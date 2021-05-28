Сайборг установила новый рекорд Bellator, расчистив дорогу к званию «Боец месяца» в мае

В мае в промоушене Bellator состоялись лишь два турнира. Тем не менее оба действительно запомнились. Ярких боёв было предостаточно, поэтому выбрать лучшего бойца месяца оказалось довольно сложной задачей. Как обычно наше мнение субъективно и не является истиной в последней инстанции. Кто-то может не согласиться с выбором «Чемпионата», но предлагаем сперва ознакомиться с аргументацией и списком претендентов, а уже затем вступать в жаркие споры.

Серхио Петтис

Петтис уже стал звездой Bellator. Карьера Серхио в промоушене развивается стремительно. После перехода из UFC он уже через два успешных боя получил шанс на титульник, а затем отобрал заветный пояс у Хуана Арчулеты. «Чемпионат» уже отмечал бойцов и их поединок. Мы признали его лучшим в мае.

Ребята выдали ярчайшее зрелище. Арчулета активно шёл в борьбу, пытался контролировать оппонента у сетки, а Петтис свой геймплан выстроил более разумно и рационально. Отличная защита вкупе с великолепными навыками борьбы помогли Серхио вести бой в той манере, которая была удобна именно ему.

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Активность Арчулеты была действительно опасной, парни наращивали темп, чемпион рисковал, а Петтис ждал свои шансы. Резкие и точные удары привели к тому, что Арчулета получил рассечения, да ещё и пошатнулся после могучего удара. В концовке Петтис ещё и показал почти весь свой арсенал, деклассировав оппонента. Лишь на последних минутах Арчулете удалось побороться с соперником и получить баллы за контроль, но было уже слишком поздно.

Петтис одержал третью победу подряд в Bellator. Вот уж кому точно пошёл на пользу переход в другой промоушен: в UFC Серхио не мог рассчитывать на подобную славу. Учитывая великолепный план на бой и его реализацию, Петтис заслуженно попадает в наш рейтинг лучших бойцов мая.

Лесли Смит

Да, да! Это может показаться удивительным. Лесли Смит попала в список лучших бойцов месяца, хоть и не выиграла. Давайте откровенно, кто вообще чего-то ждал от Лесли в поединке с Крис Сайборг?! О проблемах женских дивизионов сказано уже достаточно: бросить вызов чемпионкам сегодня не под силу фактически никому.

Смит получила титульный бой вопреки здравому смыслу, а не благодаря своим впечатляющим результатам. В Bellator у Лесли были две победы и поражение. А за карьеру она и вовсе потерпела восемь поражений при 12 победах. Разве это достойный кандидат для титульного боя?

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Наверное, многие ставили на то, что Лесли не протянет и нескольких раундов. Но американка дала бой великой и ужасной Сайборг. Да такой бой, что бразильянка явно запомнит его надолго! Лесли продержалась почти все пять раундов, проиграв техническим нокаутом уже за 9 секунд до конца. Конечно, Сайборг и так бы забрала этот бой решением судей, но Смит совершила настоящий подвиг. Просто напомним, что Жустину за карьеру дело до пятого раунда ранее доводила лишь однажды. В 2017 году она решением судей победила Холли Холм. Больше никому не удавалось добраться до пятого раунда с Сайборг, конечно, вынесем за скобки Аманду Нуньес и Эрику Паес, которые нанесли поражения бразильянке.

К слову, выступление Смит произвело впечатление и на босса Bellator Скотта Кокера. Он говорил о ней чуть ли не больше, чем о самой Сайборг. «В каком-то смысле это была победа Лесли», — сказал Кокер.

Крис Сайборг

Наверное, многие ждали от Сайборг более уверенной победы. В 2016 году она завершила бой с Лесли Смит уже в первом раунде. На этот раз бразильянке пришлось приложить гораздо больше усилий, тем и ценнее победа! Сайборг в очередной раз доказала, что является королевой Bellator. Достойных соперниц у неё в дивизионе просто нет. Смит объективно же прыгнула выше головы, выдав один из ярчайших боёв в своей карьере.

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Вообще Крис провела очень качественную схватку, точно следовала плану, никуда не спешила и сводила риски к минимуму. Да, всё это не напоминало традиционный ураган, который сносит всё вокруг. Но зато Сайборг показала, что может быть рациональной.

Жустину установила новый рекорд Bellator. Так, она одержала самую позднюю досрочную победу в истории лиги. Предыдущий рекорд принадлежал Пэту Куррану, который досрочно победил Даниэля Штрауса в 2014 году, когда до конца боя оставалось 16 секунд. Сайборг одержала уже третью победу после перехода в Bellator. Бразильянка во второй раз защитила титул в промоушене, став лишь третьей девушкой в истории лиги, которой удалось это сделать. До рекорда Джулии Бадд остаётся всего одна защита.

Главный вопрос — что дальше? Похоже, что ответа на него нет и у Кокера. Президент Bellator признался, что теперь ему надо обсудить следующий бой с бразильянкой. Видимо, далее Сайборг ждёт бой с Кэт Зингано, побеждавшей Аманду Нуньес, что не удавалось самой Крис. У Зингано в Bellator уже две победы, но пока сложно сказать, насколько она соответствует уровню претендентки. Самой Сайборг уже, похоже, становится скучновато. Она заявила, что её интересует поединок по правилам бокса с абсолютной чемпионкой мира Кэти Тэйлор. Что делать ещё, если в Bellator нет достойных соперниц?

Лучший боец месяца по версии «Чемпионата» – Крис Сайборг

Сайборг в поединке с Лесли показала, что умеет преодолевать трудности. Давненько перед ней не стояла столь сложная задача. К тому же, что очень важно, Крис сохраняет мотивацию, хоть в условиях фактического отсутствия конкуренции это крайне тяжело. Бразильянка взлетела на самую вершину в Bellator, подтвердив свой высочайший класс. Неофициальный титул лучшего бойца мая, учитывая всё перечисленное, она полностью заслужила.