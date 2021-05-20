Тартановое Торнадо мчится за историческим достижением. Тэйлор и Рамирес определят абсолюта

Ранним утром 23 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершится турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого определится абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе. За корону дивизиона поспорят два небитых чемпиона – обладатель поясов WBC/WBO Хосе Рамирес и чемпион по версиям WBA Super и IBF Джош Тэйлор. О подробностях грядущего топ-боя – в нашем обзоре.

Кто такие Джош Тэйлор и Хосе Рамирес

Ситуация в первом полусреднем весе после отказа Теренса Кроуфорда от звания чемпиона мира и перехода в полусредний вес сложилась таким образом, что живого интереса не вызывала. Не особо помогло даже проведение Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в этом дивизионе. Так что небольшой ликбез об участниках грядущего поединка сделать стоит.

Итак, Джош Тэйлор. Шотландец провёл очень неплохую карьеру в любителях. Тартановое Торнадо участвовал в первенстве Европы, чемпионате мира и на Олимпийских играх. До решающих стадий ему добраться не удалось, но выглядел он достойно. В 2014 году Джош завоевал золото Игр Содружества. А уже в 2015 году перешёл в профессионалы, подписав контракт с компанией Cyclone Promotions. Карьера шотландца развивалась стремительно. Уже в 2016 году Джош завоевал региональный титул в первом полусреднем весе. В 2017 году британец завоевал титул по версии WBC Silver, а в 2018 году провёл крупнейший бой в карьере, с трудом одолев украинского экс-чемпиона мира Виктора Постола. После, пребывая в статусе топ-проспекта, Тэйлор стал участником Всемирной боксёрской суперсерии. В четвертьфинале он легко расправился с Райаном Мартином, а в полуфинале победил Ивана Баранчика и стал чемпионом мира по версии IBF. В финале турнира Торнадо провёл поединок с другим чемпионом, небитым и опаснейшим американцем Реджисом Прогрейсом. Невзирая на уровень оппонента, Джош завоевал победу раздельным решением и не только стал победителем турнира WBSS, но и положил в копилку наград титул по версии WBA. Таким образом, Тэйлор уже вышел на мировой уровень и стал готовой звездой.

Что касается Рамиреса, то за плечами американца мексиканского происхождения также отличная любительская карьера. Хосе защищал цвета США на чемпионате мира в Баку, где на ранней стадии проиграл Василию Ломаченко, затем он попал на Олимпиаду в Лондоне, но и там до наград не добрался. После Хосе решил перебраться в профессионалы и подписал контракт с Top Rank. Под крылом Боба Арума его карьера развивалась по классике – сначала мешочная диета, а затем выход на элитный уровень. В марте 2018 года Рамирес завоевал звание полноценного чемпиона мира по версии WBC, победив Амира Имама. Затем были непростые защиты в боях с Ороско и Сепедой, а после пришло время и объединительного поединка. В июле 2019 года Рамирес встретился с чемпионом мира по версии WBO Морисом Хукером и сумел остановить его досрочно. Таким образом, Хосе стал обладателем двух титулов.

Как боксёры пришли к объединительному поединку

С организацией объединительной встречи проблем почти не возникло. В 2020 году Тэйлор решил сфокусироваться на выступлениях в США и принял решение подписать контракт с Top Rank. Учитывая то, что Рамирес также является птенцом компании Боба Арума, вопрос очной дуэли Джоша и Хосе казался практически решённым. Стороны быстро пришли к компромиссу, а в марте 2021 года о поединке было объявлено официально.

Таким образом, стало ясно, что вскоре дивизион получит первого с 2017 года абсолютного чемпиона мира в этой весовой категории. Напомним, что последним абсолютом дивизиона был Теренс Кроуфорд, который после завоевания всех поясов сразу перешёл в полусредний вес. С учётом того, что у нынешних претендентов на звание объединённого чемпиона 30 нокаутов и ни одного поражения на двоих, можно сказать, что у Теренса будет достойный преемник.

Добавим также, что схватка за звание абсолютного чемпиона пойдёт в большой плюс и Top Rank. Вслед за Теофимо Лопесом компания получит уже второго боксёра, который владеет всеми титулами.

Форма боксёров

Если говорить о форме боксёров, то судить о состоянии каждого из них сложно. К примеру, Тэйлора за предыдущего соперника не пинал разве что ленивый, хотя его вины в выборе оппонента не было. Функционеры IBF обязали его провести обязательную защиту титула против неведомого представителя Таиланда Апинуна Хонсонга. Тот не выдержал и раунда и был легко нокаутирован Тартановым Торнадо. Так что последняя встреча перед топ-схваткой с Рамиресом скорее пошла Джошу во вред, британец толком даже не успел продышаться.

Что касается Рамиреса, то к нему есть другие вопросы. Последний бой он провёл против уже изрядно поизношенного и выхолощенного экс-чемпиона мира Виктора Постола и сумел победить лишь решением большинства. Виктор дал Рамиресу отличный бой и вчистую забрал первую половину поединка. С учетом того, что Хосе смотрелся не лучшим образом на ринге с ветераном, можно представить, с какими проблемами он столкнётся в боестолкновении с Тэйлором, который вышел на пик карьеры.

Прогноз

У букмекеров и специалистов фаворитом противостояния значится Тэйлор. Да, у британца меньший опыт в профессионалах, но это, пожалуй, его единственный недостаток перед Рамиресом. Тэйлор обладает жёсткой колотушкой, которая станет отличным стоппингом для Рамиреса, любящего постоянно прессинговать. Будет ли у американца мексиканского происхождения план В, если что-то пойдёт не так? Большой вопрос.

В своей победе уверен и сам Тэйлор. Не так давно представитель Великобритании заявил, что просто не видит, за счёт чего его может побить соперник. Джош убеждён, что станет первым шотландским боксёром-профессионалом, которому удастся завоевать все четыре главных чемпионских пояса. Установит ли он это историческое достижение? Ответ получим очень скоро. В любом случае, с учётом стилей и бескомпромиссности бойцов, можно ожидать яркую зарубу.