Перехитрить президента UFC? Джон Джонс хочет получить желаемое через друга Уайта

Суперзвезда UFC Джон Джонс в последний раз выходил в октагон уже более полутора лет назад. Американский боец ММА поставил всё на переход в тяжёлый вес, но, как оказалось, перемещение по дивизионам получается более сложным. Джона всё чаще критикуют за его нежелание договориться с президентом UFC Даной Уайтом о следующем бое. И, похоже, экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе решил пойти собственным путём, который может оказаться эффективным.

На днях Джонс объявил о начале сотрудничества с известным промоутером Ричардом Шафером. Что это? Попытка получить бой в UFC или начало перехода в профессиональный бокс? Попытаемся разобраться.

Новый промоутер Джонса — хороший друг Уайта

Ранее Джонс долгое время сотрудничал с компанией First Round Management, которая представляла его интересы. Но на прошлой неделе американец сообщил, что теперь его промоутером стал Шафер, бывший исполнительный директор компании Golden Boy. Это — одна из самых известных промоутерских компаний в мире бокса. Детище Оскара де ла Хойи за годы существования сотрудничало с Бернардом Хопкинсом, Хуаном Мануэлем Маркесом, Саулем Альваресом и многими другими. После ухода из Golden Boy Ричард успешно организовал классный проект Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), так что на его счету не один успешный кейс.

Теперь же Шафер не стал долго тянуть и ответил на вопрос, зачем ему контракт с Джонсом. Промоутер дал понять, что его интересует самое главное.



«У нас есть большой бой, я говорю о поединке с Фрэнсисом Нганну. Этот бой хотят видеть все, его хотят все фанаты, и мы говорим не только о поклонниках UFC. Это и есть моя задача. Мы должны организовать этой бой для Джона Джонса, легенды ММА. Посмотрим, удастся ли нам это сделать», — сказал Шафер в интервью SiriusXM’s Fight Nation.



Послужной список Шафера действительно впечатляет. Но не менее значимым пунктом в его резюме являются взаимоотношения с Уайтом. Президент UFC положительно отреагировал на начало сотрудничества промоутера и Джонса.



«Мне нравится Шафер. Я уважаю этого парня. Мы знакомы уже долгое время. Он — человек слова, который умеет добиваться своего и закрывать сделки», — сказал Уайт.



О своих взаимоотношениях с Уайтом говорил и сам промоутер. Он также сделал пару реверансов в адрес президента UFC.



«У нас отличные взаимоотношения с Даной. Мы уважаем друг друга, знакомы уже долгие годы. Думаю, вы сами в этом убедились, когда он говорил обо мне. Я уважаю его, он уважает меня. Я отлично знаю бизнес pay-per-view, как и он. Теперь очень важно найти общие интересы. Мы скоро встретимся и посмотрим, удастся ли нам заключить такую сделку, которая устроит всех. Наверное, сейчас передо мной стоит задача такого уровня, как во время работы в боксе, когда я организовывал бои Канело и Мейвезера. Как правило, лучшие сделки — те, в которых никто полностью не доволен, но условия всех устраивают. Я хочу добиться именно этого», — сказал Шафер.

Без посторонней помощи Джонс вряд ли бы справился

В последнее время всё шло к тому, что период простоя Джонса бы продолжился. После объявления о переходе в тяжёлый вес американский боец не отмалчивался. Экс-чемпион UFC довольно жёстко высказывался о промоушене, утверждал, что спортсменам не доплачивают и всячески подчёркивал, что готов ждать сколько угодно, пока ему не предложат подходящие условия.



Противостояние Уайта и Джонса дошло до того, что президент UFC и вовсе не исключил ухода Джона из ММА. При этом пока до сих пор непонятно, на какую именно сумму рассчитывает Бонс. Фигурируют суммы в $ 20 млн, $ 30 млн и даже $ 40 млн. Судя по интервью Уайта, он не готов даже близко подбираться к таким гонорарам. Дана настаивает, что всё будет зависеть от сумм по pay-per-view, Джонс требует прописать астрономический фиксированный гонорар.

Учитывая, что обе стороны пока очень далеки от согласия, роль Шафера становится колоссальной. Очевидно, что невозможно полностью удовлетворить хотелки обоих. И в такой ситуации именно схема, которую описал промоутер, работает идеально. Никто не будет полностью счастлив, но можно найти способ более-менее удовлетворить желания сторон.

Пока что позиции Уайта выглядят безупречно. Дана уже объявил, что он работает над титульным боем Нганну с Дерриком Льюисом. В парадигме бизнеса президента UFC Джонс сейчас находится где-то на задворках. Вспомним, как Уайт чуть ли не упрашивал Хабиба Нурмагомедова вернуться в октагон. С Джонсом нет ничего подобного. Скорее, наоборот, уже Уайт, подустав от капризов звезды, как кажется, был бы не против расставания. Но, конечно, появление Шафера меняет всю суть дела. Ведь пришёл он не для того, чтобы сопроводить Джона под ручки в другой промоушен или на пенсию!

Сколько стоит Джонс?

Как известно, в мире нет твёрдой цены, а есть сумма, которую готовы заплатить за тот или иной товар или услугу. Да, Дана Уайт не раз говорил, что считает Джона «величайшим бойцом в истории». Естественно, что Джонс, отталкиваясь от этого, а также ориентируясь на топовых бойцов UFC, получающих самые высокие гонорары, требует много. Эталон — Конор Макгрегор, который, по некоторым данным, может получить около $ 15 млн за бой.

Но очевидно, что для Джонса такие суммы являются утопией. Если у Макгрегора всё великолепно с маркетинговой составляющей, то Джон может лишь рассчитывать на своё мастерство в октагоне. Которое, к слову, в последних двух поединках если не подводило, то срабатывало уже не так, как прежде. А чем дольше он простаивает, тем ниже падают его акции теперь. Поэтому приглашение Шафера, возможно, является последней попыткой Бонса вернуться в большую игру.



Поняв, что самому с таким монстром бизнеса, как Дана Уайт, ему не справиться, Джонс делает последнюю отчаянную попытку найти управу на президента UFC. На этот раз он просто хочет перехитрить опытного функционера, начав сотрудничество с другом Даны. Хватит ли этого для получения желаемого? Как показывает практика, Уайт почти никогда не прогибается. Но, возможно, Шафер найдёт свои аргументы. Ответ получим скоро.