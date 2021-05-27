Боец устал избивать Рамбла, пропустил и проиграл. Через 3 дня Джонсона забрала полиция

Следом за выбором лучшего боя и лучшего сабмишена месяца в Bellator по версии «Чемпионата» пришёл и черёд самого яркого нокаута. Всего финишей ТКО в двух майских турнирах было 8. Однако здесь присутствуют и остановки доктором, и просто неспособность соперника защищаться дальше. Поэтому в итоге действительно зрелищных нокаутов в мае оказалось не так много. Именно им и посвящена эта статья.

Первым претендентом на нокаут месяца стал Дэвион Франклин. Непобеждённый боец с рекордом 2-0 на турнире Bellator 259 выходил против гораздо более опытного Тайлера Кинга, который провёл 22 боя за всю карьеру. Правда, в 10 из них он потерпел поражения и перед поединком с Франклином находился на серии из пяти проигрышей, причём все пять были досрочными.

Спать Кинга Франклин отправил уже в первом раунде. Двумя последовательными боковыми он уронил соперника на канвас, после чего кинулся на добивание. Единственное, что может снижать ценность победы Франклина – то, что его 40-летний оппонент едва стоял на ногах, и одолеть его не составляло большого труда. Однако мощи и зрелищности нокаута это не отменяет.

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На первом майском турнире, Bellator 258, отметился ярким финишем американец Джонни Эблен. Его соперником стал соотечественник Дэниэл Мадрид. Последний шёл на серии из пяти побед, однако Эблен и вовсе был непобеждённым. Впрочем, на то, чтобы выяснить, кто сильнее, ушло совсем немного времени. Эблен нокаутировал Мадрида меньше чем через три минуты первого раунда.

С самого начала Эблен был активнее и уже через минуту начал выбрасывать неплохие комбинации. Одна из них оказалась эффективной – боковой удар достиг цели, и Мадрид упал на канвас. Но оппонент всё ещё мог защищаться, и Эблену пришлось его добивать. Кстати, большинство экспертов и фанатов оказались единодушны во мнении, что рефери слишком поздно остановил поединок. Конечно, добивание выглядело мощным, однако затягивать его явно не стоило.

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Но самый зрелищный и громкий во всех смыслах этого слова нокаут случился в главном карде этого же турнира. В рамках четвертьфинала Гран-при в полутяжёлом весе сражались экс-боец UFC Энтони Джонсон и бразилец Жозе Аугусто. Поединок должен был определить соперника для чемпиона Вадима Немкова в полуфинале. Изначально в оппоненты Джонсону назначили другого бывшего представителя UFC – Йоэля Ромеро. Однако последний слетел с поединка по медицинским показаниям.

Поначалу многие сомневались, что ноунейм Аугусто сможет составить Рамблу достойную конкуренцию. Зрители и эксперты игнорировали даже тот факт, что прежде Джонсон выходил в октагон аж в апреле 2017 года. И, как оказалось, зря. За полторы минуты до конца первого раунда бразилец поймал Рамбла ответным боковым, после чего нанёс ещё несколько ударов, которые отправили бойца на канвас. Но добивание Джонсона здесь не принесло Аугусто желаемого результата. Тем не менее этот эпизод заставил поклонников Рамбла понервничать.

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Впрочем, уже в следующей пятиминутке Джонсон вернул сопернику должок, но при этом поставив жирную точку в поединке. Американец плотно попал правым прямым, и Аугусто тут же без чувств упал на настил. Рефери бросился останавливать бой, но прежде Рамбл успел нанести ещё и хаммерфист. Кстати, после поединка Джонсон признался, что давно не пропускал таких ударов, какие нанёс ему в первом раунде бразилец.

И тут мы могли бы начать переживать за нашего Вадима Немкова, но… Вероятнее всего, россиянину предстоит драться с кем-то другим. Джонсона через три дня после этой победы арестовала полиция… Наш Рамбл оказался мошенником. Причём не самым сообразительным. Подробности – по ссылке ниже.

А пока Рамбл за свой яркий финиш получает первое место в номинации «Лучший нокаут месяца».