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Хабиб Нурмагомедов – о высказываниях Кадырова, Чимаева, чемпионе UFC Оливейре и перспективах Махачева

«К Чимаеву при встрече не подойду». Хабиб расставил все точки над i в ситуации с Хамзатом
Игорь Брагин
Хабиб Нурмагомедов – о высказываниях Кадырова
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Орёл пояснил, в чём была разница между высказываниями чеченца и Артёма Лобова.

29 мая в Казани на «Татнефть Арене» проходил очередной турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. В главном событии зрелищным нокаутом в первом раунде победу одержал тяжеловес из Красноярска Владимир Дайнеко.

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После яркого ивента основатель организации, экс-чемпион UFC в лёгком весе ответил на вопросы журналистов. Хабиб не стал уходить даже от неудобных тем, дал все расклады и расставил точки над i.

«Хочу, чтобы улучшился свет»

— На турнире я боёв восемь посмотрел. В целом, понравилось. Понравился начальный кард и последний бой больше запомнился, в связи с нокаутом. Всегда интересно смотреть тяжей. Я думаю, что можно было получше. Но было много ребят, которые из-за поста в Рамадан не были в форме. Я думаю, что следующий турнир, который пройдёт в Казахстане, в Алма-Ате, он будет более укомплектованным.

— На том турнире будет драться Шамиль Завуров. Вы будете в зрительном зале следить за его боем или в углу – секундировать?
— Даже не знаю. Скорее всего, секундировать буду. У него будет соглавное событие. В любом случае, я буду рядом, возле клетки.

— Что в лиге Eagle FC изменилось в лучшую сторону и в чём ещё нужно прибавить?
— Я хочу, чтобы у нас, во-первых, улучшился свет. Я ведь не только наш турнир посещаю, но и Bellator, UFC, другие турниры, которые проходят у нас на постсоветском пространстве. Хочу, чтобы улучшился свет. И не хватает такой изюминки, как главного боя. Больших боёв не хватает. Есть ребята, голодные, но у них нет таких больших имён. В ближайшее время хотелось бы сделать несколько подписаний громких имён, которые были бы узнаваемы для широкой публики. В настоящее время мы ведём переговоры с двумя бойцами. Это Адриано Мартинес и Уилл Брукс. Так же есть бойцы в полутяжёлом, тяжелом весах.

Вы учтите, что нам всего полгода, с того момента, как мы начали заниматься этой организацией. По любому, нужно время. Тяжело нам и иностранных бойцов заводить, в связи с ковидом. Такой момент вмешивается. А так, думаю, в будущем будем улучшать.

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«Направление поп ММА нам не интересно»

— Александр Емельяненко с Джиганом ищут площадку для боя.
— Я думаю, что тут дело не в площадке, они не могут найти людей, которые заплатят им за этот бой. Но нам абсолютно не интересно такое направление боёв. Как вы любите говорить – поп ММА. Мы в эту сторону не развиваемся. Со стороны посмотреть можно, но только не организовывать этот бой.

— Если брать российских бойцов, то какой бой вы хотели бы провести в рамках Eagle FC?
— Это, безусловно, Минеев и Исмаилов. Это был бы хороший бой. Но, думаю, было бы неправильно туда вмешиваться. Это исключительно история Fight Night. А так, в тяжах есть ещё Руслан Магомедов. Можно было бы организовать его бой. Вы как думаете, кого можно было бы поставить ему в соперники?

Магомед Исмаилов

Магомед Исмаилов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Тони Джонс?
— Ну, Тони Джонс не обладает такой большой публикой у нас в России. Как бы мы хотели. Если говорить про российских бойцов, то можно было бы Руслана поставить с Дайнеко. Был бы очень хороший бой. Например, в Москве. Владимир много боёв уже у нас провёл, я думаю, это будет интересное противостояние. Нам не хватает такого противостояния именно в тяжёлом весе.

— Вы декларировали изначально, что в лиге будут подписания только на четыре боя. Или возможно сейчас это делать на один?
— Такого принципа нет, но Шамиль (Завуров – президент EFC. Прим. «Чемпионата») на своём стоит. Говорит, что есть организация, свои правила. Но где-то можно было на уступки пойти, в каких-то боях.

— Следующий турнир у вас в Казахстане. Какие ещё страны планируете посетить?
— После Казахстана, скорее всего, мы проведём турнир Selection в Дагестане. Сами знаете, с Кавказа у нас очень много бойцов на контракте. Они нуждаются в боях. Проведём его в Каспийске. Ну а 3 августа запланирован турнир в Бишкеке.

«Лучше вам не ждать моего возвращения»

— История возвращения Хабиба, например, по правилам грэпплинга, привлекла бы гораздо больше внимания.
— Я думаю, что эти вопросы никогда не закончатся. Даже лет через десять меня будут спрашивать, что вот есть бойцы, которые и в 42 дрались в UFC. Так что этот вопрос всегда будет актуальным. Но лучше вам не ждать моего возвращения, ждать придётся долго. Поединок по грэпплингу? Вообще неинтересно. Зачем мне в это ввязываться? В потные ноги… Устал я от этого. Мы на тренировках боремся, а выходить на арену, доказывать… Я даже не знаю, что мне там доказывать. Зачем мне туда выходить? Самоутвердиться? Ради денег? Это мне совершенно не интересно.

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— А ради привлечения внимания к лиге EFC?
— Можно было бы. Но мне не интересно. Я думаю, что для этого можно было бы хороших грэпплеров пригласить.

Далее случился забавный момент. Вес Хабиба Нурмагомедова в обычной жизни всегда привлекал внимание фанатов и специалистов. Сколько Орёл гоняет перед турнирами – тоже. Ответ на простой вопрос о том, как сейчас у него вес, Хабиб превратил в весьма забавный эпизод.

— Какой у меня вес? А у вас какой? Вы знаете, что спрашивать про вес у борцов и девушек неприлично?

Хабиб Нурмагомедов и Дана Уайт

Хабиб Нурмагомедов и Дана Уайт

Фото: Getty Images

— Вот про борцов ничего не знал.
— Конечно. У борцов и про возраст нельзя спрашивать, потому что это не всегда соответствует. И про вес нельзя. Я знаю, есть борцы-сборники, кто на Олимпиаду отобрался, так они встают на весы и руками прячут цифры. Так что, это чуть неприлично.

— Но сейчас он рекордный за всю жизнь?
— Нет, самый большой был в 2017 году, когда мне сделали на спину операцию. Когда мне дали бой, 31 августа я встал на весы, было 92 килограмма. И ровно через четыре месяца, 29 декабря, я показал 70 килограмм. Вот тогда был рекордный вес. После операции мне нельзя было ни бегать, ни качаться. Никаких вообще нагрузок 5-6 месяцев не делать.

«Сумма в $ 100 млн за бой с Мейвезером? Была»

— А что это за история со $ 100 млн за бой с Мейвезером? Был ли соблазн согласиться?
— Были такие переговоры. Они были со стороны Саудовской Аравии. Что касается точной суммы, я не знаю, была ли она…

— Была-была, — с улыбкой отреагировал Ризван Магомедов, менеджер Хабиба.

«Не вижу оскорблений в высказывании Кадырова»

— Хабиб, неделю назад было много реакций на прямой эфир Рамзана Кадырова. Ты же никак не отреагировал на это событие.
— А как вы хотите, чтобы я реагировал? Я просто чуть опыта жизненного набрался, так думаю. Из-за этого. Я не считаю, что нужно как-то на это реагировать. Как-то пропустил это всё. Это больше связано с жизненным опытом. У меня было много высказываний, хороших и плохих. Ты анализируешь всё это, когда проходит время. Смотришь назад, что можно было говорить, что нельзя было. В каком направлении. Как-то не интересно уже что-то комментировать, говорить. У каждого своё мнение.

— Какие были эмоции, когда посмотрели прямой эфир Кадырова?
— Я не смотрел. Почитал, что вы все пишете.

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— И какие были эмоции?
— Никаких. Весь мир меня обсуждает. Какие могут быть эмоции. Это вам кажется важным, людям, за которых не писали большие СМИ. Вы думаете, что люди так должны реагировать, а у них может быть своё видение.

— Для многих его слова стали сенсацией, поскольку казалось, что у вас хорошие отноешния.
— А почему вы думаете, что сейчас их нет?

— Показалось, что выражение «проект UFC» не особо комплиментарное. Вы же не проект, а чемпион UFC.
— Так он же назвал меня чемпионом. И я не вижу оскорбления в проекте.

— А вам приятно, что Кадыров не просто следит за вашей карьерой, но и знает подробности? Например, что Яквинта перед боем с вами занимался риэлторским бизнесом.
— Я думаю, что это не детали. Об этом же все писали. Недоброжелатели, которые пытались занизить мои заслуги. Это же вы все писали. Я вот тоже об этом читал. Но на тот момент, когда он дрался со мной, у него было 5 побед и он ни разу не проиграл за последние 5 лет. Об этом же не стали писать.

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«Пока Махачев поднимется, Оливейра перестанет быть чемпионом»

— Хабиб, что вы думаете о новом чемпионе в лёгком весе UFC Чарльзе Оливейре. Удастся ли ему быть таким же доминирующим, как и вы?
— Я думаю, что он очень достойный чемпион. У Чарльза 8 побед подряд, из них он семь закончил досрочно. Только с Фергюсоном он дрался до конца. Я думаю, что он – достойный чемпион. Столько финишей, столько рекордов в лиге установил. Да и было бы чуть-чуть обидно, если бы Чендлер выиграл. Два боя всего провёл в лиге, и уже чемпион. Это было бы неправильно. А Оливейра очень сильно прогрессировал. Я очень рад за него. Когда человек достигает успеха в любой сфере, это нужно уважать. Я считаю, что он достойный чемпион.

Ислам Махачев сможет победить его?
— Я, конечно, скажу да. Вы же знаете мой ответ. Но, я думаю, что пока Ислам поднимется, он уже не будет чемпионом. Я хочу, чтобы он правильно меня понял. Я его уважаю, но считаю, что пока Ислам поднимется, в течение года там будет новый чемпион. В моих глазах, это Дастин Порье.

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«Слова Чимаева и Лобова – разные вещи»

— Были ли у вас разочарование, когда вы увидели комментарий, который написал Хамзат Чимаев?
— Не было никакого разочарования. Этого человека я никогда не видел. Мы общались пару раз по телефону. Разочарование бывает, когда ты ждёшь от человека какой-то отдачи и не получаешь её. От этого человека я ничего никогда не ждал. Он имеет право, если считает это нужным, писать. Пусть пишет. Все эти вопросы к нему.

Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев

Фото: Getty Images

— Если вы встретите Чимаева, подойдёте к нему спросить, зачем он так написал?
— Я думаю, что не подойду. А нужно подходить?

— Но к Лобову же подошли.
— Высказывания Артёма Лобова и Чимаева совершенно не сопоставимы. Вы же слышали, что он говорил?

— Конечно.
— Так, а почему тогда преподносишь, словно это было одно высказывание? Когда любой человек называет тебя ссыкло, это воспринимается одинаково. И тут разницы нет – Хамзат или любой другой человек. Если он тебя так называет, я считаю, с этого человека надо спрашивать. Если же человек говорит в таком ключе, что выиграет или порвёт, я не вижу, что нужно подходить. А когда тебя оскорбляют, считаю, что нужно спрашивать. Я так вырос.

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