Вертушка на 360 градусов в стиле Джеки Чана — эффектный нокаут за 4 секунды. Видео

Ранним утром 16 мая в Хьюстоне (штат Техас, США) состоялся самый ожидаемый турнир весны 2021 года UFC 262. Бразилец Чарльз Оливейра нокаутировал во втором раунде экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера и завоевал чемпионский пояс в лёгком дивизионе. Это тот самый титул, который оставил минувшей осенью Хабиб Нурмагомедов. Третье поражение кряду потерпел Тони Фергюсон, уступила и сестра Валентины Шевченко Антонина.

Преемник Хабиба тоже выпрыгивает из клетки. Оливейра нокаутировал Чендлера. Видео Чарльз — новый чемпион UFC в лёгком весе, но бой показал, что Нурмагомедов действительно был самым доминирующим чемпионом.

За глобальными страстями, которые изменили мироощущение фанатов UFC, на минувшей неделе были и более локальные разборки. И если мелкой гребёнкой прочесать события в региональных лигах, то можно найти настоящие алмазы. Одним из таких эпизодов смело можно назвать яркое выступление 21-летнего бойца из США Деанте Брауна.

Этот парень дерётся в локальной американской лиге Impact Promotions. Турнир проходил в Панама-Сити (Флорида, США). Соперником нашего героя был его соотечественник 23-летний Нейтан Элтланд. В первом раунде соперники устроили яркую рубку на ногах и изрядно повозились в партере. Здесь базовый борец неплохо противостоял напору Деанте. Но ни он, ни его тренеры представить себе не могли, как зрелищно и быстро завершится поединок.

На второй раунд Элтланд вылетел с горящими глазами, но встретился с совершенно неожиданным финтом. Когда в детстве мы смотрели боевички с мастерами единоборств в главных ролях, искренне восхищались тому, с какой лёгкостью и эффективностью те же Джеки Чан, Ван Дамм и Сигал применяли самые эффектные приёмы. Молниеносно, идеально и невероятно зрелищно.

Но сталкиваясь с реальностью, мы начинали понимать, сколько нужно сделать дублей, чтобы выдать нечто феноменальное. В жизни такое случается крайне редко. И тем ценнее становятся моменты, когда в реальном бою удаётся увидеть нечто выдающееся. Как и произошло на турнире Beatdown at the Beach. Элтланд с командой «Бой!» рванул на оппонента. А тот совершил эффектнейший пируэт и развернувшись в воздухе на 360 градусов, идеально выполнил вертушку.

Такие финты из тхэквондо на тренировках то проходят через 10 раз на 11-й, а тут в официальном бою, на третьей секунде второго раунда, когда и подустал, и нахватал ударов. Браун выполнил приём настолько чисто, что сложилось ощущение, будто мы смотрим крутой боевик про кумите и состязания лучших бойцов планеты. Несчастный Нейтан и удара то не видел. Не хотелось бы оказаться на месте бойца, который открывает глаза, а доктор начинает ему обстоятельно рассказывать, почему перед ним не соперник, а человек в белом халате.

Сумоист вырубил соперника за 6 секунд. Рекорд отметил массовой потасовкой в ринге. Видео Это не первая шалость скандального Цуёши Сударио. Из сумо его выставили как раз за драки.

После такого боя атлет, естественно, стал востребован у местных телевизионщиков. И оказалось, что в ММА он пришёл всего год назад. Очень неплохо с таким блеском повторять финты, которыми в своих фильмах радовал и поражал нас (да и даже сейчас продолжает это делать, несмотря на почтенный возраст) легендарный Джеки Чан. Правда, в интервью скромный парень признался, что красоту это он прописал сопернику вынужденно.

«Из-за тяжёлой борьбы в партере мои руки действительно очень устали. А вот ноги я использовал гораздо реже, и решил поработать в стойке, чтобы иметь шанс дожить до конца третьего раунда. Что же касается удара, то я однажды ради шутки выполнил его в зале. Тренер поразился, насколько точно у меня получилось. И стал требовать, чтобы я оттачивал его и попытался исполнить в октагоне», — признался Браун.

Подтвердил его слова и наставник. «Да, он ради развлечения сделал этот удар в зале. Я попросил его повторить. Снова всё получилось. Тогда я начал требовать от Деанте, чтобы он попытался исполнить трюк в ринге, — рассказал тренер Анхель Пратт. — Когда я увидел, как он вышел во втором раунде и повернул заднюю ногу, я подумал: «Боже мой, он делает удар!», и, когда это произошло, я сошел с ума и так охрип от крика, что до сих пор говорю с трудом».

Давайте запомним имя этого парня, не исключено, что скоро он появится в более раскрученных лигах. Парней, не боящихся творить в клетке красоту, любят и болельщики, и матчмейкеры.