпион мира по боксу Александр Поветкин записал видеообращение к ветеранам, а где-то на фоне играла знаменитая песня «С чего начинается Родина».

«Дорогие ветераны! Поздравляю вас с Днём Победы! Спасибо вам за ваш подвиг, за мирное небо над головой! Желаю всем вам крепкого здоровья! Это Великая Победа великого народа!», — сказал Поветкин.

Как видим, народы России и Украины продолжает объединять общая историческая память. В такие знаменательные дни, как 9 мая, это чувствуется особенно. И, кажется, что именно такие праздники будут всегда ломать те политические игрища, которые порой приводят к расколу среди людей.