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Bellator 260: Дуглас Лима vs Ярослав Амосов – дата боя, трансляция, где смотреть онлайн боя Лима – Амосов, 12 июня 2021

Обидчик Абубакара Нурмагомедова идёт за поясом Bellator и не хочет сравнений с Хабибом
Алла Князева
Bellator: Дуглас Лима vs Ярослав Амосов, превью
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Первый украинский чемпион Bellator может появиться уже в июне.

В ночь с 11 на 12 июня мск в главном бою турнира Bellator 260 встретятся чемпион лиги в полусреднем весе Дуглас Лима и Ярослав Амосов. Поединок пройдёт на «Мохеган Сан Арене» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

Когда бой Дуглас Лима – Ярослав Амосов

Начало боя – не ранее 5:00 мск 12 июня. Свой предыдущий поединок Лима провёл в октябре 2020 года: он пытался завоевать ещё один пояс – в среднем весе. Однако противостояние за вакантный титул единогласным решением судей выиграл Гегард Мусаси. В полусреднем дивизионе бразилец трижды становился чемпионом. Последний раз это случилось в октябре 2019 года: единогласным решением судей он одолел Рори Макдональда. С тех пор Лима ещё не защищал титул.

Многие считают, что бой против непобеждённого Ярослава Амосова может стать непростым испытанием для чемпиона. Боец, которого часто называют Украинским Хабибом, провёл 25 поединков в профессиональной карьере, 19 из которых завершил досрочно.

Интересно, что сам Ярослав не раз давал понять, что не видит ничего общего между собой и Хабибом. По словам Амосова, он «не украинский Хабиб». Киевлянин напоминает, что у него есть собственное прозвище — «Динамо». К слову, раз уж речь зашла о Нурмагомедовых, то не лишним будет напомнить, что, выступая в боевом самбо, Ярослав побеждал двоюродного брата Хабиба Абубакара, а также троюродного – Шамиля Завурова. Так что интересного в жизни Амосова ещё до перехода в профессионалы было очень много.

Последний раз Ярослав выходил в клетку в ноябре 2020 года. Тогда он одолел ранее не знавшего поражений американца Логана Сторли раздельным решением судей. Та победа стала для него шестой в лиге Скотта Кокера. Поклонники Амосова верят, что он продлит свою безупречную серию и станет первым украинским чемпионом Bellator.

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Также в предварительном карде выступит россиянка Марина Мохнаткина. Свой первый бой в лиге она проиграла австралийке Дженей Хардинг единогласным решением судей. В этот раз девушке предстоит сразиться с американкой Амандой Белл.

Полный кард турнира Bellator 260

На данный момент на официальном сайте Bellator выставлено 11 поединков.

Основной кард

  • Дуглас Лима – Ярослав Амосов
  • Пол Дейли – Джейсон Джексон
  • Аарон Пико – Эйден Ли

Предварительный кард

  • Ник Ньюэлл – Бобби Кинг
  • Тайвэн Клэкстон – Джастин Гонсалес
  • Лукас Бреннан – Мэтью Скибицки
  • Аманда Белл – Марина Мохнаткина
  • Демаркес Джексон – Марк Леммингер
  • Кайл Кратчмер – Леван Чохели
  • Тэйлор Джонсон – Лэнс Райт
  • Алекс Полицци – Густаво Трухильо

Форма Дугласа Лимы и Ярослава Амосова

Подготовку к поединку против Амосова Лима традиционно проводил в филиале American Top Team в Атланте (Джорджия, США), где он тренируется с самого начала профессиональной карьеры, а также в Felipe Boxing Gym, расположенном в этом же штате. Чемпион высоко оценивает навыки Амосова, однако уверен в своей победе: по его словам, в его карьере были гораздо более серьёзные вызовы.

«Хороший бой против непобежденного и разностороннего бойца, – передаёт слова Лимы MMA Junkie. – Он отличный борец и ударник, и я с нетерпением жду, чтобы сцепиться с ним в клетке и выйти победителем. Он очень хорошо подстраивается под бойцов, с которыми бьётся, и мне нужно быть готовым абсолютно ко всему. Я знаю, что он будет делать много проходов в ноги, поэтому мне следует быть уверенным, что моя борьба будет на топовом уровне.

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Он определённо заслужил свой титульный шанс, потому что, если остаёшься в этом спорте непобеждённым, значит, действуешь правильно. Но я дрался с намного более громкими именами, с намного более известными бойцами, так что сильно не беспокоюсь. Я уже видел всё в этом спорте, мне нужно просто выйти на поединок в лучшей форме, и тогда будет неважно, кто мой соперник. Я одержу победу».

Ярослав Амосов также готовится к бою в зале American Top Team, но в том, что находится в Коконат-Крике (Флорида, США). На фотографиях, которые украинец выкладывает в свой «Инстаграм», можно заметить титулованного бойца муай тай и кикбоксёра Артёма Левина, бойца UFC Давида Заваду и другого полусредневеса Bellator Сабаха Хомаси.

Прогнозы экспертов на бой

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко считает, что у Ярослава Амосова очень большие шансы на победу в бою с Лимой.

«Если он слушает или услышит, я бы посоветовал ему очень внимательно отнестись к лоу-кикам по голени, потому что это может быть камнем преткновения, – сказал Шлеменко в интервью «Инстаграм»-ресурсу «Большой куш». – Если он сможет обойти стороной этот удар, если у него получится нейтрализовать Лиму, не пропустить этот удар, нормально от него защититься, то у Ярослава очень большие шансы. Борется он хорошо. Если ему удастся избежать жестких лоу-киков и переводить его, то мне кажется, что он должен стать чемпионом».

Где смотреть онлайн-трансляцию боя Лима – Амосов

Трансляция главного карда начнётся в 4:00 по московскому времени и будет доступна в мультимедийном сервисе «Okko Спорт».

Результат боя Лима – Амосов

Результат боя между Дугласом Лимой и Ярославом Амосовым станет известен по истечении 5 раундов. Поединок может закончиться раньше, если одному из бойцов удастся завершить поединок досрочно.

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Теги Бокс/ММА Bellator Bellator Ярослав Амосов •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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