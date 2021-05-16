18-тысячная арена плакала. Фергюсон в одну калитку проиграл Дариушу. Видео

В Хьюстоне (штат Техас, США) проходит турнир UFC 262. В соглавном событии вечера встретились представители топ-10 лёгкого дивизиона — бывший временный чемпион Тони Фергюсон и Бенейл Дариуш. По итогам трёх раундов единогласным решением судей ирано-американец одолел Эль Кукуя и теперь займёт его место в топ-5.

Оливейра нокаутировал Чендлера и забрал то, что мог забрать у Хабиба лично! LIVE! Кукуй проиграл. А вот Оливейра нокаутировал дерзкого Майкла на 19-й секунде второго раунда!

До этого поединка Дариуш находился на девятой строчке рейтинга и шёл на серии из шести побед. Несмотря на то что Фергюсон занимал пятое место, в этом бою он выходил у букмекеров и экспертов андердогом. Причиной стали два последних поражения Эль Кукуя — от Джастина Гэтжи и Чарльза Оливейры. И, хотя Тони и утверждал, что он пересмотрел свою игру, выйдет на этот бой другим и одержит победу, его замыслам не суждено было осуществиться.

Убрать Дариуша и добраться до Махачева. Фергюсон сможет вернуть Хабиба в клетку? Рамзан Кадыров предпринял попытку вернуть Нурмагомедова в октагон. Но аргументы Кукуя могут быть круче, чем огромные деньги.

Бенейл Дариуш был совершенно прав, когда на пресс-конференции перед турниром сказал, что Тони стоит осознать, что сейчас перед ним стоит он, и лучше бы ему думать об этом, а не беспокоиться о Хабибе. В ответ Фергюсон только огрызался и грозился нокаутировать Бенейла. Дариуш же реагировал на эти выпады очень спокойно, и так же спокойно он в итоге одержал победу над Тони.

Полторы минуты бойцы обменивались ударами в стойке. Затем Дариуш перевёл поединок в партер. Здесь Фергюсон пытался набросить на оппонента треугольник, но в итоге его попытка провалилась. После Дариуш пытался пройти гард Эль Кукуя, но последний ничего не давал ему сделать. Тем не менее контроль в любом случае засчитывался Дариушу.

Вторая пятиминутка прошла практически так же, только здесь вместо треугольника Фергюсон пытался выйти на своё любимое удушение Д'Арсе. Однако и эта попытка не увенчалась успехом. За полторы минуты до конца раунда Дариуш поймал ногу Фергюсона и пытался провести болевой, но Тони мужественно стерпел. Конец раунда, как и последующую пятиминутку, Дариуш контролировал Эль Кукуя в партере. Шансов освободиться у Тони не было никаких, и безнадёга буквально читалась в его глазах.

После поединка Дариуш сказал, что планирует взять перерыв как минимум до конца года, так как ожидает прибавления в семье. Публика победителя не поддержала – 18 тысяч зрителей на трибунах недовольно гудели и были расстроены. Вся арена до и во время боя скандировала: «Тони! Тони!». Но, увы, их фаворит проиграл. Камера выхватывала в зале фанатогв, которые буквально рыдали от досады. Увы, правы оказались те, кто списал Фергюсона со счетов и был уверен, что ему уже не вернуться в титульную гонку.