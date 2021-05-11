«Я очень не люблю получать по голове». Fedor Team отнимет у американцев ещё один пояс?

Перед стартом сезона Bellator легендарный Фёдор Емельяненко предсказывал, что 2021 год может стать золотым для трёх парней из его команды. Вадим Немков уже не только завоевал пояс в полутяжёлом дивизионе, но и с успехом осуществил первую защиту. Впереди у него полуфинал и финал Гран-при, по итогам которого боец Fedor Team может заработать $ 1 млн.

Кто заберёт миллионы и сколько поясов уедет в Россию? Главное о новом сезоне Bellator Кроме Гран-при в двух дивизионах, нас ждут дебютные поединки непобеждённых россиян. А на десерт — бой Последнего Императора.

Двое других воспитанников Последнего императора, перед которыми маячит перспектива побороться за чемпионский пояс, Валентин Молдавский и Анатолий Токов. Уже известна дата поединка за временный пояс в тяжёлом весе, в котором Валентин будет драться с первым номером рейтинга Тимоти Джонсоном (15-6). Для Молдавского этот поединок станет шестым в Bellator, из предыдущих пяти он неизменно выходил победителем.

Валентин позже остальных пополнил ряды команды Емельяненко. И это предложение было неожиданным даже для самого бойца. Это был будничный звонок с предложением поехать с ними на сборы. Молдавский собрал вещи и уехал из Крыма. С тех пор парень и обосновался в Старом Осколе.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

«В отличие от всех остальных, в том числе и самого Фёдора, Валентин приехал к нам сформировавшимся бойцом. Временами его даже приходилось «ломать», — рассказывает тренер Fedor Team Александр Мичков в интервью Оkko Спорт. – Я вообще не сторонник того, чтобы ломать технику старую, но тут просто пришлось это делать. Для его же пользы».

Молдавский – исключительно дисциплинированный боец. Его поединки в Bellator показывают, насколько чётко и терпеливо он исполняет гейм-план. Словно машина, заряженная на достижение результата. Безусловно, в предстоящем бою у него будет самый трудный соперник в карьере.

Фёдор словно проник в голову Дэвиса. У американца не было шансов против Немкова? Видео Пока Вадиму подсказывали, что будет делать соперник, Филу просто кричали: «Вперёд!» Итог закономерен.

«Я знаю, что Валя старается изо всех сил, — рассказывает уже сам Фёдор. – У нас все работяги, но Валя выделяется своим трудолюбием, которое многие недостатки перекрывает. Сам он борец, но старается изо всех сил освоить ударную технику. Он поймал дистанцию, двигается хорошо, чувствует. Но панчерского удара у него пока нету. Пока. Я надеюсь, что к титульному бою он появится. Сейчас проблема в том, что приезжаю, налаживаю работу. Помогаю ему почувствовать удар. Я уезжаю, возвращаюсь, а он откатился опять назад. Но объясняю им всем, что нужно каждый день нарабатывать это чувство, как было вчера. И тогда на уровне мышечной памяти всё останется».

Этот большой и спокойный парень признаётся, что ни одним из проведённых боёв он не доволен. И, в отличие от многих бойцов, регулярно их все пересматривает, в поисках того, что можно и нужно исправить. Валентин по типажу своему очень похож на Фёдора. Он не типичный тяжеловес, про таких говорят – недовесок. С Емельяненко такая же история. Император понимает это и старается передать все свои знания и опыт.

«Зачем выдумывать велосипед, если можно человека просто возить в партере, и никакого риска. Я так дерусь, кто-то по-другому, — делится своей философией боя Валентин. – Я просто очень не люблю получать по голове. Если надо, могу начать рубиться, если есть на то причина. А если я просто веду бой, зачем мне устраивать рубку?»

Джонсон, с большой степенью вероятности, предпримет попытку именно настучать и именно по голове. Из 15 победных поединков 7 американец завершил нокаутами. В трёх последних боях он одержал победы, в том числе нанеся первое в карьере поражение 30-летнему Тайреллу Форчуну. Тимоти опытный ветеран, который понюхал пороху UFC и совершенно не просто так занимает столь высокую позицию в рейтинге.

Время на подготовку у Молдавского есть, команда с ним работает крутая, а посему мы в полной мере можем рассчитывать на то, что пояс (пусть и временный) уедет в Старый Оскол. Ну а затем ещё один птенец гнезда Фёдора Емельяненко (вслед за Вадимом Немковым) поколотит Райана Бейдера. Он знает, за что…