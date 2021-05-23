Экс-чемпион UFC с треском проиграл главному конкуренту. Коди — всё? Видео

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир UFC Vegas 27. В главном событии вечера встретились экс-чемпион в легчайшем весе Коди Гарбрандт и Роб Фонт. Победителя парни смогли выявить только по истечении пяти раундов: единогласным решением судей Фонт одолел Гарбрандта.

Этот поединок должен был определить одного из главных участников титульной гонки в легчайшем весе — конечно же, после того как Алджэмейн Стерлинг и Пётр Ян проведут реванш. Сейчас Роб Фонт занимает третью строчку рейтинга дивизиона, следуя за Яном и Сэндхагеном. Гарбрандт же расположился сразу за Фонтом — на четвёртой позиции.

Дела у Фонта сейчас идут однозначно лучше, чем у бывшего чемпиона. Боец находился на серии из трёх побед подряд, а в своём последнем поединке он нокаутировал экс-претендента на титул Марлона Мораеса. А вот Гарбрандту после трёх поражений подряд удалось справиться только с Рафаэлем Ассунсао. По сути, в этом бою должно было стать ясно, действительно ли вернулся Коди или он «уже не торт». К сожалению бойца и его команды, верным оказался второй вариант.

После того как Гарбрандт начал тренироваться под руководством Марка Генри, его игра значительно изменилась. Он перестал бездумно лететь в размены по поводу и без, и это стало главным и самым необходимым изменением. В целом Коди теперь действует более аккуратно, а ещё периодически подключает борьбу, которой раньше не было в его арсенале. Тем не менее с Робом Фонтом ему это справиться не помогло.

Поначалу Гарбрандту, который с ходу начал работать вторым номером, неплохо удавалось работать ногами и уворачиваться от ударов оппонента. Несколько раз он искал возможность для тейкдауна, и вот на четвёртой минуте первого раунда он её осуществил. Второй перевод Коди оформил за 45 секунд до конца пятиминутки, но Фонт всё же смог освободиться и забрать концовку в стойке.

Во втором раунде экс-чемпион пошёл в борьбу почти сразу. Здесь ему достаточно долго удавалось контролировать Фонта, но последний в итоге поймал бойца на кимуру. Гарбрандт и здесь действовал грамотно и впоследствии всё же освободился от захвата соперника. Поединок продолжился в стойке, где успешнее был Фонт. Он методично разбивал Гарбрандта, причём по большей части для этого ему требовался только левый джеб. За последующие два раунда этим ударом он прилично разукрасил лицо Коди, которым последний просто останавливал джебы Фонта.

Перед пятой пятиминуткой секунданты отчаянно пытались настроить Гарбрандта на победу. Совсем недолго он выполнял наказы угла и выбрасывал эффективные комбинации. А потом у Коди снова что-то сломалось, и Фонт продолжил свою работу. Роб просто разобрал экс-чемпиона. Судьи единогласно отдали ему победу со счётом 48-47, 50-45 и 50-45, с чем сложно было поспорить.

В интервью после боя Фонт сказал, что сначала нужно посмотреть на итоги поединков между Яном и Стерлингом и между Сэндхагеном и Диллашоу, после чего он готов «встать где-то среди этих парней». Достаточно скромный, но и вполне логичный ответ. Осталось дождаться вышеперечисленных боёв и увидеть, на что способен Роб Фонт в противостояниях с сильнейшими бойцами дивизиона.

А вот Гарбрандту «оказаться среди этих парней» уже вряд ли светит. Бойцу стоит серьёзно задуматься над своей игрой и, возможно, над моральными кондициями, если он вообще ещё намерен продолжать карьеру.