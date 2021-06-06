Большой мальчик взялся за старое. Сакаи секунду не дотянул до спасения. Видео

В ночь с 5 на 6 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 189. В главном событии встретились шестой номер тяжёлого веса боец из Суринама Жаирзиньо Розенстрайк и девятый номер из Бразилии Аугусто Сакаи.

Для Розенстрайка это был первый поединок после поражения от француза Сириля Гана (будущего соперника Александра Волкова). Сакаи же вышел в октагон впервые после досрочного поражения от Алистара Оверима. Поэтому обоим бойцам победа была необходима как воздух, так как любой шаг в сторону означал вариант вылета из топ-10 и расставание с титульными шансами.

Розенстрайк подтвердил имидж бойца, который может решить исход боя одной комбинацией. Так, к слову, на сей раз и получилось. Стартовый отрезок поединка получился довольно скучным. Первый раунд напоминал разведку, которую мы привыкли наблюдать в профессиональном боксе, где в первых двух отрезках бойцы больше изучают друг друга, чем обмениваются значимыми сериями ударов. Всё было чересчур вычурно и осторожно.

Но ход боя контролировал боец из Суринама, планомерно с дистанции расстреливая бразильца. В размен Жаирзиньо не лез, а Сакаи стеснялся встречать его на контратаках. Поэтому Розенстрайк чувствовал себя вполне вольготно и события не форсировал. И первая пятиминутка плавно катилась к завершению, когда в одном из эпизодов суринамец достал соперника ничем, казалось бы, не примечательной атакой.

Левая, левая и добивающая правая — после этой комбинации Сакаи оказался на канвасе, а Розенстрайк бросился его добивать. Рефери Хёрб Дин остановил избиение за секунду до перерыва. С одной стороны, Аугусто не повезло с таймингом. С другой — бразилец был настолько потрясён, что исход боя был предрешён. Справедливости ради, Сакаи не возмущался и достойно поздравил соперника с победой.

Теперь статистика Розенстрайка выглядит следующим образом: 12 побед, два поражения. 11 из них были одержаны нокаутом, а восемь — в первом раунде. Напомним, в рейтинге впереди Розенстрайка находятся такие бойцы, как Александр Волков, Кёртис Блэйдс, Сириль Ган, Деррик Льюис и экс-чемпион в тяжёлом весе Стипе Миочич. Нас ожидает феноменальная борьба за пояс в 2021 году!