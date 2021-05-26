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Лучший сабмишен (приём) месяца в Bellator, май 2021 года: Лиа Маккорт – Дженей Хардинг, видео

Безвыходных ситуаций не бывает? Девушку-бойца спас неожиданный финт. Видео
Алла Князева
Лучший сабмишен (приём) месяца в Bellator
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Хардинг решила, что может выбрать способ нокаутировать Маккорт. Через несколько секунд просила пощады.

Победами сабмишенами бойцам удаётся побаловать публику далеко не всегда. На два майских турнира Bellator таковых пришлось всего 5. Однако и здесь было на что посмотреть и из чего выбрать. Прежде мы уже представляли читателям лучшие поединки мая в лиге Скотта Кокера. Теперь настала очередь лучших сабмишенов месяца по версии «Чемпионата».

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Открывает наш рейтинг непобеждённый боец из Израиля Авив Гозали, по прозвищу Король. Все свои поединки он провёл в Bellator и каждый из них выиграл сабмишеном в первом раунде. В последний раз это произошло на турнире Bellator 259. Соперником Гозали стал американец Шон Фелтон. Уже через минуту и 17 секунд после начала боя израильтянин подхватил Фелтона и затянул в партер, где быстро добрался до его левой ноги и перешёл на хилхук. Соперник не смог долго терпеть боль и постучал. Кстати, Гозали уже побеждал хилхуком в 2019 году. Тогда ему на это понадобилось всего 11 секунд.

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Следующий кандидат на сабмишен месяца – американец Патчи Микс. В своём предыдущем бою он потерпел первое в карьере поражение от Хуана Арчулеты и не смог завоевать титул чемпиона в легчайшем весе. Впрочем, реабилитировался боец уже в следующем поединке, причём сделал это красиво и уверенно. На турнире Bellator 258 он поймал на ручной треугольник соотечественника Альберта Моралеса. Находясь в хафгарде сверху, он закрыл замок под шеей и рукой соперника и начал сжимать свои руки. Моралес почти моментально сдался, рефери остановил бой на отметке 2 минуты 40 секунд третьего раунда.

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И, наконец, наш победитель, а точнее, победительница – духовитая представительница Северной Ирландии Лиа Маккорт. В Bellator она провела уже 4 боя и ни разу не проиграла. В последнем поединке на турнире Bellator 259 в соперницы девушке по прозвищу Проклятие досталась австралийка Дженей Хардинг. И Маккорт действительно стала для Дженей проклятием: когда до победы той оставалось самую малость, Лиа резко перевернула ситуацию и закончила поединок удушающим.

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Первый раунд за счёт борьбы забрала ирландка. В следующей пятиминутке Хардинг, которой угловые настоятельно рекомендовали действовать активнее, стала выкладываться на полную. Австралийка била, как могла и куда могла: сначала в стойке, а затем и в партере. И это принесло свои плоды. Маккорт «поплыла», и буквально пара ударов Хардинг могла бы окончательно обезвредить соперницу. Однако Дженей решила встать и начала выцеливать наиболее эффективный удар. Выбор был богатый, Хардинг немного зависла, точнее, нависла над соперницей и…

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В этот момент в челюсть девушки прилетел ап-кик от Маккорт. Хардинг повалилась на оппонентку, которая моментально накинула Дженей треугольник и очень быстро заставила её сдаться. Ситуация поменялась настолько быстро, что ни комментаторы, ни зрители не успели сразу понять, что произошло. Сообразительностью и волей Маккорт можно восхищаться бесконечно. Что мы и делаем, а потому именно ей отдаём первое место в номинации «Сабмишен месяца» в мае.

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Теги Бокс/ММА Bellator Bellator •••

Заглавное фото: David Fitzgerald/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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