Мейвезер не сумел справиться с любителем за 8 раундов. Это позор?

В ночь на 7 июня в Майами на арене Hard Rock Stadium состоялся выставочный бой между легендарным боксёром Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом. Регламентом поединка предусмотрено было проведение восьми раундов по три минуты. И любитель весьма достойно закончил поединок не только на своих двоих, но ещё и потешаясь над легендарным чемпионом.
«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию поединка и событий, которые ему сопутствовали.
Логан Пол отреагировал на твит Сауля Альвареса
Бывший соперник Флойда Канело Альварес отреагировал на поединок эмодзи фэйспалма. В ответку получил жёсткий выпад от самого Пола. 26-летний блогер отшил лучшего боксёра современности.
«Ты не сможешь продать платные трансляции. Я бы съел тебя».
Мнение: Мейвезер победил Логана Пола по очкам
Британское издание Mirror опубликовало неофициальные подсчёты по раундам выставочного боксёрского поединка между 26-летним блогером Логаном Полом и 44-летним легендарным Флойдом Мейвезером.
Так, согласно неофициальной статистике, победителем в бою оказался Мейвезер – 78:74 (9:10, 9:10, 10:9, 10:9, 10:9, 10:9, 10:9, 10:9).
Логан Пол — о бое с Флойдом Мейвезером
«Чёрт возьми, я больше никогда не хочу слышать, чтобы кто-нибудь говорил мне, что что-то невозможно. Тот факт, что я здесь с одним из величайших боксеров всех времён… Это один из величайших моментов в моей жизни.
Для меня большая честь почтить его своим присутствием на ринге. Это самая крутая вещь на свете. В него трудно попасть!
Второй поединок с Флойдом? Я не знаю, что ждёт нас впереди», — цитирует Логана Пола MMAFighting в «Твиттере».
Джейк Пол троллит Флойда Мейвезера
Вот такую статистику приводит брат Логана Пола, который провёл с Мейвезером 8 раундов и танцевал в концовке боя. Намёк на рекорд легендарного боксёра. Братья Полы считают, что нуля там больше нет.
Флойд Мейвезер отреагировал на высказывание Джейка Пола
«Когда выплатят деньги, мы посмотрим, кто станет настоящим победителем. В конце концов, я — член Зала славы бокса. Мне нечего доказывать».
Просто бизнес.
Джейк Пол считает, что Логан победил Флойда Мейвезера
Есть первая реакция брата сегодняшнего героя. Джейк Пол:
«Мой брат просто победил Мейвезера».
Короткий комментарий Мейвезера по бою с Логаном Полом
«Он лучше, чем я думал», — заявил Флойд после поединка.
Приплыли…
Реакция Сауля Альвареса на бой Мейвезер — Логан Пол
Лучший действующий боец вне зависимости от весовых категорий Канело Альварес поделился своими впечатлениями от того, что вытворяли в ринге Пол и Мейвезер. Чемпион был локаничен.
Флойд не смог уронить Логана Пола
Можно сколь угодно много рассуждать о том, хотел ли Мейвезер нокаутировать блогера. Но в сухом остатке мы имеем то, что Логан к седьмому раунду не спёкся. У него открылось второе дыхание и Мейвезер просто не стал лезть на рожон и рисковать.
Бой Мейвезер — Логан Пол. Восьмой раунд
Улыбается Пол. На первой минуте последнего раунда именно он нанёс единственный точный удар. Флойд же хоть как-то атакует лишь из клинча. Но его короткие удары не могут потрясти любителя. И вот снова обмениваются боксёры тычками в клинче. И поддавливает именно Пол. В концовке Мейвезер уже не улыбался, кстати. В концовке Логан просто издевался над легендой, предлагая ему атаковать. А последний удар в бою остался именно за ним. Флойд выглядел удручённым, он ожидал от соперника немного другого бокса.
Бой Мейвезер — Логан Пол. Седьмой раунд
Бой, конечно, выставочный. Но у Флойда должна же быть профессиональная гордость. Не получается у него уронить соперника, потрясти его. У Пола снова прошёл отличный джеб навстречу, продолжает он здорово уходить от ударов легенды. Есть куча профессионалов, которые от этих выстрелов падали мешками на канвас. Логан же на вполне законных основаниях оставался на ногах 7 раундов. И продолжает искать шансы в атаке.
Бой Мейвезер — Логан Пол. Шестой раунд
Всё больше пропускает Логан. Теперь уже он клинчует. Но и такой способ не помогает, поскольку на этой дистанции летит по корпусу ещё больше плотных и коротких ударов. И теперь уже очевидно, насколько Мейвезер контролирует ситуацию и расклады. В концовке взорвался Мейвезер, пара ударов зашла куда планировал. Но Пол всё ещё на ногах и в перерыве на табуретку не просится. Уважение парню.
Бой Мейвезер — Логан Пол. Пятый раунд
Танцевали соперники минуту, на исходе которой Флойд плотно пробил в голову соперника справой. Жизнь буквально уходит из Логана Пола. И даже если большой парень будет попадать по Мейвезеру, урон с каждой секундой будет всё меньше и меньше. Насколько завёлся Флойд, показывает тот факт, что он ударил соперника после гонга.
Бой Мейвезер — Логан Пол. Четвёртый раунд
Разрывает дистанцию Флойд, сближается с Логаном и начинает обрабатывать его по корпусу. Вау! Пропускает Мейвезер навстречу. Не три, конечно, но парочка прошла. Насколько плотные удары, мы не понимаем, но они прошли. Попадает Пол по легенде? Вот что сумел натренировать Логан, так это джеб.
Достойно выглядит любитель. Конечно, настолько, насколько ему позволяет Мейвезер. Чемпион слишком опытен и осторожен, чтобы пропускать что-то серьёзное, но ощущение опасности и азарта ощущается в полной мере.
Бой Мейвезер — Логан Пол. Третий раунд
Клинчует Пол, Мейвезер уверенно прёт на соперника и постреливает скрытыми ударами. Удивительно, но Логан отвечает тычком на тычок. Улыбается Мейвезер, обнимаясь с соперником. Начал Пол пропускать, полетел в атаку и пропустил пару точных удара. Плюс, в клинче в голову прилетело. Флойд всерьёз взялся за дело? В каком раунде он будет ронять дерзкого блондина?
Бой Мейвезер — Логан Пол. Второй раунд
Что происходит? Флойд идёт в атаку и пропускает джеб навстречу! Вечер перестаёт быть томным. Но прихватил Мейвезер центр ринга, начал поддушивать соперника. Но Пол уже поверил в себя. Ничего себе! Нисколько не доминирует Флойд, но вопрос в том, насколько хватит запала и кардио у блогера. Пока всё выглядит очень бодро. А вдруг попадёт Логан Пол?!
Бой Мейвезер — Логан Пол. Первый раунд
На первой минуте боя без ударов. Логан выглядит внушительно. Мейвезер хорошо двигается, но пропускает первым. Правда, удар получился не акцентированный. Через полторы минуты Пол проверил легенду в клинче, пропустил по корпусу. Флойд пару ударов выбросил, но до головы соперника не дотянулся. Выглядит всё фриковато, но забавно.
Концовка райнда получилась адовой! Обрушил Логан на Мейвезера шквал ударов. Легенда закрылся в углу и дожидался гонга.
Батя в здании! Мейвезер выходит в ринг
Флойд появился на арене под оглушительный гул, свст и овации фанатов. Если Логан перемещался в сопровождении тренеров и угловых, то Манимейкера сопровождает полтора десятка граждан. Натуральная банда, друзья. И персональный репер…
Видео можно посмотреть на странице ShowtimeBoxing в «Твиттере».
Логан Пол вышел в ринг
Излучает уверенность блондин, который бросил вызов Мейвезеру. Стадион в Майами, заполненный до отказа, авациями встретил популярного блогера. Мейвезер пока затягивает с выходом.
Видео можно посмотреть на странице ShowtimeBoxing в «Твиттере».
Флойд Мейвезер, готовность номер один
Флойд Мейвезер уже готов ворваться в ринг. Все мы помним, что он самый неуловимый боксёр в истории. О его оборонительных навыках складывались легенды. Сумеет ли зацепить легенду хотя бы парой чувствительных ударов блогер-миллионник? И когда у Мейвезера закончится терпение и он уронит соперника?
Видео можно посмотреть на странице ShowtimeBoxing в «Твиттере».
«Полный бред». Цзю раскритиковал бой Мейвезера с Полом
Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе, прославленный ветеран бокса Костя Цзю поделился мыслями о грядущем поединке.
«Что думаю о бое Мейвезер — Логан Пол? Так хочется сматериться. Пытаюсь очень… правильно… полный бред! Я не сматерился, заметили? Да, продаваемый бой, но я называю это полным бредом. Для меня это не бой», — сказал Цзю в интервью, размещённом на канале Sport24: Культура бития в YouTube.
Это была лёгкая прогулка для Баду Джека. Ждём в ринге Флойда и Логана.
Бой Баду Джек — Дервин Колина завершился нокаутом
Боксёр из Венесуэлы не справился с тем уровнем, который демонстрировал Баду. Джек избивал соперника на протяжении четырёх раундов. После третьего ногдауна судья сжалился над Дервином и остановил это безобразие.
Видео можно посмотреть на странице ShowtimeBoxing в «Твиттере».
Флойд Мейвезер — о предстоящем бое
«Я ушел из бокса, но не ушел из сферы развлечений и зарабатывания денег».
Бой Баду Джек — Дервин Колина
В соглавном событии встречаются Баду Джек и Дервин Колина, выступающие в полутяжелом весе.
Джек, 37-летний опытный профи из Швеции, имеет рекорд 23-3-3 в своих 29 боях. Джек должен был драться с Жаном Паскалем, но тот провалил тест на наркотики, проводимый Добровольной антидопинговой ассоциацией.
Джек отреагировал на эту новость, назвав Паскаля «отморозком». Дервин Колина принял бой на утра коротком уведомлении. У 33-летнего венесуэльца впечатляющий рекорд — 15-0. Так что, это далеко не случайный и не легко проходимый атлет.
Запланировано 10 трехминутных раундов.
Рекорд Мейвезера не пострадает
Напоминаем вам о том, что сегодня на кону не наследие Флойда. Статистика величайшего боксёра XXI века — 50-0, и она не пострадает. Бой не носит официального характера. Пострадать (причём, катастрофически) может репутация Мейвезера, если случится чудо, и Пол его нокаутирует.
Бой Джек — Колина. НАстил ринга по-прежнему напоминает каток
В ринге десяток граждан с тряпками натирают настил, пытаясь привести его в порядок. За 2 часа до главного боя всё очень грустно выглядит.
Бой Мейвезер — Пол: природа против этого поединка?
В поединке Джарретт Херд vs Луис Ариас победа досталась последнему. Решением судейской бригады. Напомним, решения судей во встрече Флойда и Логана не будет. Оба боксёра сетовали на исключительно скользкий настил. Неужели, сама природа восстала против этого безобразия?
Бой Мейвезер — Пол: ливень разогнал фанатов с трибун
Ринг, конечно, защищён навесом, но судья во время боя Джарретт Херд vs Луис Ариас несколько раз вынужден был падать на колени и затилать очередную лужу. Боксёры же с пугающим постоянством падали, ибо элементарно скользко! А вот фанаты, которые оказались беззащитны перед стихией, вынуждены были ретироваться в подтрибунные помещения.
Над стадионом Hard Rock Stadium идёт ливень!
Турнир, главным боем которого обозначено противостояние Флойда Мейвезера и Логана Пола, уже начался. И буквально сразу выяснилась одна подробность. Арена — открытая. Ринг установлен в центре. Сам он открыт, но ливень настолько сильный, что и навес не справляется. Настил ринга уже изрядно намок…
Дуэль взглядов перед боем Мейвезер — Пол
Флойд Мейвезер и Логан Пол провели крайне напряжённую дуэль взглядов незадолго до их поединка. Боксёры приблизились друг к другу вплотную и очень долго смотрели в глаза. Когда Пол решил сделать шаг назад, давая понять, что готов завершать церемонию, Флойд пошёл на него, тем самым продолжив дуэль взглядов. По истечении ещё 30 секунд Пол снова отвернулся, после чего боксёры развернулись к прессе лицом.
Соответствующее видео доступно на странице Showtime Boxing в «Твиттере».
Майк Тайсон: Флойд Мейвезер уничтожит Логана Пола
Легендарный боксёр Майк Тайсон поделился ожиданиями от поединка Мейвезера и Пола.
«Флойд Мейвезер уничтожит этого парня. Он по-прежнему остаётся в спортзале и никогда не теряет форму. Ему будет весело получить деньги за такой бой», — приводит слова Майка Тайсона Mirror.
Во сколько начнется бой Флойд Мейвезер — Логан Пол?
Бой Мейвезер — Пол в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ». Начало трансляции — в 4:30 мск. Главный поединок вечера стартует не ранее 06:00 по московскому времени.
Мейвезер: вес Пола не имеет значения
Флойд Мейвезер высказался о том, что он весит значительно меньше Логана Пола.
«Это не имеет значения. Вес не выигрывает бои. У вас есть один тяжеловес, который весит 200 фунтов, и другой тяжеловес, который весит 260. Если парень, который весит 200, побеждает, мы не говорим: «О, это потому что он легче». Я не беспокоюсь об этом. Я не плачу, не жалуюсь. Просто выхожу и делаю то, что делаю», — приводит слова Мейвезера Boxing Scene.
На взвешивании Флойд Мейвезер оказался легче Логана Пола
По результатам взвешивания Флойд Мейвезер оказался на 15,4 кг легче Логана Пола — 70,3 кг (155 фунтов) против 85,7 кг (189.5 фунтов).
Где смотреть онлайн-трансляцию боя Мейвезер — Пол
Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет выставочный поединок между Флойдом Мейвейзером и блогером Логаном Полом.
Что нужно знать перед боем Мейвезер — Пол
Регламент боя
Формат боя — восемь раундов по три минуты.
Никаких боковых судей.
По истечении восьми раундов победителя не объявляют.
Нокауты и нокдауны разрешены.
Бой пройдёт в 10-унцовых перчатках.
Гонорары Флойда Мейвезера и Логана Пола за бой
Гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого, он получит 10% от продаж платных трансляций.
Основной кард турнира Мейвезер — Пол
Основной кард турнира
- Мейвезер — Пол
- Баду Джек — Дарвин Колина (Жан Паскаль провалил допинг-тест)
- Джаррет Херд — Луис Ариас
- Чад Джонсон — Брайан Максвелл
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