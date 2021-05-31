«Ходят слухи о завершении карьеры». Ждать ли Забита после операции в UFC?

Тучи над Забитом Магомедшариповым сгущаются, хотя не так давно положение дел выглядело безоблачным. Россиянин, выступающий в полулёгком весе, пришёл в UFC в 2017 году и сразу поразил общественность — штамповал победу за победой в промоушене, поражал арсеналом навыков. Стоит хотя бы посмотреть, какими приёмами он побеждал в UFC — рычаг колена, удушение анаконды, удушение гильотиной, удушение сзади.

Даже на одной из тренировок нокаутировал действующего чемпиона в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга, что не так-то просто сделать.

Почему Забит долго не дерётся

Но в последний раз Забит выходил в октагон в ноябре 2019 года на турнире в Москве — там он победил единогласным решением судей Келвина Каттара.

До титульного поединка оставался один бой, даже нашли соперника, но потом последовала чёрная полоса. Сначала случилась пандемия, а затем травма Яира Родригеса — адекватную замену организаторы найти не смогли.

Далее Забит впервые за карьеру наехал на промоушен, заявив, что не собирается драться с теми, кто ниже него в рейтинге. Тогда Магомедшарипов располагался на третьей строчке. Ответом UFC была попытка организации ещё одного боя. Сорвался он снова из-за мексиканца, который пренебрёг антидопинговой политикой промоушена, за что схлопотал дисквалификацию.

Забит настолько разозлился, что принял решение просто просить и ждать титульного боя — не самая дальновидная тактика. Потому он не принял вызов Корейского Зомби и заявил, что теперь Родригес ему неинтересен, как и Макс Холлоуэй. Странное поведение для человека, который не обладает солидным послужным списком и должным медийным статусом (одних 2,5 млн подписчиков в «Инстаграме» мало) — Дана Уайт этот показатель очень ценит. В таком случае стоит поднимать вопрос о некомпетентности команды и менеджеров спортсмена.

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Недавно UFC исключил Забита из рейтинга из-за долгого простоя. Магомедшарипов проявил принципиальность. Кажется, иногда лучше сделать шаг назад, чтобы потом два вперёд. Например, недавно Эдсон Барбоза (девятая строчка) заявлял о готовности сразиться с Забитом.

Если смотреть со стороны UFC, то у 30-летнего россиянина из серьёзных имён за время боёв в промоушене — только встреча с Каттаром, которого он победил решением. Как-то маловато для титульного поединка. Плюс в активе ни одного пятираундового поединка.

Теперь же с ним случилась новая напасть.

Проблемы со здоровьем

После новости об исключении Забита из рейтинга даже появились слухи о завершении его карьеры. Менеджер бойца Ризван Магомедов отреагировал на ситуацию следующим образом.

«Заявлять, что он завершит карьеру, я сейчас не стану и не буду. Да, ходят такие слухи, разговоры такие есть, но окончательного ответа от Забита мы так и не услышали. На самом деле есть проблемы со здоровьем у него, он пытается эти проблемы решить. Это не какая-то механическая травма, здесь скорее проблемы с иммунитетом. Это ему очень часто мешает набирать нужную форму. И пока эти проблемы не решатся, окончательного решения мы огласить не можем. Точнее, он. Поэтому, надо просто подождать», — сказал Магомедов в интервью «Чемпионату».

У бойца имеются проблемы с иммунной системой, что мешает готовиться к поединкам. По предварительной информации, на восстановление понадобится шесть месяцев.

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Вполне возможно, что сказывается весогонка. Так почему бы тогда не перейти в лёгкий вес? Лучше попробовать свои силы в новых условиях, чем впоследствии жалеть об упущенных возможностях. Напомним данные бойца: рост — 185 см, вес — 67 кг.

Впрочем, даже до операции он поддерживает форму. В своём «Инстаграме» Забит продемонстрировал, как роняет бойца Bellator — Магомеда Магомедова. Именно он в своё время нанёс первое поражение Петру Яну.

Соответствующий пост доступен на странице Магомедшарипова в «Инстаграме».

Как дела в дивизионе?

На правах чемпиона Александр Волкановски проводит один поединок в год. В этом ещё не дрался, чему помешало заболевание коронавирусом. Но возможность ещё будет, так как подоспело реалити-шоу The Ultimate Fighter с участием австралийца и Брайана Ортеги. Закончиться оно, конечно, должно их очным поединком.

Вообще последний громкий бой в дивизионе состоялся в начале года. Тогда Макс Холлоуэй единогласным решением судей победил все того же Каттара.

Любопытно, что у Родригеса простой больше на месяц, чем у Забита, но он присутствует в рейтинге, даже несмотря на дисквалификацию. Теперь именно мексиканец занял третью позицию.

После такого может проскользнуть мысль о том, что Магомедшарипова исключили не из-за простоя. А из-за отказа от боёв, что не являются титульными. Мало какому организатору понравится навязывание условий. Если это, конечно, не топы уровня Конора Макгрегора или Хабиба Нурмагомедова.

Почему Забит не получил шанс подраться за титул? Ответ есть у Волкановски.

«Надеюсь, Забит не уйдёт в отставку. Очевидно, что это связано с тем, что он хотел подраться за титул, но не получил такой шанс. Я понимаю, почему он разочарован, но ему нужно взглянуть на это и с точки зрения промоушена. Он не дрался с самыми лучшими бойцами, не дрался в пятираундовых поединках. У него срывались бои, были проблемы с активностью и всё такое», — цитирует Волкановски Sportskeeda.

Ранее сообщалось, что Забиту всё же предлагали бой за титул. Но одно примечание — на коротком уведомлении. Его такой расклад событий не устроил.

Пожелаем Забиту всё же вернуться в октагон уже в 2022 году, если это не опасно для жизни. Титульный поединок в этом случае ждать не стоит. Лучше продемонстрировать свою форму, всё-таки простой составит более двух лет.

Увидеть в деле его желают не только соотечественники, но и американские любители ММА, которые по достоинству оценивают его навыки. Есть также и те, кто настроен пессимистично по возвращению россиянина.

«Наилучшие пожелания ему. Я бы хотел увидеть, как он поправится и будет биться на прежнем уровне. Даже не могу представить себе, какими классными были бы его поединки с Холлоуэем и Барбозой».

«Очень надеюсь, что ему станет лучше, но, если честно, все признаки как бы указывают на то, что Забит не вернётся. Я надеюсь, что ошибаюсь».

«Он не участвовал в пятираундовых поединках. Часто проигрывал раунды, потому что его выносливость была ужасной. Не думаю, что он действительно выиграл бы пояс».

«Если этот парень больше не станет драться, мне будет очень грустно. Пожалуй, самый талантливый боец, которого мы можем потерять из-за проблем со здоровьем».