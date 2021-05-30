«Полежи, не торопись». Рефери бережно спасал здоровье Тимошенко после жёсткого нокаута

В Казани завершился турнир по смешанным единоборствам Eagle FC, боссом которой является бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Молодой промоушен не проводил турниров с начала апреля, так что пока ещё небольшая, но преданная армия фанатов лиги уже успела соскучиться по ярким ивентам.

Eagle FC впервые посетил Татарстан. Матч-мейкеры решили не скупиться на событийность и приготовили для казанской публики, которую трудно удивить яркими спортивными шоу, кард из 16 поединков. Многие из них завершились достаточно красиво. Но изюминкой на торте, как и положено, стал главный бой вечера. В нём бились бойцы тяжёлого веса. В клетку вышли достаточно известный по российским меркам Владимир Дайнеко и выходец из лиги «Оплот», ведомой Алексеем Олейником, Леонид Тимошенко.

Оба готовились к поединку после поражений. Дайнеко в предыдущем бою бился также под баннером лиги EFC и досрочно проиграл Ризвану Куниеву. В целом же, Владимир в Казани проводил уже 17-й поединок в профессионалах и проигрывал лишь пять раз. Гораздо скромнее дела обстояли у Тимошенко. В его послужном списке до выступления в Казани значилось 5 поединка – 4 победы и 1 поражение. Причём, как уже говорилось, поражение случилось в минувшей схватке и получилось болезненным. На шоу ММА Series-12 выходец из Донецка уже через 90 секунд после старта встречи пал под натиском Александра Маслова.

В общем-то, в столице Татарстана обоим бойцам было, что доказывать, но и было, что терять, так что поначалу они действовали нерешительно. Тимошенко неплохо работал в челноке и передвигался, но такая активность без выброшенных ударов больше напоминала какую-то суету. Что касается Дайнеко, то он, пользуясь своим почти двухметровым ростом (195 см) и размахом рук, держался на дистанции и нащупывал момент для атаки.

Первые удачные действия были за сибиряком, который здорово пробил встречную атаку. Тимошенко завёлся, попробовал пойти вперёд, но нарвался на ещё одну атаку, и в итоге решил спасаться при помощи борьбы. Перевести на канвас могучего Дайнеко не удалось, зато получилась классная атака справа после уклона, но и ответ Владимира был мгновенный – левый сбоку в челюсть, который пошатнул бойца из «Оплота».

Видео доступно на канале EAGLE FIGHTING CHAMPIONSIP. Права на видео принадлежат EAGLE FIGHTING CHAMPIONSIP.

В середине раунда Тимошенко снова решил попытать счастья в атаке, но был слишком нерешительным. Сначала могло показаться, что он планирует бить, потом можно было подумать, что последует попытка тейкдауна. И, судя по тому, как двигался Леонид, здесь не было обманных финтов, не хватило именно последовательности в принятии решений. Ну а Дайнеко только это и требовалось. Воспользовавшись замешательством соперника, который сблизился без удара, Владимир пробил два жёстких боковых – слева и справа. Тимошенко упал, а рефери разобрался вовремя и понял, что это чистый нокаут. Третий в клетке быстро отогнал красноярца, а сам едва ли не с бережливостью присел к нокаутированному Тимошенко и посоветовал ему отлежаться.

«Лежи, лежи, не торопись. В принципе нормально, но лучше полежать», — сказал рефери, спасая здоровье Леонида, который мог бы попытаться встать, ради продолжения.

И это, пожалуй, был лучший совет. Потому как, кажется, что во время падения, кроме непосредственно травм от ударов, Тимошенко повредил и ногу, по крайней мере упал он на неё очень неприятно.

Что касается Дайнеко, то он, благодаря победе, стал претендентом на титул EFC в тяжёлом весе. Так что вполне вероятно, что в скором времени в лиге Хабиба Нурмагомедова появится почти двухметровый чемпион из далёкой Сибири.