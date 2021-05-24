Ванзант требует для мужа титульный бой! Остин ни разу ещё не проигрывал. Видео

В ночь на 22 мая в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся заключительный весенний турнир лиги Bellator. В главном событии действующий чемпион промоушена Крис Сайборг защитила свой чемпионский титул в полулёгком весе от посягательств Лесли Смит. А вот в третьем по статусу поединке сражался один из главных претендентов на бой за пояс в среднем весе Остин Вандерфорд.

Боец American Top Team провёл в октагоне все 15 запланированных минут, единодушным судейским решением одержав победу над Фабианом Эдвардсом. Теперь на счету непобеждённого доселе бойца 11 викторий, пять из которых одержаны непосредственно в Bellator. Но простым этот поединок для Джентльмена (именно такое у американца прозвище) точно не был.

Остин большую часть боя уверенно избегал давления со стороны оппонента, при первой же возможности переводя Эдвардса на настил, где технично и практически без шансов подминал Ассассина под себя. Судьи в Bellator, как показывает опыт, благосклонно относятся к бойцам, которые доминируют в грэпплинге. Контроль и давление на протяжении большей части раунда – практический рецепт к победе.

Англичанин довольно грамотно вёл поединок, хорошо двигаясь на ногах и нанося болезненные лоу-кики. Но вот с тейкдаунами Остина справляться ему не удавалось. И всё шло гладко и даже как-то усыпляюще. До тех пор, пока в третьей пятиминутке Джентльмен не пропустил плотный удар в лоб. У Остина незамедлительно открылась сечка. И пусть само повреждение не было болезненным, кровушки из бойца вытекло очень много.

Сей факт слегка разозлил Вандерфорда, который разнообразил свой репертуар и несколько раз весьма зрелищно бросил своего оппонента. В интервью после боя Джентльмен заявил о своих притязаниях на чемпионский титул, что выглядит вполне логично. И мы даже допускаем, что в 2021 году у него появится такой шанс. Но… не совсем по спортивным обстоятельствам. Фабиан – первый боец из топ-10, с которым дрался Остин.

У того же Эй Джей Макки вообще 17 побед в Bellator, но до титульника он добрался лишь сейчас. Так почему шансы Джентльмена расцениваются столь высоко? Объяснение простое. Оно крутится где-то возле попадания в основном кард Bellator 259 Валери Лореда, у которой вообще 3 боя всего было в активе. Вандерфорд (при всех его превосходных бойцовских качествах) является чрезвычайно медийным персонажем. В первую очередь, за счёт своей красавицы-жены.

Пейдж Ванзант неплохо использовала свои бойцовские таланты, но ещё лучше – талант к шоу-бизнесу. В «Инстаграме» на Пейдж 2,8 миллионов подписчиков, она невероятно креативна и чертовски нравится фанатам не только из мира единоборств. И они реально нашли друг друга с Остином, который оказался открытым, весёлым и готовым смеяться над собой парнем. Их ролики вызывающие, остроумные и просто интересные.

Скотт Кокер всерьёз озадачился развитием промоушена по типу азиатских лиг. В том же ONE Championship у всех бойцов есть общественная нагрузка в виде инстаграма и тик-тока. Они без устали постят туда забавные ролики, которые собирают кучу просмотров. На волне популярности лига подписала выгодный контракт с вещателем. Bellator идёт по схожему пути. Появляются медийные и красивые девушки, яркие мужчины-бойцы, бывший звёзды UFC. Всё делается для того, чтобы привлечь ещё больше поклонников ММА на свою поляну.

И Пейдж прекрасно это понимает. Она – тот движок, который может ускорить наступление титульного шанса для своего мужа. И она не стесняется пользоваться этой возможностью. Яркая картинка: лицо брутального зататуированного Остина в крови, только что он победил парня из топ-5, рядом красотка жена… Прямо на постер к самому важному бою в карьере. Это шоу-бизнесс. И насколько же контрастной может оказаться вывеска «Токов – Вандерфорд»!

Но пока это лишь зарисовка на тему. Тему того, что сейчас лигам важны бойцы, способные привлечь новую аудиторию. Звёздные пары хороши тем, что от их популярности выигрывают все, кто так или иначе ведёт с ними дела. А вы верите в то, что Остин уже в 2021 году получит требуемый его очаровательной супругой бой за чемпионский пояс?