Муж Ванзант уложил соперника одним ударом. Рефери пришлось спасать бразильца. Видео

В ночь на 22 мая по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир Bellator 259. В главном бою вечера чемпионка лиги в полулёгком весе Крис Сайборг будет защищать свой титул от посягательств американки Лесли Смит. Остальные поединки главного карда будут мужскими. В одном из них встретятся непобеждённый американец Остин Вандерфорд по прозвищу Джентльмен и англичанин Фабиан Эдвардс.

Вандерфорд фанатам ММА гораздо больше известен как муж одной из самых популярных и привлекательных представительниц единоборств – Пейдж Ванзант. Однако внимание на него стоит обратить не только из-за этого. Боец ещё не знал поражений ни в любительской, ни в профессиональной карьере и провёл уже 4 поединка в Bellator. Сейчас американец занимает третью строчку в рейтинге средневесов лиги и дышит в спину представителю Fedor Team Анатолию Токову. Всё это позволяет рассматривать Вандерфорда как одного из главных претендентов на титульный бой в ближайшем будущем.

В статистике Джентльмена почти одинаковое количество побед разными способами: 4 – решениями и по 3 – сабмишенами и нокаутами. И каждым способом он уже успел выиграть в Bellator. Однако нокаут здесь у бойца получился техническим: его бой с Джозефом Криром не позволил продолжить доктор. Наиболее же яркий финиш Вандерфорд оформил ещё в лиге Final Fight Championship в 2018 году. Он отправил спать бразильца Эдмилсона Фрейтаса в первом раунде. Именно после этого боя Вандерфорд и подписал контракт с Bellator.

Права на видео принадлежат FFC. Ролик можно посмотреть на канале Final Fight Championship в YouTube.

Американец с самого начала был активнее и точнее Фрейтаса. Последний даже пытался спастись в борьбе, но от тейкдауна Вандерфорд успешно защитился. Джентльмен пробивал неплохие хай-кики, джебы и апперкоты, которыми несколько раз хорошо потряс оппонента. А через полторы минуты после начала боя прижал бразильца к канатам и выбросил левый боковой, попав прямо в челюсть соперника. Фрейтас моментально рухнул как подкошенный. Добивание здесь уже было явно лишним, однако Вандерфорд успел нанести ещё несколько ударов, прежде чем рефери подлетел к бойцам и остановил поединок, чтобы сохранить здоровье бразильца.

Камера выхватила среди зрителей Пейдж Ванзант, которая сидела в рингсайде. Девушка бурно аплодировала и не могла нарадоваться успеху своего избранника. Наверняка она будет рядом с Вандерфордом и в момент его поединка с Эдвардсом. А Остин, в свою очередь, определённо постарается сделать всё для того, чтобы вновь порадовать любимую жену.