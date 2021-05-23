Бульдог нокаутировал соперника за минуту, а затем от радости танцевал на голове

Бразилец Силва был настолько хорош, что во второй раз за два месяца получил денежный бонус от UFC.

В ночь с 22 на 23 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл очередной турнир UFC. По именам он и близко не стоял с недавним крупным шоу UFC 262. Но это нисколько не отразилось на качестве поединков, которые получились по-настоящему зрелищными и захватывающими. Одна из самых запоминающихся схваток прошла в наилегчайшем весе. Здесь встретились Бруно Густаво да Сильва из Бразилии и Виктор Родригес. Изначально планировалось, что с Родригесом встретится дебютант лиги из Украины Денис Бондарь, но тот получил травму в конце апреля, так что матч-мейкерам пришлось искать Виктору нового соперника. Спасти поединок вызвался Сильва, который бился ещё совсем недавно, в марте.

Тогда он нокаутировал Джи Пи Байса и настолько впечатлил боссов лиги, что получил бонус за «Выступление вечера». Так что на поединок он выходил на подъёме. Что касается Родригеса, он проводил второй поединок в карьере в UFC. Дебют в промоушене для него состоялся в октябре 2020 года. Тогда он уже в первом раунде проиграл Адриану Янезу, так что сейчас ему было что доказывать.

Впрочем, судя по тому, как пассивно Виктор начал схватку, делать это он не спешил. Всю первую минуту поединка он провёл в разведке, пытаясь нащупать удобную дистанцию. Получилось ли у него это сделать? Ответ мы не узнаем никогда. Ибо по истечение 60 секунд Силва предпринял атаку, которая оказалась решающей.

Бульдог, также потратив некоторое время на разведку, перешёл в наступление. Сначала он бросил неплохой прямой. Родригес начал отступать, это лишь подзадорило Сильву. Тогда он пробил коленом, а затем правым свингом отправил соперника на канвас. Добивание было делом техники. Рефери быстро вмешался и не позволил Родригесу получить ещё больший ущерб.

Таким образом, Сильва, после осеннего поражения от Тагира Уланбекова, одержал уже вторую победу кряду. При этом за непродолжительный поединок он не пропустил ни одного удара и настолько впечатлил боссов лиги, что снова получил бонус за выступление вечера в размере $ 50 тыс., уже второй за два месяца.

После победы Сильва не скрывал эмоций и от радости даже станцевал брейк на голове. Так что бразилец не только талантлив в смешанных единоборствах.

Права на видео принадлежат UFC. Видео можно посмотреть на странице UFC в «Инстаграме».

Что же, нам остаётся лишь поздравить Бруно, ну а Родригесу пожелаем удачи в следующем поединке, ибо ещё одна неудача, вероятно, приведёт к увольнению.