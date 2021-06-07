«Мой брат просто победил Мейвезера». Флойд продолжает торговать наследием и честью

Во Флориде завершился большой турнир по профессиональному боксу. Огромная арена Hard Rock Stadium была заполнена под завязку. Чувствовалось, что в США пожинают плоды снятия COVID-ограничений и буквально кайфуют от каждой секунды происходящего в толпе. Но, как ни парадоксально, в этот раз зритель пришёл посмотреть не на профессиональный поединок, а на выставочный бой легендарного экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях, небитого Флойда Мейвезера с YouTube-блогером и просто выскочкой-здоровяком Логаном Полом.

Понятно, что множество настоящих гурманов бокса относилось к этому поединку с изрядной долей скептицизма, кто-то откровенно насмехался над организацией такой схватки, кто-то злился. Но равнодушных не было точно. И, невзирая на столь противоречивый коктейль эмоций, а также на тот факт, что бой проходил без подсчёта очков и был по-настоящему выставочным, не смотрел его разве что совсем уж далёкий от бокса или американского сегмента YouTube человек.

Незадолго до схватки боксёры договорились о том, что будут боксировать в 10-унцевых, а не 12-унцевых, как предполагалось раньше, перчатках. Наверное, это делалось для повышения вероятности победы нокаутом и, соответственно, рождения хоть какой-то интриги. Но в любом случае Мейвезер оставался фаворитом схватки, даже невзирая на свои 44 года и то, что последний раз он бился в декабре 2018 года с совсем уж необстрелянным кикбоксёром из Японии Теншином Нацукавой.

Ролик можно посмотреть на странице SHOWTIME Boxing в «Инстаграме».

Впрочем, как это часто бывало даже в нормальных поединках с участием Флойда, первый раунд он больше тратил на то, чтобы почувствовать ринг, продышаться и присмотреться к сопернику. Пол выглядел гораздо крупнее титулованного соперника, работал джебом и пытался прессинговать. Мейвезер постреливал джебами, работал спиной и доносил свои удары до оппонента. В конце отрезка он решил развлечь публику и полностью отдал инициативу Логану. Тот, подумав, что всерьёз зажал соперника в углу, начал отчаянно молоть по воздуху, но по направлению соперника. Зал восторженно ревел, Пол вдохновлялся собственной храбростью, ну а Флойд, наверное, потешался.

Во втором раунде у любителей интриги оставались надежды на какой-то апсет, ибо Флойд продолжал не спешить. Но с третьего раунда экс-чемпион мира с ленцой, но всё же включился в работу. С этого момента инициатива полностью оставалась за ним. Да, Пол по-прежнему пытался пользоваться габаритами, набрасывал джебы, но брак техники и опыта был виден невооружённым взглядом. Порой Логан просто безобразно тянулся за своим джебом, чего Мейвезер, вероятно, не мог не замечать.

К восьмому, последнему, раунду, стало ясно, что, работай на этом бою судьи, Логан мог бы рассчитывать только на победу нокаутом. Тем не менее, невзирая на явно проигранный поединок, блогер даже на заключительном отрезке устраивал шоу, приглашал Мейвезера атаковать и всячески бравировал. Выглядело настолько же глупо, насколько и забавно.

По итогам 24 минут противостояния ринг-анонсер поблагодарил бойцов за противостояние. А коллеги из ESPN отметили выражение лиц Флойда и Логана после восьми раундов. Как говорится в таких случаях – вместо 1000 слов.

Но Мейвезер и братья Полы не были бы собой, если бы всё закончилось вместе с финальным гонгом. После завершения схватки тут как тут напомнил о себе Джейк Пол.

«Мой брат просто победил Мейвезера», — написал блогер в социальных сетях. Возможно, таким образом он начинает раскрутку нового поединка.

Более адекватной реакция была у бывшего соперника Флойда Сауля Альвареса. Тот отреагировал на поединок эмодзи фэйспалма. Это, видимо, уязвило того же Джейка Пола, который язвительно ответил, что сам Канело никогда не продаст столько платных трансляций, сколько продали Флойд и Логан.

Но так ли важны продажи с точки зрения пресловутого боксёрского наследия? Вопрос, конечно, риторический. Однако то, что сегодня Мейвезер продолжил большую распродажу своей спортивной чести и торг славным наследием, – факт.

Кроме того, позволив свершиться такому результату, Флойд в очередной раз унизил весь профессиональный бокс в целом. И как тут не вспомнить слова экс-чемпиона мира Тимоти Брэдли, который за несколько дней до фрик-боя тонко подметил, что братья Полы используют Флойда в своих целях, словно женщину с низкой социальной ответственностью.

Впрочем, судить не нам. Возможно, увиденное сегодня кому-то действительно понравилось.