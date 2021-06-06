У Логана Пола в седьмом раунде открылось второе дахание и Флойд предпочёл не лезть на рожон.

Мейвезер не сумел справиться с любителем за 8 раундов. Это позор?

В ночь на 7 июня в Майами на арене Hard Rock Stadium состоялся выставочный бой между легендарным боксёром Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом. Регламентом поединка предусмотрено было проведение восьми раундов по три минуты. И любитель весьма достойно закончил поединок не только на своих двоих, но ещё и потешаясь над легендарным чемпионом.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию поединка и событий, которые ему сопутствовали.