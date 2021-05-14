«Хабиб – чёртово ссыкло». Фергюсон оскорблял всех вокруг и смешил Дану Уайта. Видео

Даже соперник Эль Кукуя отметил, что Орёл не выходит у него из головы. В ответ Тони лишь огрызался.

В ночь с 15 на 16 мая в Хьюстоне (штат Техас, США) пройдёт турнир UFC 262. В главном бою Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер выяснят, кто достоин звания нового чемпиона лёгкого веса. Соглавным поединком станет встреча между другими легковесами – бывшим временным чемпионом Тони Фергюсоном и Бенилом Дариушем. Накануне бойцы и президент лиги Дана Уайт приняли участие в традиционной пресс-конференции.

UFC 262: Оливейра — Чендлер. Отчаянная схватка за пояс Хабиба Нурмагомедова! LIVE! Трон лёгкого веса свободен. Подробности ивента с историческим титульным боем и возвращением Фергюсона — на «Чемпионате».

Первыми на вопросы отвечали Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра. Здесь всё было мирно и взаимоуважительно. Железный назвал бразильца одним из своих самых опасных оппонентов и отдал дань его целеустремлённости и трудолюбию. Оливейра, в свою очередь, согласился с тем, что он очень долго ждал этой возможности и проделал долгий путь к титульному бою.

Самые острые и колкие реплики, естественно, ожидались от эпатажного Тони Фергюсона. Долго ждать не пришлось. Журналист задал Дане Уайту вопрос о судьбе титула в лёгком весе, упомянув его бывшего владельца Хабиба Нурмагомедова и назвав его одним из величайших бойцов в истории. Но в ответ первым заговорил Тони.

«Он – чёртово ссыкло, – сказал Фергюсон. – Он просто ссыкло. Прости, что перебил. Я хочу упомянуть одну песню – Mask Off: «Гонись за чеком, а не за сучкой», коей является Хабиб». Дана от неожиданности даже забыл, какой вопрос задавал журналист. Переспросив, босс UFC ответил, что один из участников главного боя действительно получит пояс по итогам поединка, и обманывать и мариновать никто никого не собирается.

Убрать Дариуша и добраться до Махачева. Фергюсон сможет вернуть Хабиба в клетку? Рамзан Кадыров предпринял попытку вернуть Нурмагомедова в октагон. Но аргументы Кукуя могут быть круче, чем огромные деньги.

После у Фергюсона спросили, как прошёл его лагерь в преддверии боя с Дариушем. Журналист отметил, что в последних двух боях Тони выглядел не очень хорошо и многое не мог контролировать. Эль Кукуй с этим согласился.

«Я пересмотрел некоторые цифры, – ответил Тони. – Я посвятил всего себя этой подготовке и связался со своими старыми тренерами с шоу The Ultimate Fighter. Каждый из этих парней меня прекрасно знает, так что я связался с ними и начал работать, и об этом дерьме даже нечего говорить, мы выйдем и одержим победу».

Бенил Дариуш на вопрос о том, как прошла его подготовка, ответил, что всё было прекрасно. А после добавил: «Думаю, Тони стоит осознать, что я стою перед ним. Ему не нужно сейчас беспокоиться о Хабибе». Фергюсон не смог промолчать и перебил Дариуша. «Эй, дружок, я знаю, что ты помогал Джастину Гэтжи, – сказал Эль Кукуй. – Как мелкая сучка помогал ему перед титульным боем. Не знаю, зачем ты это сделал. Ты слушаешься Абдель-Азиза, он манипулирует тобой, видимо. Мои удары просто разнесут тебя. Я тебя нокаутирую».

Дариуш реагировал спокойно. «Мне нравится это, Тони, – сказал Бенил. – Я хочу увидеть всё, что у тебя есть. Надеюсь, что ты выйдешь биться так, как говоришь. Я буду готов ко всему». Фергюсон перебил Дариуша. «Я заслэмлю тебя, – ответил Фергюсон. – Обрушу тебя на землю, как своего ученика, которому я сломал ребро. Дариуш назвал это «поступком говнюка» и спросил, для чего было делать это со своим учеником. «Потому что он меня вынудил», – ответил Тони. В зале не сдержались уже и журналисты.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на канале UFC Russia в YouTube.

Позже засмеяться Фергюсон заставил уже босса промоушена. В момент, когда Чендлер отвечал на вопросы журналистов, Тони обвинил его в том, что он слился с поединка с ним. «Ты – ссыкло. Все отказались, кроме этого человека, который сидит рядом со мной, – сказал Эль Кукуй, указывая на Оливейру. – Говорю прямо: тебе всё подали на блюдечке. У тебя привилегия от Даны Уайта». Президент UFC не смог сдержать эмоций и расхохотался. «Спасибо, Дана», – смеясь, ответил Чендлер.

Впрочем, говоря о своей карьере, Фергюсон был максимально серьёзен. «Я шёл на серии из 12 побед кряду, завоевал титул, и у меня его забрали, – сказал Эль Кукуй. – Вчера, когда я давал интервью, оператор запнулся о провод, как и я в своё время. В этом ничего смешного. Но вот что забавно: Господь не даёт нам испытаний, которые мы не сможем преодолеть. Испытания прошлого года разозлили меня, так что 2021 год станет моей сучкой».