Девушка-боец хотела закончить бой эффектно. Мощный ап-кик разрушил планы Хардинг. Видео

В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) проходит турнир Bellator 259, в главном поединке которого чемпионка лиги в полулёгком весе бразильянка Крис Сайборг Жустину будет защищать свой пояс от посягательств американской девушки-бойца Лесли Смит. Прогнозы на этот бой неутешительные. Мало кто сомневается в том, что бразильянка не испытает особых проблем. Более того, всех беспокоит здоровье американки.

Но остановиться мы хотим на другом поединке, в котором австралийка Дженей Хардинг и Лиа Маккорт из Северной Ирландии устроили невероятное шоу с неожиданной развязкой. Маккорт выходила фаворитом на этот поединок. За её плечами было 3 победы в Bellator и ещё одна, добытая до перехода в промоушен Скотта Кокера. Австралийка по традиции ищет счастья в стойке, рассчитывает на свою ударную технику и чередует победы с поражениями.

В первом раунде девушки присматривались друг к другу, Хардинг искала свою дистанцию, а её соперница – тейкдауны. И план девушки из Северной Ирландии работал качественнее. Она сумела дважды перевести свою оппонентку на канвас, где качественно поработала над тем, чтобы судьи отдали раунд именно ей. Судя по всему, так оно и было.

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В перерыве угловые Хардинг объяснили своей подопечной, что, если она продолжит не атаковать, а присматриваться к сопернице, бой просто уплывёт от неё. И Дженей устроила выложила все свои умения. В ход шли кулаки, колени, хайкики. После одного из них «поплывшая» Лиа попыталась найти спасение в клинче, но в итоге сама оказалась на настиле. Избиение продолжалось и в партере.

И тут австралийка совершила поистине роковую ошибку. Она поверила в то, что победа у неё в кармане. И вместо того, чтобы продолжать планомерно обрабатывать соперницу в партере, она поднялась и начала выцеливать максимально эффектный и амплитудный последний в бою удар. И он случился, только нанесла его девушка из Северной Ирландии. Лиа, которая буквально выживала в последние полторы минуты, увидела для себя единственный шанс на спасение.

Хардинг зафиксировала правую ногу соперницы и уже выбрасывала руку вперёд, намереваясь всем своим весом, помноженным на инерцию тела, врезаться в голову сопернице, но… Получила неожиданный ап-кик в челюсть. Это был конец. В следующие несколько секунд Лиа набросила треугольник ногами и технично задушила деморализованную соперницу.

Удивительный пример того, как можно упустить победу, которая была практически в руках. Куда было спешить Дженей, не ответит, пожалуй, и сама девушка. В итоге мы получили невероятно эффектное и зрелищное спасение, которое могло бы стать примером того, как дорого может обойтись самоуверенность, неправильная оценка ситуации и недооценка соперника.