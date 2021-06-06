Мужество россиянина едва не стоило ему победы. Муслим завершал бой с почти закрытым глазом

В ночь с 5 на 6 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 28. В его предварительном карде выступил 36-летний россиянин по прозвищу Король Кунг-фу Муслим Салихов. Его соперником стал ветеран лиги, но при этом дебютант полусреднего дивизиона, 42-летний Франциско Триналдо.

Салихов выходил на поединок на серии из четырёх побед. В минувшей схватке он одолел Элизеу Залески дос Сантоса. Что касается Триналдо, в минувшем бою он победил Джаи Херберта, но та победа была с привкусом горечи. Дело в том, что перед схваткой возрастной боец провалил взвешивание и, соответственно, лишился части гонорара. После того случая бразилец принял решение о переходе в полусредний вес. Так что противостояние с Салиховым было своеобразной проверкой Франциско, способен ли он драться в этой категории.

К слову, невзирая на то, что Триналдо дебютировал в полусреднем дивизионе, он смотрелся крупнее и даже атлетичнее, чем Салихов. С первых минут Франциско попытался выступить в роли агрессора и шёл вперёд. 42-летний боец не всегда попадал, но вкладывался в каждый удар, и порой его длинные косые смотрелись очень опасно. Кроме того, время от времени Триналдо пытался пробить коленом. Салихов по большей части сначала работал ногами, в том числе пробуя хай-кик.

В конце концов в середине раунда угловые Муслима начали ему подсказывать работать на встречу сопернику. Король Кунг-фу внял советам, и это мгновенно принесло свои плоды. Салихов стал плотно попадать, сбивая запал оппонента. В конце раунда Триналдо и вовсе нарвался на тяжёлый правый полукрюк снизу и упал на канвас. Салихов даже успел нанести пару амплитудных ударов сверху. Но Франциско сумел сориентироваться и не позволил себя добить, хотя казалось, что у Муслима появились все шансы нанести Триналдо первое поражение нокаутом за 34 боя в профессиональной карьере.

Во втором раунде Муслим пожинал плоды успешной концовки первой пятиминутки. Триналдо значительно сдал, и россиянин уверенно разбивал оппонента. Так, ему удалось болтануть Франциско всё тем же правым полукрюком справа, только на этот раз бразилец устоял, хотя качнуло его очень сильно. В общем, было очевидно, что после двух раундов Салихов ведёт на карточках судей со счётом 20:18.

Но в третьем отрезке болельщики Короля Кунг-фу напряглись. В середине раунда Триналдо зарядил Салихову пальцем в глаз и стало ясно, что поединок может быть прерван. С учётом того, что позади было два раунда, судьи могли и определить победителя, но гарантий такого решения никто не давал. Муслим воспользовался законным временем, которое в таких случаях дают, чтобы восстановиться. Общаясь с медиком, он сначала сообщил, что видит перед собой черноту, но через пару минут сказал, что зрение проясняется. Салихов выразил готовность продолжать, а врач дал на это добро. И это мужество и сила воли едва не стоили Муслиму победы.

42-летний Триналдо, воспользовавшись представившейся возможностью отдохнуть, сходу дал по газам.

Франциско удачно перешёл в наступление и уже сам болтанул соперника точным попаданием. Муслим отступил к сетке. Здесь бразилец, понимая, что ему нужна только досрочная победа, попробовал устроить штурм, за результат стало боязно. Но россиянин сориентировался и очень легко, но красиво бросил соперника на канвас. Салихов сумел затянуть его в борьбу и грамотно лишил Триналдо последних шансов на финальный рывок. Далее была сирена и решение судей. Все трое единогласно отдали победу Муслиму, чей травмированный глаз на тот момент уже практически закрылся.

Таким образом, он вышел на второе место в полусреднем дивизионе по длительности победной серии. Теперь у Салихова их пять. Лидирует же чемпион категории Камару Усман, который победил 14-й раз кряду. Как бы то ни было, действующей серией в пять побед не могут сейчас похвастать ни Ковингтон, ни Масвидаль, ни Эдвардс. Так что в некоторой степени Салихов оставил их позади. После пятой победы кряду Муслим должен наконец попасть в топ-15. Ну а пока поздравляем его со столь впечатляющей с эмоциональной точки зрения виктории.