Дамир сдержал слово. Дерзкого бразильца российский казах разобрал на составные части

Этого боя поклонники Дамира из России и Казахстана ожидали с особым интересом. Исмагулов пропустил почти два года, залечивая травмы. А когда получил соперника, столкнулся с неожиданной глупостью с его стороны. Бразилец опубликовал в «Инстаграме» провокационное видео, которое оскорбило не только нашего бойца, но и многих казахстанцев. Понятно, что Дамир пообещал жёсткую расправу над хамом.

Первый раунд начался для Исмагулова обескураживающе. Россиянин казахстанского происхождения пропустил два удара в голову, ещё один вдогонку и вынужден был спасаться у сетки. Там бразилец попытался захлопнуть на его шее гильотину, но не справился с задачей. Через минуту уже Исмагулов находился в доминирующем положении и от души грузил оппонента ударами по корпусу. Всего наш боец нанёс 57 ударов, 17 из которых были признаны акцентированными.

Большую часть второго раунда бойцы провели в стойке, где Дамир уверенно набирал очки за счёт своих антропометрических данных. У нашего бойца элементарно больше размах рук. События Исмагулов не форсировал, искал возможность нанести ключевой удар или перевести соперника в партер. Получилось и то, и другой. На третьей минуте зашла мощнейшая двойка навстречу, после которой бразилец рухнул на канвас, но сумел подняться.

Однако же заканчивал Алвес всё-таки на настиле октагона. Сам он пошёл на тейкдаун, Дамир сконтрил и встретил гонг в доминирующей позиции. С тактической точки зрения россиянин работал практически безупречно. С точки зрения казаха, возможно, недостаточно агрессивно. В рубку пошёл в итоге бразилец, которому необходимо было спасать бой. Рафаэл оформил рассечение на лбу Дамира и доминировал в концовке поединка. Залетели два жутковатых удара – хай-кик и колено в голову.

Два года простоя и обилие перенесённых травм сказались на кардио россиянина. В концовке речь шла не о наказании дерзкого бразильца за необдуманную выходку, а о том, чтобы просто забрать поединок. К тому же, судьи на последней минуте зафиксировали нокдаун у Исмагулова. Но это уже никак не могло повлиять на решение судейской коллегии. Два раунда из трёх были отданы Дамиру, как и победа единогласным решением.



Дамир вышел на третье место в дивизионе по количеству побед подряд, у него их сейчас четыре. А бразилец пусть продолжает постить провокационные ролики, с такими скилами долго он в UFC не протянет. Прихлопнуть беззащитное животное совсем не то, чтобы одолеть подготовленного бойца. Расплата не получилась жёсткой, но слово своё Исмагулов сдержал. Он обещал разобрать соперника, он его разобрал.