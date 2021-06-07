Боксёр-любитель за один бой заработал больше, чем чемпион UFC за карьеру. Нганну потрясён

Ранним утром 7 июня на арене Hard Rock Stadium, что в Майами (штат Флорида, США), завершился фрик-поединок YouTube-блогера Логана Пола против экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера. Схватка прошла без работы боковых судей, и, соответственно, победить можно было только нокаутом. Но 44-летний Мейвезер то ли не захотел, то ли не смог завершить поединок досрочно. В любом случае боксёр-любитель Пол сделал своё дело и выжил во всех восьми раундах.

Долго обсуждать спортивную составляющую встречи не удастся, так как, по большому счёту, её практически не было изначально. А вот деньги, как водится, обсуждают все. Гонорары Мейвезера и Пола вызывали живой интерес ещё до схватки. По информации заокеанской прессы гарантированный гонорар Мейвезера за этот бой составлял $ 10 млн, а Пола – «скромные» $ 250 тыс. Но оба рассчитывали получить львиную долю заработка за счёт платных трансляций. По прогнозам экспертов, которые редко не сбываются, выручка от PPV должна составить $ 200 млн, а Полу от этой суммы полагается 10%. Не трудно подсчитать, что в итоге гонорар Логана, вероятнее всего, достигнет $ 20 млн с небольшим. Эта сумма не давала покоя многим ещё до стартового гонга.

Что, в общем-то, достаточно справедливо. Думается, многие никому неизвестные мастера спорта, отпахавшие на профессиональном ринге по 10, а то и по 15 лет и наверняка способные перебить Пола, возмущены такой несправедливостью. Но здесь, как говорится, ничего не попишешь. Аматорский бокс никогда не был хорошо оплачиваемым.

Но гораздо удивительнее, когда неприкрытую зависть гонорарам Пола выражает чемпион UFC в самом престижном, тяжёлом дивизионе. Именно это и случилось сразу после схватки Логана с Флойдом Мейвезером. Обладатель пояса королевского дивизиона UFC Нганну засомневался в том, что правильно развивает карьеру.

«Страшно думать о том, что Логан Пол только что заработал $ 20 млн в выставочном боксёрском поединке. Что мы делаем не так», — написал француз камерунского происхождения.

Для понимания нужно отметить, что Нганну за победу в титульном поединке со Стипе Миочичем, по разным оценкам, заработал от $ 600 до 700 тыс. Таким образом, можно утверждать, что Пол имеет все шансы перебить этот гонорар приблизительно в 30 раз. При этом нужно также не забывать, что Нганну, проведи он с Миочичем полный бой, бился бы в октагоне 25 минут, в то время как Логан развлекал зрителей в по сути показательном поединке с Мейвезером даже на минуту меньше. И уж тем более очевидно, что гонорар Нганну в схватке с Миочием был для Фрэнсиса рекордным, так что можно утверждать, что он пока ещё не заработал за всю карьеру столько, сколько Пол за схватку с Мейвезером.

По сути, праведный гнев Фрэнсиса вполне обоснован. С одной стороны, мы видим бойца, который верой и правдой служит спорту многие годы и приносит в жертву своё здоровье в схватках с невероятно жёсткими соперниками, которые только и думают, как бы потушить Нганну свет. С другой — есть YouTube-блогер Логан Пол, который и в бокс-то пошёл только лишь после конфликта с другим блогером KSI и который просто не понимает, что значит ломать себя и своё здоровье на протяжении многих лет ради спортивной славы.

И всё же, как бы ни был прав Нганну, наверняка перебирая в голове подобные аргументы, он должен понимать, что у каждого своя работа. Почему полуцирковые представления приносят больший гонорар, чем бои настоящих профессионалов и когда всё поменялось?

В последние годы конъюнктура мировой Сети и сервиса YouTube вышла на тот уровень, когда многие могут делать деньги ни на чём. А уж если тот или иной блогер способен грамотно себя продвигать и в интернете, и в реальной жизни, как это делают братья Полы, то удивляться миллионным заработкам не стоит. Просто Логан конвертировал свою популярность на YouTube в нечто такое, за что люди готовы всегда платить. Дело здесь не в боксе и не в единоборствах в целом. Займись он сейчас футболом или баскетболом, миллионы его подписчиков бросятся покупать билеты на матчи с его участием и быстренько забудут о Мейвезере. В конце концов, нужно понимать, что многие фанаты Логана Пола не застали пикового Флойда в профессиональном боксе и покупали трансляцию ради блогера, а не экс-чемпиона мира.

Что касается Нганну, то чемпиону UFC не стоит думать, что он хоть что-то делает не так. Фрэнсис – звезда крупнейшей ММА-лиги мира. После завоевания титула его заработок выйдет на новый уровень. Да, ему не светят гонорары, которые получит Пол или Мейвезер. Но он уже может похвастать невероятной карьерой. Просто следует принять, что у UFC есть свой потолок зарплат. Если Нганну с этим не согласен, то в назидание ему совсем свежий пример с Джоном Джонсом, который уже 16 месяцев сидит без боёв, пытаясь выбить из президента UFC рекордные суммы. Дана Уайт настолько мастерски превратил историю с Джонсом в хороший урок для всех своих подопечных, что тот же Нганну ещё много раз подумает, прежде чем попытается что-то поменять.