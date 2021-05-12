«Я бью Диего по 20 минут в день». Тренер много лет издевался над легендой UFC. Видео

Прошло около двух недель с тех пор, как лига UFC разорвала контракт с ветераном ММА Диего Санчесом. До этого он без объяснения причин снялся с боя против Дональда Серроне, который должен был пройти в ночь с 8 на 9 мая. Позже выяснилось, что Диего не удалось пройти медицинский осмотр. Психическое здоровье бойца вызвало у специалистов и президента промоушена Даны Уайта опасения.

Далее последовали странные упрёки и обвинения от команды Санчеса в адрес организации и непосредственно Уайта. После этого Ночной кошмар и был уволен. Надо сказать, претензий у Даны больше было не столько к самому бойцу, сколько к его команде и, в частности, к тренеру и менеджеру Джошуа Фабии. Босс UFC назвал его психом и заявил, что ни к чему хорошему с ним Диего не придёт.

«Я боюсь за свою чёртову жизнь!» Легенда UFC бросает Дане Уайту жуткие обвинения Диего Санчес был отчислен из лиги по показаниям психиатра. Ночной кошмар на деле подтверждает, что у него реальные проблемы с головой.

«Каким-то образом этот псих залез в жизнь Диего и начал контролировать его, – рассказал Уайт Yahoo! Sports. – Все видели кадры, на которых этот ненормальный бегает за людьми с ножом в октагоне. Насколько нужно быть ненормальным, чтобы так себя вести? Он отправляется на комиссию и говорит, что научил Диего «смертельному прикосновению». Таков этот ненормальный». Также Дана добавил, что желает только лучшего Санчесу, к которому всегда относился хорошо.

То, что происходило дальше, лишь подтверждает резонность слов президента UFC. На днях в сеть попал уже другой ролик с тренировки Диего Санчеса, который вызвал крайнее недоумение и множество вопросов у ММА-сообщества. На видео Санчес висит на турнике вниз головой, а Фабиа бьёт его по голове руками и ногами. Картина гораздо больше напоминает какую-то извращённую пытку, нежели тренировку. Впрочем, Фабиа легко объяснил, зачем это нужно.

«Я постоянно вижу, как парней нокаутируют, но ни разу не видел, чтобы они тренировали умение держать удар, – рассказал Фабиа в интервью Майку Свику. – Я бью Диего по 20 минут в день, чтобы его тело понимало удар. Бойцы думают, что их никогда не достанут, и, когда это случается, они воспринимают это слишком эмоционально. Они начинают воспринимать это как неудачу вместо «это то, что должно было случиться, безумный, успокойся». Но, если вы тренируете этот навык, страх и беспокойство, которые заставляют вас спешить или сомневаться, исчезают».

Происходящее на тренировках Санчеса и Фабии вполне может быть причиной ухудшения психического здоровья Ночного кошмара. Очевидно, что такие методы нельзя назвать адекватными, а сам боец получает дополнительный ущерб – удары по голове ещё никому пользы не принесли. Нельзя не согласиться со словами Даны Уайта: Джошуа Фабиа действительно очень странный тип, которого после такого сложно назвать тренером по ММА. Если ещё прибавить сюда его скандалы с командой UFC, выходит, что таких личностей лучше вообще не подпускать к бойцам. Санчесу, слепо следующему «тренировочной программе» Фабиа, стоит скорее бежать от такого наставника, дабы не ухудшить свои и без того плачевные состояние здоровья и положение.