Убрать Дариуша и добраться до Махачева. Фергюсон сможет вернуть Хабиба в клетку?

В ночь на 16 мая в Хьюстоне состоится исторический во многом турнир. В главном бою UFC 262 Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер определят нового обладателя титула чемпиона в лёгком дивизионе. Схватка будет за вакантный пояс, который освободил Хабиб Нурмагомедов. Казалось бы, какое отношение Орёл может иметь к этому турниру? А между тем, его имя не уходит топа новостей.

UFC 262: Оливейра — Чендлер. Отчаянная схватка за пояс Хабиба Нурмагомедова! LIVE! Трон лёгкого веса свободен. Подробности ивента с историческим титульным боем и возвращением Фергюсона — на «Чемпионате».

Накануне президент Чеченской республики Разман Кадыров заявил, что выплатит Хабибу «любой гонорар», если он согласится войти в клетку с бойцом его команды «Ахмат».

«В UFC Хабиб стопроцентно порвал, а порвёт ли он в «Ахмате» — это уже вопрос. Я готов выставить любой вес — его вес в «Ахмате» и любой гонорар. Если Хабиб выступит в «Ахмате», то я готов дать любые деньги и посмотреть, порвёт ли он в «Ахмате» любого. Так что… Это уже слишком. В UFC он порвал всех, и мы болели за него, а в «Ахмате» мы болеем за наших и… Посмотрим», — сказал Кадыров в эфире своего «Инстаграма».

Конечно, предложение это можно рассматривать исключительно в контексте конкретного эфира. У нас, например, есть свои соображения по поводу того, при каких обстоятельствах у Хабиба появятся мысли вернуться в клетку. И это будет не желание отнять пояс у кого-то из пары Оливейра – Чендлер. Мы уже высказывали соображения на тему того, что Чарльз ещё до появления в лиге экс-чемпиона Bellator был главной опасностью для Нурмагомедова. Нет, мотивация у Орла можем появиться совершенно в другой связи.

В соглавном событии вечера встретятся Тони Фергюсон и Бенэил Дариуш. Последний идёт на серии из 6 побед, а Кукуй проиграл дважды кряду. Но это были великие бои! В первом Тони героически сражался с будущим претендентом на пояс Джастином Гэтжи, а во втором, проявив чудеса мужества, довёл схватку с Оливейрой до судейского решения. Последний раз сопернику Чарльза такое удавалось аж 7 лет назад.

И потому, слова Даны Уайта о том, что в случае победы Тони вновь вернётся в элиту лёгкого веса, воспринимаются всерьёз. Президент UFC – один из лучших спортивных менеджером современности, который готов решать задачи, от которых 99% отказались бы. В первую очередь, это касается топовых боёв. Кстати, турнир UFC 262 уже побил предыдущий рекорд по сумме выручки с продаж билетов. Сумма уже перевалила за $ 4 млн, тогда как предыдущий лучший результат исчислялся # 3.55 млн.

Забавно, когда хоть какой-то рекорд UFC в сфере финансов не имеет отношения к Конору Макгрегору. Но перейдём к нашей конспирологической теории. Предположим, что ранним утром 16 мая условный Кит Петерсон поднимет руку Фергюсона. Что делать с Тони дальше? Бойцов в ростере масса, но через кого можно сорвать кассу? У нас есть только один кандидат. И он на этой неделе поднялся в топ-10 лёгкого дивизиона. Всё верно, речь идёт про Ислама Махачева, который в июле будет драться с Тиаго Мойзесом.

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Думается, это будет последний боец, не входящий в десятку лучших, которого дали дагестанцу. Друг Хабиба, которого Орёл называет своим преемником, осенью должен получить бойца из элитной пятёрки. И победа позволит Исламу претендовать на титульник уже весной 2022 года. Всё, как планировал Нурмагомедов. Наверное, вы уже догадались, куда течёт поток сознания автора материала. Идеальным для UFC поединком стало бы противостояние Махачева и Фергюсона. Идеальным со всех точек зрения. В том числе, с медийной и финансовой.

Здесь и легендарный мифический бой между Орлом и Кукуем, который срывался пять раз. Здесь и наследник славы Орла, на пути которого может встать неуступчивый американец с мексиканскими корнями и неистовым желанием насолить Хабибу, вынудив его сделать шестой заход на самый мифический бой в истории UFC. Невозможно, скажете вы? Но оцените сюжет. Что будет в случае гипотетической победы Тони?

Ислам будет отброшен назад. И это может больно ударить не только по самолюбию парней из команды Хабиба, но и по их амбициям. Конечно, самым простым решением будет реванш. Но понимая логику Даны Уайта, можно быть на 100 процентов уверенным в том, что он использует все варианты, чтобы вернуть в клетку Хабиба. Отомстить за друга и закрыть этот древний гештальт.

Вот такая конспирологическая у нас есть теория. Мы не настаиваем на том, что всё сработает именно так. Но в том, что UFC держит в уме возможный поединок Махачева и Фергюсона – это абсолютно логично с точки зрения маркетинга. Конор? Макгрегор, конечно, притягивает к себе деньги, но там не будет никакой интриги. А потому, в качестве идеальной последней ступеньки перед главным боем в жизни Ислама, выглядит именно Фергюсон. А потому, удачи тебе, Тони, в бою с Дариушем. Всё самое захватывающее впереди!