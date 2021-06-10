«Хорошо, что Леннокс меня не убил». 19 лет назад Тайсон с треском проиграл Льюису

После того поражения Железный Майк уже никогда не был прежним, а Леннокса хватило ещё на один бой.

«В этот день в 2002 году я остановил Майка Тайсона в восьмом раунде, сохранив пояса WBC, IBF, IBO, журнала The Ring и титул линейного чемпиона в тяжёлом весе. Я понимал, что Тайсон — последний соперник, с которым я должен был сразиться, чтобы укрепить своё наследие. Я не мог не встретиться с ним, позволив манипуляторам говорить, что я никогда не дрался с Тайсоном.

Как бы мы с Майком ни любили спорить, когда выступали, в наше время я не испытываю к нему ничего, кроме любви. Я горжусь тем, как он смог изменить свою жизнь», — написал Леннокс Льюис 8 июня 2021 года. Именно таким сообщением великий британец вспомнил о своей большой победе, случившейся 19 лет назад.

Говоря о взаимоотношениях с Железным Майком, Льюис скромно упоминает о спорах. Но на самом деле между Льюисом и Тайсоном было нечто гораздо большее, чем просто «спор». Вспоминаем историю топ-противостояния и бой 19-летней давности.

Срыв боя с Льюисом

В 1983 году 18-летний Леннокс Льюис готовился к юниорскому чемпионату мира. В качестве спарринг-партнёра ему предложили 17-летнего Майка Тайсона. Парнишки провели четыре дня яростных спарринг-сессий. Дело было в зале тренера Тайсона Каса Д’Амато. Прощаясь с Ленноксом, великий специалист отметил, что эти двое ещё когда-нибудь встретятся.

Вскоре оба перешли в профессионалы и принялись покорять супертяжёлый вес. Встретиться в профессионалах они могли уже в 1996 году. Тогда Майк владел титулом чемпиона мира по версии WBC, а Льюис был обязательным претендентом на этот пояс. Однако из-за желания Майка встретиться с чемпионом WBA Брюсом Селдоном и бюрократических проволочек с обязательными защитами Тайсона вскоре лишили титула. Как бы то ни было, 1996 год для него получился насыщенным. Тогда он всё же завоевал пояс по версии WBA, победив Брюса Селдона. И в том же году потерпел первое поражение от Эвандера Холифилда. На фоне потери титула Майк стал неинтересен Льюису, который в феврале 1997 года стал чемпионом по версии WBC и на время об очной схватке боксёров забыли.

Организация поединка и драка на пресс-конференции

К теме противостояния двух великих тяжеловесов эпохи вернулись уже в 2002 году. На тот момент оба были уже не на пике, но оставались в топе. Льюис готовился ко встрече с Тайсоном после дилогии с Хасимом Рахманом, в которой первый бой был им проигран вчистую. Что касается Майка, то он перед противостоянием с британцем мог похвастать впечатляющей, но скандальной победой над Голотой (позже бой был признан несостоявшимся из-за положительной допинг-пробы американца), а также успехом в схватке с середняком из Дании Брайаном Нильсеном. В общем, не ахти какие результаты.

Как бы то ни было, поединок ждали с огромным нетерпением, и уже первый этап его раскрутки получился на ура. На пресс-конференции, на которой официально подтверждали дату боя, боксёры устроили натуральный махач. Тайсон попытался ударить соперника. В дело пытался мешаться охранник, но с тем Майк справился легко. В итоге всё переросло в массовую драку, спортсмены оказались на полу, а мероприятие было сорвано. Железный Майк покидал пресс-конференцию со скандалом, неприлично выражаясь и жестикулируя. Даже если зрелище было и не самым приятным, этап раскрутки получился. Во всяком случае зритель увидел то, что так любит видеть. Ну а градус ненависти между боксёрами вырос настолько, что схватка обещала стать незабываемой.

Бой

Поединок между Тайсоном и Льюисом прошёл в Мемфисе (штат Теннесси, США). Британец был фаворитом противостояния. Хотя не принимать в расчёт нокаутирующую мощь Тайсона было нельзя. Да, Железный Майк из-за своего образа жизни значительно растерял и в выносливости, и в мощи, но всё же мощный спурт на старте поединка мог его спасти.

Фото: Focus on Sport/Getty Images

Со стартовым гонгом стало понятно, что именно такого плана он и будет придерживаться. Майк рвался вперёд, бросался на длиннорукого британца и пытался застать его врасплох наскоками. Несколько раз Тайсон действительно попал, но в целом Леннокс или грамотно встречал оппонента, или нависал на нём, отбирая силы, запас которых и так был ограничен. Уже в конце второго раунда Майк начал замедляться. В третьем он снова пытался быть активнее, но джеб Леннокса становился для него всё более непреодолимым препятствием.

Ну а с четвёртого отрезка Льюис полностью перехватил инициативу. Тайсон выглядел слишком предсказуемо и даже, увы, примитивно. Стандартные силовые наскоки не могли сбить Льюиса с толку. Сам британец джебами и классическими двойками буквально деклассировал оппонента. Тайсон сбавлял активность с каждым раундом. В седьмой трёхминутке Леннокс просто серийно разбивал бывшего абсолютного чемпиона мира. Наверняка у многих фанатов Майка от всего происходящего на глазах наворачивались слёзы. Страдания Тайсона завершились в восьмом раунде. В середине отрезка он оказался в нокдауне после мощного левого апперкота соперника. А на последней минуте раунда Леннокс донёс до челюсти противника сокрушительный короткий правый сбоку. Майк тяжело свалился на канвас и встать во время отсчёта так и не сумел. Таким образом, Леннокс сохранил звание чемпиона мира, а Тайсон лишился последнего шанса вернуть себе это звание.

Эта схватка до сих пор остаётся одной из самых кассовых в истории бокса. Продажи трансляций принесли более $ 100 млн, а боксёры заработали по несколько десятков миллионов.

После поединка Тайсон отдал должное своему сопернику и чуть ли не был благодарен Богу за то, что остался жив.

«Хорошо, что Леннокс не убил меня», — сказал Майк.

Что было после?

После схватки с Тайсоном Леннокса хватило ещё на один бой. Уже до поединка с Майком было ясно, что британец на излёте. Так что задерживаться с уходом из спорта не стоило. В 2003 году чемпион встретился с амбициозным Виталием Кличко. Проигрывая тому по очкам, он всё же победил. Украинец получил серьёзное рассечение от одного из ударов соперника. В итоге рефери остановил схватку и зафиксировал победу чемпиона. Таким образом, Льюис ушёл из спорта на победной ноте.

Тайсон же после поражения от Леннокса ещё пытался барахтаться. Восстановившись от унизительного поражения, он смог нокаутировать посредственного Клиффорда Этьена. Но это всё же был уже не тот Майк. Далее были ужасающие поражения от Дэнни Уильямса и от совсем уж джорнимена Кевина Макбрайда. Всё это заставило легендарного боксёра завершить карьеру. В минувшем году Тайсон вернулся ради выставочного поединка с Роем Джонсом. Сейчас в СМИ порой появляются разговоры о выставочной схватке Майка с Ленноксом Льюисом. Нужна ли она? Многие наверняка захотят купить «билет в прошлое» и заплатить за ностальгию. Но то, что повторения поединка 2001 года мы не увидим, — очевидно всем.