Безвыходных ситуаций не бывает? Девушку-бойца спас неожиданный финт. Видео

Победами сабмишенами бойцам удаётся побаловать публику далеко не всегда. На два майских турнира Bellator таковых пришлось всего 5. Однако и здесь было на что посмотреть и из чего выбрать. Прежде мы уже представляли читателям лучшие поединки мая в лиге Скотта Кокера. Теперь настала очередь лучших сабмишенов месяца по версии «Чемпионата».

Открывает наш рейтинг непобеждённый боец из Израиля Авив Гозали, по прозвищу Король. Все свои поединки он провёл в Bellator и каждый из них выиграл сабмишеном в первом раунде. В последний раз это произошло на турнире Bellator 259. Соперником Гозали стал американец Шон Фелтон. Уже через минуту и 17 секунд после начала боя израильтянин подхватил Фелтона и затянул в партер, где быстро добрался до его левой ноги и перешёл на хилхук. Соперник не смог долго терпеть боль и постучал. Кстати, Гозали уже побеждал хилхуком в 2019 году. Тогда ему на это понадобилось всего 11 секунд.

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Следующий кандидат на сабмишен месяца – американец Патчи Микс. В своём предыдущем бою он потерпел первое в карьере поражение от Хуана Арчулеты и не смог завоевать титул чемпиона в легчайшем весе. Впрочем, реабилитировался боец уже в следующем поединке, причём сделал это красиво и уверенно. На турнире Bellator 258 он поймал на ручной треугольник соотечественника Альберта Моралеса. Находясь в хафгарде сверху, он закрыл замок под шеей и рукой соперника и начал сжимать свои руки. Моралес почти моментально сдался, рефери остановил бой на отметке 2 минуты 40 секунд третьего раунда.

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И, наконец, наш победитель, а точнее, победительница – духовитая представительница Северной Ирландии Лиа Маккорт. В Bellator она провела уже 4 боя и ни разу не проиграла. В последнем поединке на турнире Bellator 259 в соперницы девушке по прозвищу Проклятие досталась австралийка Дженей Хардинг. И Маккорт действительно стала для Дженей проклятием: когда до победы той оставалось самую малость, Лиа резко перевернула ситуацию и закончила поединок удушающим.

Первый раунд за счёт борьбы забрала ирландка. В следующей пятиминутке Хардинг, которой угловые настоятельно рекомендовали действовать активнее, стала выкладываться на полную. Австралийка била, как могла и куда могла: сначала в стойке, а затем и в партере. И это принесло свои плоды. Маккорт «поплыла», и буквально пара ударов Хардинг могла бы окончательно обезвредить соперницу. Однако Дженей решила встать и начала выцеливать наиболее эффективный удар. Выбор был богатый, Хардинг немного зависла, точнее, нависла над соперницей и…

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В этот момент в челюсть девушки прилетел ап-кик от Маккорт. Хардинг повалилась на оппонентку, которая моментально накинула Дженей треугольник и очень быстро заставила её сдаться. Ситуация поменялась настолько быстро, что ни комментаторы, ни зрители не успели сразу понять, что произошло. Сообразительностью и волей Маккорт можно восхищаться бесконечно. Что мы и делаем, а потому именно ей отдаём первое место в номинации «Сабмишен месяца» в мае.