Соперник Немкова арестован за мошенничество. Что ждёт российского бойца?

11 мая стало известно, что экс-претендент на титул UFC, а ныне четвёртый номер рейтинга в полутяжёлом весе Энтони Джонсон снова столкнулся с проблемами с законом. Рамбл был арестован практически сразу после возобновления карьеры, которое случилось в минувшие выходные. «Чемпионат» разобрался, как это событие скажется на полуфинальном поединке Гран-при Bellator в полутяжёлом весе между Вадимом Немковым и Джонсоном и существует ли риск, что россиянину придётся подыскивать нового соперника.

Что случилось в Коннектикуте?

За Энтони Джонсоном уже много лет тянется слава не самого образцового бойца, да и просто не самого законопослушного гражданина своей страны. Рамбл нередко сталкивался с проблемами правового характера. Его женщины обвиняли Энтони в рукоприкладстве и неадекватном поведении. Кроме того, у бойца бывали трудности и с запрещёнными препаратами. Так что репутация у Джонсона не самая лучшая. Во многом именно это и стопорило карьеру одного из самых талантливых бойцов минувшего десятилетия.

И вот, когда казалось, что Джонсон вернулся на путь истинный, его арестовали. Против спортсмена сыграло дело, о котором он, возможно, уже забыл. В сентябре 2019 года Энтони незаконно воспользовался данными чужой банковской карты, приобретя авиабилет. Чем руководствовался Джонсон, делая покупку на своё имя – известно только ему. Как бы то ни было, спустя почти два года правоохранители добрались до Энтони и арестовали его. Вскоре он вышел под залог, но уже 8 июня Рамбл предстанет перед судом. В случае неблагоприятного исхода Энтони почти наверняка сядет, ведь шлейф прежних проблем с законом явно сыграет против него.

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Как арест Джонсона отразится на Гран-при Bellator

Должно быть самое обидное для Джонсона в этой истории то, что в минувшие выходные он наконец возобновил карьеру после четырёхлетнего простоя. Энтони провёл дебютный поединок в лиге Bellator, который прошёл в рамках четвертьфинала Гран-при в полутяжёлом весе. Изначально предполагалось, что Джонсон встретится с Йоэлем Ромеро, но кубинец не прошёл медицинское обследование. В итоге на бой с Рамблом на коротком уведомлении вышел Жозе Аугусто. К чести малоизвестного бойца, он выглядел очень неплохо и в первом раунде был близок к тому, чтобы финишировать экс-претендента на титул UFC.

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Но Рамбл дотерпел до сирены на перерыв, а во второй пятиминутке разрядил свою пушку, нокаутировав Аугусто жёстким и чистым попаданием. Таким образом, Энтони пробился в полуфинал Гран-при Bellator, где его уже ждёт чемпион лиги Вадим Немков. Кроме того, победа помогла американцу сразу же занять четвёртое место в рейтинге Bellator в полутяжёлом весе. Но случившийся арест спутал все карты, и не исключено, что россиянин лишится соперника на полуфинал.

Как часто говорят в таких случаях – карма в действии. Жажда быстрой наживы и желание попутешествовать зайцем могут стоить Джонсону шанса побороться за $ 1 млн. Напомним, именно столько в конечном итоге получит победитель Гран-при.

Кто может заменить Джонсона?

С учётом того, что лучшие полутяжеловесы лиги уже задействованы в Гран-при, вариантов у Немкова будет не так уж и много, но они есть. Первый – Йоэль Ромеро. Возможно, кубинец всё же сможет поучаствовать в Гран-при, но для этого ему необходимо будет пройти медицинское обследование. С учётом того, что о конкретных причинах, помешавших Ромеро подраться с Джонсоном ничего неизвестно, обсуждать такой вариант рано. Ну а зная возраст экс-претендента на титул UFC (44 года), нельзя исключать, что боец и вовсе никогда уже не будет драться.

Второй вариант – чемпион лиги в среднем весе Гегард Мусаси. Нидерландец армянского происхождения уже не один год грозится перейти в полутяжёлый вес, и, более того, до объявления состава участников Гран-при многие считали, что Мусаси будет участвовать в турнире. Теперь же, с учётом возможности получить сразу титульный бой, нельзя исключать, что Гегард попробует испытать удачу в схватке с Немковым.

Немков разобрал американца на запчасти. Россиянин — лучший боец Bellator в апреле Лига воинов, как никогда ранее, заполнена по-настоящему звёздными бойцами. Кому-то наш выбор покажется субъективным.

Наконец, третий вариант – литовский боец, пятый номер рейтинга Bellator в полутяжёлом весе Юлиус Англицкас. В пользу такой опции говорит то, что в рейтинге он находится выше того же Лиоту Мачиды, который уже вылетел из Гран-при. Кроме того, литовец провёл в Bellator три поединка, победив во всех из них. Англицкас в прошлом также выигрывал претендентскую серию Даны Уайта, но в UFC в итоге так и не попал. В общем, у Юлиуса более чем неплохой послужной список. Плюс ко всему нужно учитывать и то, что последний раз он бился в андеркарде боя Немков – Дэвис, так что по срокам возвращения в клетку Вадим и Юлиус вполне должны прийти к консенсусу.

Как видим, выбирать есть из кого. Вместе с тем, всё же хотелось бы, чтобы Джонсон сумел избежать тюремного срока. В конце концов, это не только даст нам возможность лицезреть классный поединок, но и поможет спасти карьеру Энтони, который в случае получения реального срока почти наверняка попрощается со спортом навсегда.