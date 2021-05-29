«Не пытайся откусить кусок, который не сможешь прожевать». Пётр Ян ответил Робу Фонту

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян не привык к долгим простоям. За период с 2018 по 2019 год Немилосердный провёл 6 поединков под эгидой промоушена. Россиянин шёл напролом и отчаянно прокладывал путь к вершине. И в самый странный в 21 веке 2020 он сумел добыть себе пояс чемпиона. А затем, что-то пошло не так.

После трагического для сибиряка поединка со Стерлингом, он эмоционально требовал скорейшего реванша. Разговоры шли о мае, в худшем случае, июне. Но Алджамейн, судя по всему, готов пойти на что угодно, лишь бы максимально отсрочить реванш. Мы помним, как он глумился над Яном, параллельно отклоняя предлагаемые лигой даты боя.

Фартовый американец разумно полагает, что следующая встреча с россиянином вряд ли станет для него столь же успешной. Сейчас, после перенесённой операции (думается, Стерлинг постарается сделать в ближайшее время все процедуры, которые накопились у него за 31 год жизни), чемпион намекает, что восстановление займёт значительное время. И до осени просит его не беспокоить.

И это для Яна – реальная проблема. Он не успел стать настоящей звездой лиги, два его чемпионских боя значились в основном карде третьими, сам пояс он добыл, победив бразильского ветерана. Шедшего на серии из двух поражений. Принципы, это хорошо. Но насколько выигрышной в медийном плане является тактика «сидеть на завалинке и ждать звонка Даны Уайта»? Быть может, хороший и яркий победный бой сейчас важнее принципиальности?

И это как никто другой отлично понимает Роб Фонт, одолевший в минувшие выходные Коди Гарбрандта. Он обратился к российскому бойцу с конкретным и вполне обоснованном предложением.

«Наилучший вариант? Мне дают Петра Яна — и вперёд. Возможно, мы подерёмся за временный пояс. Но я сомневаюсь, что это случится. Посмотрим, что будет. Но дайте мне Петра Яна. Он единственный, кто доступен для боя. Болельщики хотят интересных поединков, а это будет интересный бой», — приводит слова Фонта MMA Fighting.

Россиянин в «Твиттере» ответил в свойственной ему резкой манере: «Не пытайся откусить кусок, который не сможешь прожевать. Ты своими плюшевыми руками не смог нокаутировать даже Коди Гарбрандта, у которого нет крепкого подбородка.

Умения грамотно отшить оппонента Петру не занимать. Но насколько интересен публике будет их реванш со Стерлингом, скажем, в 2022 году? Дивизион и без того не самый громкий по именам и ярким личностям. Об этом, повторюсь, говорит место в карде, которое отводилось Петру. Понятно, что риски велики, но сидеть и ждать у моря погоды тоже не особо по-чемпионски. Выйти в октагон, отвести душу на Фонте и уже требовать законный реванш.

В конце концов, если сам Пётр говорит о том, что американец ему не соперник, что он теряет? Ведь фанаты Яна хотят видеть его в бою реальном, а не в интернет-баталиях. Да и в том, что россиянин потерял пояс, виноват только он сам. Но всё идёт к тому, что нам предстоит ещё долго наблюдать за интернет-аналитикой Алджамейна во время турниров UFC и Bellator, а также за периодическими резкими выпадами в его адрес со стороны Яна. И конца, и края этому не видно…