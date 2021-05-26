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Мовлид Хайбулаев победил Дэймонда Джексона на PFL 4, видео архивного нокаута

«Лучшее летающее колено в истории». Боец из Дагестана вырубил американца за 10 секунд
Иван Уральский
Мовлид Хайбулаев победил Дэймонда Джексона
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Хайбулаев не сделал ни одного лишнего движения.

В ночь на 11 июня по московскому времени в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) пройдёт турнир PFL 4. В главном бою вечера экс-чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис попробует одержать первую победу в новой для себя лиге (у него одно поражение). В двух поединках предварительного карда примут участие россияне — Ахмед Алиев и Мовлид Хайбулаев.

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В первую очередь, внимание привлекает небитый Мовлид Хайбулаев. У 30-летнего спортсмена 16 побед и 1 ничейный результат в ММА. Один поединок признан несостоявшимся. Самая яркая схватка в карьере россиянина, известного как Киллер, состоялась два года назад. Он сошёлся в октагоне с американцем Дэймондом Джексоном, который впоследствии перебрался в UFC.

Права на видео принадлежат PFL MMA. Видео можно посмотреть в YouTube-аккануте промоушена.

Джексон, находившийся на серии из пяти побед (все досрочные), начал бой первым номером. Он попытался провести хай-кик, который не удался. Американец собирался пойти на вторую попытку, но все его планы перечеркнуло зубодробительное летящее колено Хайбулаева. Это было первое его активное действие в поединке. Ни одного лишнего движения.

Дэймонд низко присел и слишком уж расслабленно держал руки, за что мгновенно поплатился. Мовлиду было достаточно 10 секунд, чтобы эффектно и эффективно дебютировать в PFL. Также он установил рекорд промоушена. Он принадлежал Рэю Куперу, который в 2018-м разобрался с Павлом Кущем за 18 секунд.

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В социальных сетях зрители по достоинству оценили нокаут за 10 секунд от россиянина:

«Лучшее летающее колено в истории».

«Это было чертовски жестоко. Безумие в том, что Джексона даже не вырубило».

«Респект за дисциплину. Хайбулаев смотрит на рефери вместо ненужных ударов по голове явно нокаутированного оппонента».

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PFL формально является третьей по статусу лигой мира после UFC и Bellator. Главная особенность — отсутствие рейтингов бойцов, групповой турнир (по два поединка), система плей-офф и финал. За победу даётся один миллион долларов.

В 2019 году Хасбулаев вышел в плей-офф, но в поединке с Даниэлем Пинедой побывал в шкуре Джексона. Россиянина отправили в нокаут уже на 29-й секунде, но по прошествии времени результат боя аннулировали. Дело в том, что впоследствии Пинеда провалил допинг-тест и получил дисквалификацию. Первоначально он утверждал, что причиной повышенного уровня тестостерона стали таблетки для потенции, но затем признал свою вину. А Мовлиду вернули нолик в графе «поражения».

Новый сезон в PFL он начал с победы единогласным решением судей над Лазаром Стоядиновичем в прошлом месяце. 11 июня россиянин сразится с Шеймоном Мораесом — бывшим бойцом UFC. У 30-летнего бразильца 11 побед и 5 поражений в ММА, у него в пассиве серия из трех проигрышей. В конце 2017 года Шеймон уступил Забиту Магомедшарипову.

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30-летний Мовлид является уроженцем Дагестана. Конечно, его пути пересеклись с династией Нурмагомедовых. В 2009 году он познакомился с Абдулманапом после победы на одном из местных турниров. Хайбулаев давно дружит с Хабибом и тренировался с ним вместе. В частности, помогал готовиться к поединку против Джастина Гэтжи. Про себя Мовлид говорит, что в борьбе практически не допускает ошибок, а в стойке есть чему подучиться.

Орёл в социальных сетях поздравил Мовлида с победой над Стоядиновичем, отметив, что Хайбулаев всё сделал аккуратно по «домашней заготовке». Будет ли после турнира PFL ещё одно поздравление?

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