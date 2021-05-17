Дана Уайт пришёл посмотреть на американца. Но на отбор в UFC пригласил бойца из Казахстана

Один из руководителей лиги Fury FC был так разочарован и разве что в ноги пояс Веретенникову не бросил.

В ночь на понедельник все фанаты UFC европейской части планеты отсыпались после шикарного номерного 262-го турнира, в главном бою которого Чарльз Оливейра взгромоздился на трон, оставленный Хабибом Нурмагомедовым, но жизнь в мире ММА не остановилась. И наши добрые соседи из Казахстана предвкушали главное для них событие мая в мире смешанных единоборств. Николай Веретенников из Нур-Султана сражался за чемпионский пояс лиги Fury FC.

Преемник Хабиба тоже выпрыгивает из клетки. Оливейра нокаутировал Чендлера. Видео Чарльз — новый чемпион UFC в лёгком весе, но бой показал, что Нурмагомедов действительно был самым доминирующим чемпионом.

И ситуация сложилась максимально для него удачная. Соперник – проспект UFC, который оба своих поединка в лиге Даны Уайта проиграл. Хотя пришёл туда на серии из пяти побед. На Энтони Айви делалась серьёзная ставка, но парень проиграл оба своих поединка в UFC. Руководство Fury FC вернуло парня в родные пенаты, дав ему сразу титульник. Важно было показать значимость и вернуть его на победную тропу.

Вы спросите, что же удачного, если по всем раскладам Николай привлекался в качестве статиста? А удача в том, что исход поединка зависел только от него. Бей точно, роняй наверняка. Всему этому 31-летний боец обучен на пять с плюсом. Николай не первый год тренировался и выступал в Америке, отлично адаптировался и шёл на серии из семи побед. Вечер единоборств включал в себя 3 титульника, бой Веретенникова носил статус основного. И Николай не подвёл ни свою команду, ни фанатов, ни семью.

Казахстанец с первых секунд показал невероятную нацеленность на борьбу. Он теснил соперника, забирал центр октагона и доминировал в схватке. Развязка наступила неприлично быстро. Спустя полторы минуты с начала схватки соперник Николая пошёл в клинч и получил пару жёстких ударов коленями в корпус и в голову. Айви откровенно поплыл, пропустил ещё один удар и рухнул на канвас, неловко подвернув руку.

Чего бы руководство Fury FC от этого поединка ни ожидало, рефери поступил максимально профессионально. Он бросился на Николая, заплёл ему руки и сообщил об остановке. В это время Айви как-то неловко пытался спастись, схватив ноги соперника и прижавшись к нему. Но боя уже не было. Всегда с некоторой тревогой наблюдаешь за тем, как плывущий боец ищет спасения в максимальном контакте с соперником. Чтобы летело не в голову.

Возмущение пришедшего в себя Энтони было понятно. Ведь перед ним окончательно захлопнулась дверь в UFC. Николай вёл себя достойно. Не преувеличивал свою радость, всем видом демонстрируя, что иного итога он и его команда не ожидали. И на его фоне очень странно выглядел мужчина, который от лиги вручил казахстанцу пояс. Он только в ноги Веретенникову его не бросил. Ну не смог один из боссов скрыть разочарования.

Вертушка на 360 градусов в стиле Джеки Чана — эффектный нокаут за 4 секунды. Видео Герой вечера Деанте признался, что слишком устал и хотел побыстрее закончить бой.

Ни рукопожатия, ни поздравительных слов. Сунул украдкой пояс в руки победителю и стремительно покинул октагон. Но вряд ли Николая это расстроило. Дана Уайт, внимательно наблюдавший за происходящим, лично поздравил казахстанского бойца и предложил ему принять участие в Претендентской серии. Мастеровитый и уравновешенный Николай имеет превосходные шансы пробиться в основу. Чего мы ему искренне желаем!