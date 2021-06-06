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Понциниббио в ярчайшем бою победил Мигеля Баезу на UFC Вегас 28, видео

519 ударов на двоих за 15 минут. Редчайший показатель в лучшем поединке турнира UFC
Микаил Гусейнов
СантьягоПонциниббио победил Мигеля Баезу
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Схватку Понциниббио и Баеза уже назвали «боем настоящих псов». Парни постарались на славу и не упали.

Ну вот и улеглись эмоции после первого летнего турнира UFC, который состоялся после двухнедельных «каникул» лиги. О главном поединке шоу UFC Вегас 28 уже сказано, так же, как и о победе Муслима Салихова. Так что сейчас самое время поговорить о схватке турнира, получившей статус «лучшего боя вечера». Речь пойдёт о противостоянии бойцов полусреднего веса. Сантьяго Понциниббио и Мигель Баеза устроили в клетке, как любит говорить чемпион мира по боксу Геннадий Головкин, «Биг Драма Шоу».

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Сантьяго выходил в клетку впервые после тяжёлого поражения нокаутом от китайца Ли, которое он потерпел в январе нынешнего года. Баеза же подходил к бою на серии из трёх побед кряду, да и в целом мог похвастать идеальным профессиональным рекордом — 10-0.

Оба бойца начали с места в карьер. Сантьяго рассчитывал на свою блестящую ударку и постоянно прессинговал, в то время как Баеза больше полагался на мощь в кулаках и вкладывался практически в каждую атаку. Мигель также очень здорово махал ногами. От этих ударов у Понциниббио страдал не только корпус, но и ноги. Хотя на пресс-конференции аргентинец убеждал, что несколько моментов, когда он был близок к падению, скорее были вызваны не уроном от лоу-киков, а слишком скользким октагоном. Как бы то ни было, в конце первого раунда Понциниббио выдал мощный спурт и классной серией заставил оппонента уйти в глухую защиту.

Во второй пятиминутке Мигель снова старательно обрабатывал лоу-киками переднюю ногу аргентинца. Но Сантьяго настойчиво продолжал идти вперёд и выбрасывать мощнейшие бомбы. Когда казалось, что Баеза уже вот-вот остановит соперника, тот находил какие-то внутренние резервы и, напротив, прибавлял. Более того, как и в стартовой пятиминутке, Понциниббио снова забрал концовку, заставив отступать Мигеля под шквалом атак.

В третьем раунде аргентинец начал частить джебом, что ещё больше усложнило жизнь Баезе. Мигель начал замедляться, а Сантьяго, словно заведённый, продолжал выбрасывать сумасшедшее количество ударов. Кроме того, на этот раз ему самому удалось провести несколько лоу-киков, да таких, что у соперника подкашивалась нога. В середине отрезка Сантьяго окончательно перехватил инициативу и донёс до цели несколько чистых жёстких ударов с обеих рук. И не совсем понятно, как Баеза устоял и продолжил схватку, буквально не моргнув и глазом. На последней минуте бойцы забыли о защите вовсе и просто перешли к рубке. Любители боксёрской классики в этот момент наверняка вспоминали легендарную трилогию Гатти и Уорда.

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Невероятно, но оба бойца достояли до гонга, по итогам схватки все судьи отдали победу Понциниббио, который всё же был лучше — трижды по 29:28.

За 15 минут поединка Сантьяго и Мигель выбросили на двоих 519 ударов, 225 из них пришлись в цель (121:104 в пользу Понциниббио). Невероятная по накалу страстей схватка была оценена всеми. Комментаторы UFC буквально в прямом эфире назвали её «боем настоящих псов», а боссы лиги, как говорилось выше, отметили бонусом «Лучшего поединка шоу», что гарантировало Понциниббио и Баезе дополнительный гонорар в размере $ 50 тыс. Что касается болельщиков, то множество фанов уже называют минувшее противостояние «Боем года». Так это или нет, определит голосование в декабре, но то, что схватка будет как минимум номинирована на это звание, можно утверждать уже сейчас.

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Теги Бокс/ММА UFC Видео UFC •••

Заглавное фото: Jeff Bottari/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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