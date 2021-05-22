Сегодня танцев не будет. Красотка Валери потерпела первое поражение. Видео

В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) проходит турнир Bellator 259. В главном бою вечера встретятся чемпионка лиги в полулёгком весе Крис Сайборг и американка Лесли Смит. Последней и в реванше не дают никаких шансов: большинство экспертов уверены, что Киборг снова успешно защитит свой титул.

Открывала же главный кард не менее интересная женская битва. В октагон вновь выходила одна из главных красоток смешанных единоборств Валери Лореда. Непобеждённой американке с парагвайскими корнями противостояла дебютантка лиги, малоизвестная соотечественница Ханна Гай с рекордом 2-1. На Лореду как на восходящую яркую звезду женских ММА возлагали большие надежды, и большинство фанатов и экспертов считали, что бой с Гай станет для Валери очередной лёгкой прогулкой.

Главная опасность для Лореды в этом поединке была в том, что Гай – тёмная лошадка, и никто не знал, что она может противопоставить своей раскрученной оппонентке. Прежде лишь немного было слышно о грэпплерской базе Ханны, но вот насколько девушка сильна в этом аспекте и получится ли у неё применить свои навыки, до начала поединка можно было только гадать. Впрочем, зрители очень быстро смогли убедиться, что борьба у Гай на уровне. Именно грэпплинг помог дебютантке в итоге одержать победу над красавицей Валери.

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Поначалу казалось, что всё идёт по сценарию Лореды, и интриги уже не будет. Уже через минуту Валери неплохим ударом левой отправила соперницу в нокдаун и кинулась на добивание, но здесь Гай начала вязать её, чтобы перевести поединок в борьбу. Валери удалось освободиться, и девушки вернулись в стойку. Однако в середине первого раунда Гай всё же добилась своего. Стянув оппонентку на канвас, Гай вышла на армбар. Девушка провела несколько попыток, в которых рука Лореды порой просто шла на излом. Но латиноамериканка мужественно стерпела всё.

Во второй пятиминутке Гай затащила Лореду в борьбу гораздо быстрее. Ханна контролировала Валери сначала в хафгарде, а потом перешла в маунт и накинула треугольник на шею соперницы. Пытаясь завершить приём, Гай периодически колотила Лореду, и рефери, казалось, был уже готов остановить бой. Но в итоге Валери выбралась и из этой ситуации. Тем не менее окончательно избавиться от контроля Гай у неё не получилось. Остаток раунда Ханна вязала оппонентку снизу, а потом снова попыталась провести армбар. И здесь опять стоит отдать дань терпению и силе духа Лореды.

К третьей пятиминутке девушки заметно устали, но более измученной выглядела Валери, потратившая много сил на попытки выбраться из борцовских капканов Гай.

Последняя продолжила следовать своему плану, а Лореде всё же удалось нанести несколько ударов. Однако Ханна сумела-таки закончить бой в своей стихии: последнюю минуту поединка она контролировала Валери в партере вплоть до финальной сирены.

По итогам трёх раундов победу отдали Ханне Гай. Девушка была невероятно счастлива, а вот Лореда заметно расстроилась. Идеальный рекорд был испорчен, а план снова устроить горячие танцы после победы провалился.

Прежде в Bellator обсуждали перспективу устроить Лореде поединок с другой непобеждённой красоткой – россиянкой Дианой Авсараговой. Быть ли теперь этому бою – большой вопрос.