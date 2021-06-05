«Кричал, валялся как футболист». Наследник Хабиба из Англии сорвал бой запрещённым приёмом

4 апреля в Минске на площадке Falcon Club Arena состоялся турнир Brave CF 51. В его главном бою должны были сойтись представители легкого веса — бразилец Лукас Мартинс и немец Марцел Грабински. Но последний почувствовал себя не лучшим образом перед поединком.

Россия стала самой представительной по составу участников страной, но их могло быть ещё больше. Ведь уроженец Дагестана Мухаммад Мокаев выступает за Великобританию.

20-летний боец, который известен по прозвищам Каратель и Чёрный тигр, является одним из главных проспектов поколения, уже получил звание нового Хабиба и недаром находится в поле зрения UFC. Он родился в городе Буйнакск в 2000 году и рано увлёкся борьбой.

«В школе либо ты идёшь на тренировку, либо сидишь на улице и говоришь о жизни. Вы можете сидеть, сидеть, а затем кто-то начинает драться. Потому что людям нечего делать. Иногда вы можете пропускать уроки в школе, чтобы пойти на тренировку. Это как если бы вы позвонили учительнице и сказали: «Я задержался на тренировке, не могу сегодня приехать». И она говорила: «Хорошо». Вот как это работает», — вспоминал Мокаев в интервью CNN.

После смерти матери в 12 лет последовал переезд в Великобританию в статусе беженца. Из-за этого в юношеские годы он мог принимать участие только в тех соревнованиях, которые проходили в рамках страны. В то время делал акцент на джиу-джитсу.

По информации англоязычных СМИ, Мокаеву приходилось непросто. Для оплаты своих тренировок он брался за любую работу — сфера безопасности, раздача листовок, уборка строительных площадок.

Кропотливая работа вылилась в два титула чемпиона мира по версии IMMAF и идеальный рекорд в любительской карьере — 23 победы и 0 поражений.

Затем Мокаев подписал контракт с промоушеном Brave CF, базирующимся в Бахрейне. Большую роль в его судьбе сыграл шейх Хамад ибн Иса Аль Халифа — пятый сын короля страны, который даже подписался на Мухаммеда в «Инстаграме» и пригласил в свою команду, в которую ранее входил Хабиб. Шейх даже перевозил Мокаева на личном самолёте из Лондона в Бахрейн, когда тот пропустил свой рейс.

В профессионалах Мокаев также пока остаётся непобеждённым, пусть и рекорд не такой внушительный — 5-0. В трёх случаях он победил в промоушене Brave CF, который очень лоялен к бойцу. Сам он также очень уважительно относится к организации, заявляя, что хотел бы выступать и здесь, и в UFC одновременно. Но вряд ли такой вариант возможен.

«Они хорошо обо мне заботятся. Я поехал туда в январе на бой, и они дали мне квартиру, машину, организовали питание», — говорил Мокаев.

Статус Мокаева и поддержка лиги создают одну немаловажную проблему — поиск оппонентов. Но вот соперником на Brave 51 он был доволен. Это 27-летний представитель Грузии Ибрагим Наврузов, которого Мухаммед охарактеризовал как типичного русского бойца. В его активе пять побед и одно поражение в ММА — два поединка он провёл в рамках АСА, один — в Fight Nights Global.

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В первые минуты поединка никто не желал рисковать, проводилась разведка. Пожалуй, у представителя Великобритании было небольшое территориальное преимущество. Он неплохо двигался и активно работал ногами, но поединок завершился неожиданно быстро — в середине первого раунда.

Мокаев пытался провести миддл-кик, но вместо этого попал в область паха. Как итог — Наврузов не смог продолжить поединок, который признали несостоявшимся. Мухаммад остаётся непобеждённым, но неприятный осадочек остаётся во многом из-за его поведения. Он предъявлял претензии оппоненту, ругался с угловыми. Даже Пётр Ян в том самом поединке со Стерлингом вёл себя профессиональнее. Кстати, Мокаев намерен выступать в легчайшем весе, как и Пётр.

Тем не менее большинство пользователей «Твиттера» встали на сторону Мокаева. Возможно, из-за национальной принадлежности и красивого рекорда.

«Мокаев очень сильно бьёт. Было принято правильное решение. Честно говоря, был бы шокирован, если бы Наврузов продолжил».

«У Мокаева отняли победу, потому что этот идиот забыл свою чашку».

«Какой неутешительный результат для Мокаева. Просто небольшая задержка в его неизбежном пути к тому, чтобы стать лучшим в мире».

«Против такого таланта, как Мокаев, несостоявшийся бой — лучший результат, на который можно надеяться».

«Что за шутка от Наврузова. Да, случайный удар, но реакция эта была просто жалкой. Много кричал, валялся, как футболист».

Вряд ли это был последний поединок Мокаева в промоушене. Недаром он хочет стать самым молодым его чемпионом. Подобное он говорит и в отношении UFC, где рано или поздно окажется. Кстати, в своё время Дана Уайт приглашал его в свою Контендерскую серию, но Мухаммад посчитал, что он выше этого. Собирается войти в промоушен по красной ковровой дорожке. Получится ли повторить путь Хабиба?

Место рождения, акцент на борьбу, статус непобеждённого, папаха — эти вещи объединяют его с Нурмагомедовым. А какие различия? Ответ есть у самого бойца.

«Я и Нурмагомедов — разные люди. Когда я дрался в любительском спорте, люди знали меня. Моя харизма отличается от его, потому что люди узнали о Хабибе, может быть, когда у него была победная серия из 26 боёв, может быть, 27. Люди узнали обо мне после третьего любительского боя. Вы увидите разницу, когда я доберусь до этого уровня».