Невероятный приём! Чешский боец «задушил» соперника одной левой. Видео

В Неваде проходит турнир UFC Вегас 27, в главном поединке которого встретятся третий номер наилегчайшего веса Роб Фонт и идущий на четвёртой позиции Коди Гарбрандт. Есть большая вероятность, что победитель получит титульный шанс. Но мы остановимся на одном из поединков предварительного карда, в котором случился крайне редкий эпизод.

Чешский боец Давид Дворжак проводил третий поединок в UFC. До этого он уже установил одно историческое достижение, став первым чехом, одержавшим победу в дебютном поединке в лиге Даны Уайта. До этого Гробовщик, как его прозвали на родине, наколотил 13 побед кряду, а перед поединком с Рондеросом шёл на серии из 15 викторий.

Правда, изначально Давид должен был драться с Раулианом Пэйва, который в предыдущем своём поединке одолел Жалгаса Жумагулова, а сейчас не сумел уложиться в лимит весовой категории. Вилка оказалась настолько значительной, что бразильца отстранили. И вот тогда на замену на ультракоротком уведомлении «выскочил» Хаункомило, шедший до этого на серии из четырёх побед в региональном американском промоушене WXC.

Но в поединке с чешским воином продержался он совсем недолго. Более того, стал «соучастником» редчайшего для ММА эпизода. Две минуты колумбиец достойно отвечал сопернику ударом на удар, набрасывал мощные лоу-кики и смотрелся вполне уверенно. Аккурат до того момента, когда не решился пройти чеху в ноги. Спустя буквально 5 секунд соперник оказался у него за спиной, захватив шею левой рукой.

Хуанкамило 2 из 4 своих побед одержал приёмами, а потому, считать его плохим борцом мы не можем априори. Но случившееся дальше с трудом укладывается в обыденное восприятие мира. Дворжак не стал делать традиционный треугольник двумя руками, как это напрашивалось в данной ситуации. Он левой рукой начал душить соперника, а правой удерживал его корпус в районе пояса. Нюанс оказался в том, что вместо второй руки чех использовал… голову.

Давид одной (!) рукой намертво зафиксировал шею соперника. Рондерос отчаянно сопротивлялся, но с каждым движением лишался столь нужного ему кислорода. Ну а когда соперник чуть дожал его голову своим лбом, попросил пощады. Нужно видеть его изумление произошедшим. Невероятный приём, который вполне может претендовать на лучший сабмишен в любом топе!