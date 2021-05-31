«В Дагестане парень не может танцевать в лебедином платье». У. Нурмагомедов — о воспитании

29 мая в Казани на «Татнефть Арене» проходил очередной турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. В главном событии зрелищным нокаутом в первом раунде победу одержал тяжеловес из Красноярска Владимир Дайнеко. Боец UFC и двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар должен был секундировать на этом турнире своему другу Мураду Биларову, но задержался в пути и пропустил этот поединок.

— Я в пути был, потому опоздал к началу боя. Я надеялся, что удастся хотя бы к третьему раунду подъехать, но он слишком быстро закончил бой (улыбается). Очень меня порадовал.

Мурад Биларов нокаутировал Антона Шемякина из Луганска на 57 секунде первого раунда.

О восстановлении после травмы

— Как проходит реабилитация?

— Реабилитация проходит очень хорошо. Даже реабилитолог мне сказал, что я опережаю график месяца на полтора. Надеюсь, приступить к полноценным тренировкам хотя бы к сентябрю. Рассчитываю выступить в октябре-ноябре. Может быть, в Дубае подерусь. Говорят, что там будет турнир 14 октября. Очень хочу вернуться в Дубай.

— В июле твои братья будут драться. Поедешь ли ты секундировать кого-то из них?

— Насчёт секундировать я точно не знаю. Может быть, кто-то будет компетентнее меня, постарше. Будет присутствовать в углу. Но болеть буду непременно, и обязательно в Америку полечу. Я, наверное, останусь в Лас-Вегасе, там есть Институт развития UFC, буду проходить в нём реабилитацию. Такой план.

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

— Сейчас много представителей вашей команды находится в Сан Хосе, в зале АКА. Означает ли это, что он снова открыт и вы будете бывать там чаще?

— Я думаю, что самое лучшее место для нас в Америке – это Сан Хосе. Погода, зал под нас сделан, все удобства. Всегда мы там тренировались. Но в карантин этот зал был закрыт. Сейчас вернёмся. Это любимое место для тренировок.

— Интересуетесь тем, как развивается ситуация в вашем дивизионе? Следите за соперниками?

— Честно говоря, я хотел уделить на это время, но как-то не получается. Сейчас, когда я дома, стараюсь больше внимания уделить семье, друзьям. Больше времени дома провожу. Скоро снова улетаю. Именно из-за этих поездок времени не хватает на семью.

Стерлинг – фиктивный чемпион

— Пояс вашего дивизиона теперь у Стерлинга. Считаете ли вы его настоящим чемпионом?

— Фиктивным, да. А если мы говорим о том, заслужил ли он этот пояс, забрал его, то нет. Он не заслужил и не забрал этот пояс. Пётр допустил ошибку. И Стерлингу подарили этот пояс.

— Через несколько дней после этого боя Алджамейн выложил фотографию с вами. Наверное, чтобы понизить градус хейта?

— Я получил травму ещё до их боя и проходил медицинский осмотр, диагностику. И я его встретил возле раздевалки. Подшучивал над ним. В интернете и когда ты рядом с человеком, это абсолютно разные личности. Алджамейн позитивный хороший парень, что могу ещё сказать?

— Вы в комментариях тогда оставили сообщение, мол быстрее возвращайся.

— У меня нет такого отношения, что Стерлинг молодец, а Пётр плохой или наоборот. Это потенциальные соперники. Если за чемпионский пояс придётся драться, я с любым готов буду драться. И поэтому, особого отношения ни к одному из них нету. В этом бою я болел за Петра, потому что Хабиб завершил свою карьеру и в России не осталось чемпионских поясов. Я думал, этот пояс хотя бы задержится. Но в дальнейшем надеюсь, что и в дивизионе 61 килограмма, и в 70 килограмма, 77 у нас, надеюсь, будут пояса.

— А что думаете по поводу реванша Петра и Стерлинга? Есть ли шанс у Алджамейна оставить у себя пояс или там без вариантов победит Ян?

— В любом случае, всегда побеждает тот, кто тренируется больше. И у Петра, если пашет больше, и у Стерлинга есть шанс. Если боец спит в зале, у него больше шансов на успех. Что касается первого боя, то Пётр удивил меня, ни разу не дал себя повалить. Стилистически следующий бой заберёт Пётр. Если тот или другой чисто стилистически ничего нового не приобретёт, Ян победит. Я думал, он и первый бой выиграет.

— Вам не кажется, что Стерлинг избегает реванша?

— Избежать этого реванша Стерлинг никак не сможет. Я думаю, боссы UFC не дадут ему какой-то другой бой выбрать, кроме как Петра. Он просто подкалывает Яна, злит.

Петр Ян и Алджамейн Стерлинг Фото: Getty Images

«Чтобы стать чемпионом нужно пройти весь дивизион»

— Специалисты говорят о том, что Ян выглядит доминирующим бойцом в дивизионе. Видишь ли ты кого-то, кто сейчас может доставить ему проблемы?

— Пётр очень хорошо укомплектован технически. Но в бою всё что угодно может быть. Иногда думаешь о том, что соперник – андердог, а он вырубает. Какого-то определённого ответа у меня нет.

— А если вас рассматривать как соперника Петра?

— Я думаю, рано об этом говорить. Насчёт именно боя с Петром. Сразу начнут хейтить. Он с России, я с России. Придёт время, поговорим об этом. Я только дебютировал, а тут какие-то громкие слова говорить.

— В одном из видео, которое ваш тренер выложил в сети, вы говорили, что размажете Яна.

— Я не говорил, что размажу Петра. Мой английский не настолько хороший, чтобы я мог легко слова подбирать. Я вообще не думал, что это видео в Интерете выйдет. Я просто говорил тренеру, что всех их нужно пройти. В любом случае, мне нужно пройти весь дивизион – через огонь, воду и медные трубы. Я настроен серьёзно.

О лиге EFC

— На турнире выступает несколько ваших одноклубников. Что скажете по общему уровню, как сама лига развивается?

— С каждым новым турниром она становится лучше и лучше. Что касается развития Eagle FC, то сейчас это совсем другая организация, чем GFC, в которой я выступал. Сейчас и шоу яркое, показ хороший, бойцы все на контрактах. Раньше такого не было. Сейчас бойцам сразу дают контракт на 4 боя, главные поединки интересные. Я думаю, вы сами видите, что лига растёт.

— В России сейчас развивается направление поп ММА.

— Поп ММА я не смотрю. Там больше оскорблений, хайпа, каких-то показательных выступлений. Я не знаю, будут ли наши ребята это всё делать. Но если посадить их всех на пресс-конференцию, чтобы один что-то говорил, другой начал бутылками раскидываться, тоже хайп будет. Там люди тоже зарабатывают деньги, ребята дерутся, пробиваются наверх. Как я могу их осуждать?

— Вы отреагировали на реплику Хамзата Чимаева тем, что репостнули на свою страницу сообщение от вашего брата Абубакара. Как на данную ситуацию реагируете вы с Усманом, младшие братья?

— Такая медийная получается ситуация. Я скажу, Усман скажет. Ладно, я какие-то отношения с Хамзатом имею в интернете. А так, получается, что один пацан мне напишет, оскорбляет меня, другой Хамзату пишет – оскорбляет. И чтобы этой возни не было, мы промолчали. Абубакар сказал, этого было достаточно.

— Вы говорили о бойцах, которые на подходе к чемпионству в UFC? Речь о Забите Магомедшарипове и Исламе Махачеве?

— Я думаю, что Забит, Махачев и Мовсар Евлоев. Мовсар хорошо идёт, ни разу ещё не проиграл. Насчёт Забита не знаю, вернётся ли он. Ислам Махачев по навыкам хорошо прогрессирует. Не знаю, почему с ним на бой не соглашаются. Но я думаю, что в ближайший год-полтора он должен быть чемпионом.

О дагестанских парнях, танцевавших в пачках «Лебединое озеро»

— Вы активно высказываетесь по новостной повестке в сети. В последний раз это случилось в ситуации с «Лебединым озером» (Парни из Дагестана в классических костюмах балерин исполнили легендарный танец маленьких лебедей — прим. «Чемпионата). Почему вы полагаете, что нужно по такому поводу высказываться?

— Если никто не будет говорить, это станет нормой. А это не норма. Я не считаю, что в Дагестане парень может танцевать в лебедином платье. Я не знаю, как эти ребята на это смотрели. У каждого человека есть своё мнение. Но я бы не одел это платье. Я хотел бы сделать акцент на том, что родителям нужно следить за своими детьми. Воспитывать их в традиционном духе, где есть честь, достоинство. Где уважают женщин, уважают старших, учителей. Вот сейчас смотришь в «Инстаграме», где-то учительницу побили, оскорбили. Старикам могут подколы сделать. И что будет, если об этом не говорить? Я не идеален, у меня есть ошибки. Но если ты не встаёшь, когда бабушка заходит в автобус, тебя можно похоронить. Ты живой и мёртвый. С мёртвым сердцем ходишь.

— У вас та же травма, что и у Хабиба, но Орёл не был настолько зависим от ударов ногами. Не боитесь, что перестанут получаться хай-кики, удары с разворота?

— Есть ребята, которые уже оперировали эту связку, прошли через восстановление. Я интересуюсь, как это было. Они говорят, что вначале будут страхи, но это всё проходит, не нужно переживать. Важно серьёзно отнестись к реабилитации и пройти её, как скажут профессионалы. Кто оплачивал операцию? UFC по страховке оплатила. Проводили её в России.

— Пока вы проходите лечение, часто ли офицеры ВАДА беспокоят?

— У меня пропуск оказывается один был. Они приходили, а я забыл. Меня дома не было. Они стучались, флажок мне дали.