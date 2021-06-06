Американец две минуты гонял поляка. Потом Харрис сдулся как шарик. Видео

Тыбура быстро понял, что не перебьёт Уолта в стойке, и уже в партере объяснил сопернику, что тому пора на пенсию.

В ночь на 6 июня в Лас-Вегасе прошёл турнир UFC Вегас 28, в главном событии которого суринамский тяжеловес Жаирзиньо Розенстрайк одержал победу техническим нокаутом над бразильцем Аугусто Сакаи. Подробности поединка — по ссылке, указанной ниже.

В соглавном бое вечера отношения выясняли потенциальные контендеры того же дивизиона поляк Марчин Тыбура и американец Уолт Харрис. Первый занимает 11-ю строчку рейтинга, второй же застолбил (ненадолго) за собой восьмую позицию. Конкуренция в королевстве Франсиса Нганну высочайшая, а титульных поединков в год случится максимум два.

Поэтому таким возрастным бойцам, как тот же Харрис, нужно максимально оперативно реализовывать свои амбиции. Перед поединком с Тыбурой 37-летний Большой билет шёл на серии из двух поражений, что как бы намекало на его критическое положение. А вот соперник, напротив, прилично разогнался за счёт четырёх побед кряду. Да и пара лет гандикапа у него ещё есть. Тяжи дерутся дольше, во многом за счёт отсутствия необходимости в изнурительных весогонках.

Ну и с первых же секунд стало понятно, у кого в этом бою на кону стоит карьера. Харрис сразу занял центр октагона, принялся поддавливать оппонента. Первым же выбросил эффектный, но неэффективный хай-кик. Второй не совсем уверенный удар ногой в голову Уолт дополнил тяжёлым бэкфистом на выходе. Запахло жареным. То ли Марчина зацепило, то ли поляк просто опешил от такой наглости, но в следующие полторы минуты американец гонял его по рингу, как новобранца.

Спустя минуту поляку пришлось спасаться в клинче, он был очевидно потрясён мощнейшей атакой Большого билета. Полторы минуты обнимашек у сетки позволили Марчину прийти в себя, а Харрис, чьё кардио изначально вызывало сомнения, как-то заметно сник. И когда бойцы вновь оказались в центре клетки, первая же попытка пробить хай-кик завершилась для американца болезненным переводом на канвас.

Последние физические силы Уолт потратил на попытку вывернуться и оказаться на своих двоих, но не хватило навыков борьбы, и поляк оказался за его спиной. Обосновался он основательно и принялся использовать голову американца как небольшую грушу. У Харриса, очевидно, не было сил попытаться ещё раз попытаться сбросить 114-килограммового поляка. Из него словно воздух выпустили. Надежда была лишь на то, что судья позволит ему просто дожить до сирены на перерыв.

Но времени оставалось ещё много, а Тыбура, подгоняемый тренерским штабом, всё активнее вбивал свои пудовые кулаки в голову соперника. В конце концов, Марк Смит сжалился над американским ветераном и остановил схватку. Третье поражение кряду ставит крест на надеждах Уолта ещё раз выйти на путь контендера. Что же касается поляка, то Марчин вплотную приблизится к топ-5, где его ждёт много волнительных и увлекательных событий.