Фергюсон сотворил невозможное! Он выбил у Даны Уайта повышенные бонусы

Турнир UFC 262, который пройдёт в ночь на 16 мая мск в Хьюстоне (штат Техас, США), войдёт в историю лиги и ММА не только потому, что на нём определится новый чемпион в лёгком весе. Впервые за восемь лет промоушен ещё и увеличит размер бонусов за «Бой вечера» и «Выступление вечера» на 50%. Благодарить за это участники турнира должны бывшего временного чемпиона в лёгком весе Тони Фергюсона, который встретится с Бенейлом Дариушем в соглавном событии вечера.

UFC 262: Оливейра — Чендлер. Отчаянная схватка за пояс Хабиба Нурмагомедова! LIVE! Трон лёгкого веса свободен. Подробности ивента с историческим титульным боем и возвращением Фергюсона — на «Чемпионате».

Этот вопрос Эль Кукуй поднял на прошедшей накануне пресс-конференции. Он обратился к президенту организации Дане Уайту. «В прошлый раз, когда мы были в Хьюстоне, Трэвис Браун сказал: «Дана, в Техасе всё больше. Как насчет того, чтобы и бонусы сделать больше? Ты помнишь это, Дана? Так вот, я спрошу тебя снова: поскольку мы опять здесь, можем мы рассчитывать на более крупный бонус?» — сказал Фергюсон.

В тот момент Уайт лишь засмеялся в ответ. А чуть позже представители UFC официально заявили, что бонусы действительно будут увеличены до 75 тысяч долларов. Правда, акция будет разовой и распространяется только на участников UFC 262. В последующих турнирах бонусы будут составлять традиционные 50 тысяч долларов. Пусть так, но это уже кое-что.

Прямо сейчас в UFC говорят, что в дальнейшем такой щедрости от лиги бойцам ждать не стоит. Однако, если есть прецедент, всегда существует вероятность, что ситуация может повториться. К тому же участники последующих турниров могут возмутиться и начать тоже требовать повышенные бонусы. А может, обойдётся и без огня, и руководство промоушена после этого предложения Тони задумается и всё же сделает сумму бонусов в 75 тысяч постоянной.

Фергюсон сделал то, чего не удавалось сделать никому. Причём так легко — просто громко, ярко и с улыбкой заявил об этом прямо в лицо боссу лиги при всём честном народе. И Дана согласился. На фоне этого сразу вспоминается экс-чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс, который уже год не может добиться от Уайта повышения гонорара, постоянно ругаясь с ним. Может быть, Джонсу стоит обратиться к Эль Кукую за мастер-классом?