Преемник Хабиба тоже выпрыгивает из клетки. Оливейра нокаутировал Чендлера. Видео

В Хьюстоне (штат Техас, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 262. Шоу с забитыми под завязку трибунами выдалось на славу. Зрители стали свидетелями нескольких ярких нокаутов. Ажиотаж вызвала и встреча Тони Фергюсона с Бенейлом Дариушем.

Оливейра нокаутировал Чендлера и забрал то, что мог забрать у Хабиба лично! LIVE! Кукуй проиграл. А вот Оливейра нокаутировал дерзкого Майкла на 19-й секунде второго раунда!

Но, конечно же, всё-таки основное внимание уделялось главному событию шоу, на кону которого стоял вакантный титул чемпиона лиги в лёгком, оставленный не так давно Хабибом Нурмагомедовым. За опустевший трон короля дивизиона боролись третий номер рейтинга Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер, расположившийся на четвёртом месте в лёгком весе.

Бразилец, выступающий в лиге уже почти 11 лет, подходил к схватке на серии из восьми побед, так что вопросов по поводу его притязаний на титул не было никаких. А вот Майкл Чендлер выходил лишь на второй поединок в карьере в UFC. Экс-чемпион Bellator дебютировал в промоушене лишь в январе 2021 года. Тогда он быстро нокаутировал Дэна Хукера. А уже в марте Дана Уайт объявил, что Железный поборется за титул. Конечно, многим такой особый подход к новобранцу лиги не понравился, так что Чендлер был настроен доказать, что он достоин сражаться за пояс.

И именно это Майкл принялся делать с первых секунд. Американец, прекрасно работая в челноке, прикармливал соперника ударами по корпусу. Но Оливейра также не ждал у моря погоды. Бразилец первым же лоу-киком уронил соперника на канвас, но Майкл тут же поднялся. Тем не менее Оливейра продолжал неплохо работать ногами. А вскоре перевёл схватку в партер. Чендлер попытался набросить гильотину, но положение для этого у него было не лучшим. Оливейра же на канвасе показал, почему считается одним из лучших специалистов лиги по джиу-джитсу. Он быстро забрал спину Железного и начал работать над удушением американца.

Ситуация для Чендлера была тяжёлой. Американец даже пытался сбросить Чарльза обратным слэмом, но безуспешно. Оливейра, невзирая на серьёзное рассечение, невозмутимо гнул свою линию. Но Майкл каким-то непостижимым и неуловимым манёвром сумел выбраться из объятий оппонента и вернулся в стойку, заставив подняться и бразильца.

Более того, после этого он перешёл в активное наступление и серьёзно потряс Оливейру. Жёсткий левый пошатнул Чарльза, Железный прибавил и выбросил град ударов, заставив оппонента сесть и уйти в глухую защиту. В какой-то момент казалось, что ещё чуть-чуть — и это будет победа нокаутом от Чендлера. Но Оливейра выжил. Тем не менее не только забрал раунд, но завладел и психологическим преимуществом.

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Однако, видимо, это и сыграло с ним злую шутку. Во второй пятиминутке Чендлер потерял концентрацию. Провалившись в атаке, он пропустил короткий жёсткий удар слева. Майкл оказался у сетки, а его противник бросился на добивание. Вместо того чтобы попытаться связать его, американец зачем-то начал отходить на ногах, чем упростил задачу Чарльзу. Тот догнал его ещё несколькими жёсткими панчами и отправил в нокаут. Таким образом, лёгкий вес после ухода Хабиба Нурмагомедова обрёл нового чемпиона.

Разочарованию Майкла не было предела. А Оливейра повторил знаменитый трюк своего предшественника и выпрыгнул из клетки после триумфа, как это делал Орёл после побед над Конором и Порье (правда, с разными последствиями).

Чарльз сначала обратился к комментариям, а затем пошёл и к Дане Уайту. Что же, наверняка ему простят такой фонтан эмоций. Если же абстрагироваться от того, какой яркой получилась титульная схватка, то пока можно сделать один вывод — новый чемпион в лёгком весе уж точно не такой доминирующий, как Хабиб.

Да, Оливейра показал, что у него есть стержень, — выжил и перевернул всё с ног на голову. Но всё же напомним, что Нурмагомедов за годы карьеры в UFC никогда не был в столь критическом положении, как Чарльз в первом раунде. Впрочем, отсутствие у нового чемпиона явного преимущества над соперниками — скорее плюс. Тем больше интригующих боёв мы увидим. Ну а пока поздравляем Оливейру!