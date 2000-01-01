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Бойцы UFC, которых Хамзат Чимаев вызвал на поединок
Бойцы UFC, которых Хамзат Чимаев вызвал на поединок
Хватит на полноценный кард номерного турнира…
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Рамзан Кадыров во время трансляции в «Инстаграме» предложил Хабибу «любой гонорар» за поединок с бойцом БК «Ахмат».
Рамзан Кадыров во время трансляции в «Инстаграме» предложил Хабибу «любой гонорар» за поединок с бойцом БК «Ахмат».
Хамзат Чимаев моментально отреагировал в комментариях к видео: «Мы и его порвём, если он захочет».
Хамзат Чимаев моментально отреагировал в комментариях к видео: «Мы и его порвём, если он захочет».
После дебютного победного дуплета: «Майя — легенда этого спорта, я уважаю тебя, но прости, Дэмиан, ты следующий. Проверим, чей грепплинг лучше». Бразилец новичку чести не оказал.
После дебютного победного дуплета: «Майя — легенда этого спорта, я уважаю тебя, но прости, Дэмиан, ты следующий. Проверим, чей грепплинг лучше». Бразилец новичку чести не оказал.
В апреле 2021 года Чимаев заявил, что готов перейти в полутяжёлый дивизион и вызвал на бой чемпиона — Яна Блаховича.
В апреле 2021 года Чимаев заявил, что готов перейти в полутяжёлый дивизион и вызвал на бой чемпиона — Яна Блаховича.
Польский атлет тонко потроллил Волка: «В интернете Чимаев уже выиграл все пояса UFC».
Польский атлет тонко потроллил Волка: «В интернете Чимаев уже выиграл все пояса UFC».
Не стал церемониться Хамзат и с Адесаньей, добавив его в компанию к Блаховичу.
Не стал церемониться Хамзат и с Адесаньей, добавив его в компанию к Блаховичу.
С Леоном Эдвардсом дело едва не дошло до поединка, но тот был дважды отменён.
С Леоном Эдвардсом дело едва не дошло до поединка, но тот был дважды отменён.
«Нил Магни», — написал швед чеченского происхождения в «Инстаграме». Американец ответил на вызов так: «Сначала убедись, что ты обсудил это с папочкой».
«Нил Магни», — написал швед чеченского происхождения в «Инстаграме». Американец ответил на вызов так: «Сначала убедись, что ты обсудил это с папочкой».
«Тащи своё нежное тельце в Лас-Вегас, и я тебя выкурю 19 декабря», — обратился Хамзат в Нейту Диазу. В ответ получил грубую и пренебрежительную отповедь.
«Тащи своё нежное тельце в Лас-Вегас, и я тебя выкурю 19 декабря», — обратился Хамзат в Нейту Диазу. В ответ получил грубую и пренебрежительную отповедь.
«Скажите Масвидалю, когда он проснется после субботнего вечера, что я буду драться с ним в августе. Дана Уайт, давай сделаем это», — написал Чимаев в конце апреля 2021 года в «Твиттере».
«Скажите Масвидалю, когда он проснется после субботнего вечера, что я буду драться с ним в августе. Дана Уайт, давай сделаем это», — написал Чимаев в конце апреля 2021 года в «Твиттере».
После третьего поединка в UFC Хамзат развлекался массовыми вызовами. В том числе заявлял о готовности бить пятерых за ночь. Потом был коронавирус, завершение карьеры…
После третьего поединка в UFC Хамзат развлекался массовыми вызовами. В том числе заявлял о готовности бить пятерых за ночь. Потом был коронавирус, завершение карьеры…
… Возвращение назад и новые вызовы. В настоящее время информации о том, когда и с кем Чимаев проведёт следующий бой нет. Можно продолжать перебирать варианты…
… Возвращение назад и новые вызовы. В настоящее время информации о том, когда и с кем Чимаев проведёт следующий бой нет. Можно продолжать перебирать варианты…
Бойцы UFC, которых Хамзат Чимаев вызвал на поединок
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